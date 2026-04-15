Super Mario Bros. Wonder + Meetup In Bellabel Park, y las Nintendo Switch 2 Edition

Super Mario Bros. Wonder + Meetup In Bellabel Park, de Nintendo.

Tener actualizaciones de videojuegos propios de una generación pasada no es ninguna novedad en la industria. De hecho, en ese aspecto, Nintendo está llegando prácticamente dos generaciones tarde a esta práctica. Las Nintendo Switch 2 Edition fueron uno de los pilares introductorios a la nueva consola japonesa y, sin embargo, casi un año después de su lanzamiento, todavía no logran dar en el clavo con el contenido que ofrecen.

Para poder hablar de estas nuevas ediciones de Nintendo Switch 2 vamos a tomar de ejemplo Meetup In Bellabel Park, el último lanzamiento en esta materia que acompaña a la actualización de última generación de Super Mario Bros. Wonder, un videojuego que marca un salto muy grande en cuanto a lo que esperamos de los clásicos en 2D del fontanero. También un blockbuster pensado para impulsar las ventas del personaje con The Super Mario Bros. Movie (2023) y ahora esta edición viene a acompañar su secuela, The Super Mario Galaxy Movie (2026), ambos grandes éxitos en taquilla.

Super Mario Bros. Wonder + Meetup In Bellabel Park, de Nintendo.

Por un lado, el trabajo audiovisual y de rendimiento que hace esta nueva versión se aprecia mucho. Se nota mucho más que varios videojuegos en 3D y, sobre todo, se nota en la versión portátil. Hay una actualización para poder correr los 60 FPS que tira la consola y se encuadra la resolución hacia las nuevas capacidades tecnológicas (4K en su dock, Full HD cuando no es así). En muchas Nintendo Switch 2 Edition el trabajo termina acá, pero en varias otras como es este caso, han decidido sumar una suerte de “DLC” que acompaña a la versión.

Meetup In Bellabel Park es una nueva sección dentro de Super Mario Bros. Wonder que agrega muchísimo contenido de una manera innovadora. Sí es verdad que tiene algunos apartados de calidad de vida para el juego singleplayer como nuevas bossfights y la llegada de los Koopalings, villanos icónicos de las experiencias laterales de Mario, pero el mayor foco está en el contenido multijugador con y contra tus amigos.

Super Mario Bros. Wonder + Meetup In Bellabel Park, de Nintendo.

Bellabel Park es una suerte de parque de diversiones que está repleto de nuevos niveles para el juego, divididos entre los que son cooperativos y los que son competitivos. Los primeros tienden a ofrecernos un desafío del cual dependemos de los demás para lograr, muy similar a experiencias como It Takes Two o Pico Park, y en los segundos tendremos una competencia con un fin específico para demostrar que somos los mejores.

Estos niveles suman toda una variedad de emociones al juego que, debo decir, son muy buenos. A nivel conceptual y de entretenimiento cada uno de ellos rellena un hueco sobre cómo utilizar las insignias, los diversos personajes y las posibilidades de Super Mario Bros. Wonder en un party game que no se podía ni siquiera vislumbrar en la versión base del juego. En ese sentido, el contenido nuevo de Super Mario Bros. Wonder es un paso adelante respecto a esta experiencia. El problema no es el contenido, si no todo lo que lo rodea.

Super Mario Bros. Wonder + Meetup In Bellabel Park, de Nintendo.

Para empezar con algo que no es ni bueno ni malo, pero sí llamativo, es curioso la poca cantidad de contenido para un jugador que tiene la propuesta. El juego no posee servidores para encontrar partidas online, así que el 90% del contenido nuevo solo lo vas a poder disfrutar si conoces a otra persona con el mismo paquete de contenidos. Esto resalta la funcionalidad del GameShare, donde podes compartir tu juego en el momento con alguien que no lo tenga, y seguramente está un poco pensado para eso, pero no deja de ser llamativo que un contenido que se vende a $20 dólares no tenga la posibilidad de ser jugado si no conoces a alguien en la misma situación.

Por otro lado, la interfaz de usuario de todos estos contenidos es muy poco amena y muy poco orgánica, totalmente alejado de cómo funcionaban los mundos en este juego y en cada uno de los niveles. Es difícil saber cómo hacer los niveles, en qué orden, qué jugar primero, para qué están. Hay una función de “echar un vistazo” de los niveles donde podes ver como si juegan sin jugarlos, pero es demasiado tiempo desperdiciado hacer cada uno de estos vistazos.

Sí que han agregado un modo específico que resuelve un poco esto, donde tenes una cadena de minijuegos al azar que se juegan a lo “viaje” de montaña rusa. Es dinámico, es divertido, pero no tapa las falencias a la hora de presentar el nuevo contenido a los usuarios de Super Mario Bros. Wonder. Nada de esto empaña el excelente trabajo de diseño que han realizado para convertir un plataformero 2D en algo mucho más grande, pero sí desnuda uno de los interrogantes más fuertes que hay desde que salió la primera Nintendo Switch 2 Edition: ¿valen la pena?

Super Mario Bros. Wonder + Meetup In Bellabel Park, de Nintendo.

Estas ediciones no tienen un precio estandarizado. Algunas salen cinco dólares, otras diez, otras veinte e incluso las de The Legend of Zelda: Breath of the Wild y The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom están añadidas a Nintendo Switch Online + Expansion Pack. En el caso de las ediciones que vienen acompañada de un “DLC”, como la de Super Mario Bros. Wonder, el precio suele ser 20 dólares lo que convierte a la edición completa en un videojuego de 80 dólares, el estándar que Nintendo puso con Mario Kart World pero que luego no volvió a utilizar en sus siguientes lanzamientos.

Disfruté el contenido de Kirby and the Forgotten Land y de Super Mario Party Jamboree tanto como disfruté el de Super Mario Bros. Wonder, pero en ninguno de los tres casos me parece que justifique hacer una inversión de 20 dólares o de un juego de 80 solo por ese extra que están brindando, incluso cuando es debatible que la actualización tecnológica tenga costo alguno en base a otros ejemplos de la industria.

Creo que estas ediciones por un lado son más criticadas de lo que deberían por el buen trabajo que hacen en pos del videojuego al que representan, pero por otro lado, hay una falla fuerte de Nintendo en no entender cómo hacer correctamente un paso generacional con claridad para los juegos que lo ameriten. Tendría mucho más sentido si el costo fuera sólo para quienes no tienen Nintendo Switch Online, o si se estandarizan que todas las Nintendo Switch 2 Edition valen 10 dólares por defecto. Por el momento, cada nueva edición de Nintendo Switch 2 representa polémica y poca fidelización con un usuario que tiene motivos de sobra para sentir que invirtió demasiado en un salto que no era tan grande.