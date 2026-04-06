Bethesda presenta nuevos detalles de la inminente versión de PlayStation 5 de Starfield

Starfield presenta un nuevo tráiler.

Este 7 de abril, Starfield, uno de los RPG de acción espacial más anticipados, llega oficialmente a PlayStation 5 y PlayStation 5 Pro. Bethesda Softworks ha presentado un tráiler donde explica cómo aprovecharán las capacidades exclusivas del hardware y el mando DualSense de Sony, argumentando que esta será la experiencia más avanzada del juego hasta ahora para jugadores nuevos y veteranos.

La edición para la consola de Sony se lanza con el esperado contenido descargable Terran Armada y la actualización gratuita Free Lanes, que prometen expandir el contenido y aportar mayor dinamismo al universo del juego, junto con mejoras técnicas destinadas a establecer un estándar renovado en la plataforma.

Diferencias técnicas entre PlayStation 5 y PlayStation 5 Pro

La llegada de Starfield a PS5 destaca por la inclusión de opciones pensadas para diferentes públicos. Resulta especialmente relevante la división entre los modos Pro Visual y Pro Performance en PlayStation 5 Pro: el primero ofrece resolución real a 4K con una tasa de 30 cuadros por segundo, priorizando el detalle gráfico y la fidelidad visual. El segundo está dirigido a quienes buscan mayor fluidez, aumentando la tasa de cuadros a 60 FPS gracias a la tecnología de escalado PSSR (PlayStation Spectral Super Resolution), una función que saca partido al hardware avanzado de la versión Pro para mantener la nitidez de imagen junto con un rendimiento superior.

Para quienes jueguen en la versión estándar de la consola, el título garantiza también una optimización total en los tiempos de carga gracias a la SSD interna, así como integración de trofeos de PlayStation y la inclusión de todos los contenidos y actualizaciones disponibles en otras plataformas hasta la fecha.

El Du﻿alSense como elemento central de la experiencia espacial

Uno de los distintivos principales de esta versión es el aprovechamiento de las capacidades inmersivas del mando DualSense. De acuerdo con Bethesda, las funciones adaptativas de los gatillos L2 y R2 permiten que el jugador experimente distintos niveles de resistencia y retroalimentación según el tipo de arma empleada, ya sea en superficies planetarias o durante combates espaciales. Este grado de realismo se potencia mediante la barra de luz del control, que cambia de color para reflejar la salud del jugador o el estado de la nave, ofreciendo señales visuales de peligro o recuperación.

La superficie táctil se utiliza para una variedad de atajos que transforman la interacción con menús y sistemas de Starfield: al presionar la parte izquierda se alterna el punto de vista, la derecha abre el mapa, y mediante gestos se puede acceder rápidamente al inventario, misiones o habilidades, eliminando tiempos muertos sin necesidad de pausar la acción. Además, el altavoz incorporado añade una dimensión auditiva, ya que los registros de audio o las comunicaciones con la tripulación se reproducen a través del mismo control, intensificando la inmersión en el entorno galáctico.

Actualización Free Lanes y su influencia en la comunidad

La versión de Starfield para PlayStation 5 se lanza con la actualización Free Lanes, que introduce nuevas rutas, mejoras en el equilibrio del juego y diversos ajustes de calidad de vida. Bethesda enfatiza que esta actualización se distribuye simultáneamente para todas las plataformas, aunque quienes accedan por primera vez en PS5 contarán desde el inicio con todos los contenidos disponibles, evitando así diferencias respecto a quienes ya tienen el juego en PC o Xbox Series.

Las mejoras técnicas también abarcan la compatibilidad con SSD, lo que se traduce en tiempos de carga mínimos al viajar entre los distintos sistemas del universo Starfield. No obstante, aún no se aclara si habrá diferencias notables entre las dos versiones del hardware de Sony. Por su parte, el contenido adicional Terran Armada, disponible desde el lanzamiento en la edición Premium, expande las opciones narrativas y de exploración, incentivando a los jugadores a optar por el paquete más completo.

Starfield, de Bethesda.

Implicaciones para los jugadores y el impacto del lanzamiento

La llegada de Starfield a PlayStation 5 pone fin a un periodo de espera para muchos seguidores, quienes temían que el contenido previo lanzado para PC y Xbox quedara restringido a esas plataformas. Bethesda sostiene que la versión ofrecerá “la experiencia más completa y evolucionada hasta ahora”, aspecto especialmente relevante para quienes buscan evitar la fragmentación de contenidos entre usuarios de distintos sistemas.

La compañía subraya el compromiso de unificar la experiencia, haciendo de la optimización y la adaptabilidad los principales ejes del estreno en la consola de Sony. Esta estrategia busca consolidar la comunidad de jugadores de Starfield al integrar de serie todos los avances y actualizaciones, respondiendo así a críticas anteriores relacionadas con retrasos y diferencias de contenido entre plataformas.