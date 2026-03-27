REVIEW | Te Van a Matar - Un baño de sangre imperdible para fans del género

Te Van a Matar (Captura de tráiler oficial)

La premisa de ricos que cazan humanos ya es casi un género en sí mismo. Hace muy poquito se estrenó Boda Sangrienta 2 y ahora llega a los cines Te Van a Matar, que propone una estructura similar en donde una heroína imperfecta termina siendo víctima de una cacería de millonarios.

Con un tono comiquero que nos remite inevitablemente a Kill Bill y a la novia de Uma Thurman, Te Van a Matar está atravesada por los excesos: mucha sangre, ritmos acelerados y largas secuencias de violencia exquisitamente coreografiadas.

Te Van a Matar (Captura de tráiler oficial)

El uso de la música y los efectos de sonido refuerzan ese aire tarantinesco: cada golpe, cada corte y cada salpicadura de sangre están pensados casi como parte de una coreografía audiovisual. De hecho, hubo risas en la sala cuando volaban cabezas: el gore es tan desmedido que cruza lo ridículo, y ahí es donde la película encuentra gran parte de su encanto.

Zazie Beetz (Joker) es Asia Reaves, una joven que llega al siniestro y decadente Hotel Virgil para trabajar como empleada. En su primera noche ahí, un grupo de millonarios envueltos en un rito satánico deciden cazarla como parte de su macabro entretenimiento. En ese sentido, la producción dirigida por Kirill Sokolov (¿Quién se quedará con Masha?), dialoga directamente con esta mini “tendencia” reciente de ricos jugando a matar, como vimos en otras como Boda Sangrienta o La Cacería.

Te Van a Matar (Captura de tráiler oficial)

El elenco se completa con Patricia Arquette (en un papel demasiado similar al de Severance), Heather Graham (Austin Powers) y Tom Felton como los villanos de esta historia. Y quizás acá está el punto más cuestionable, en este grupete de malos medio tontos y con muy pocos matices. Aunque el espectador tenga que entrar en un código de fantasía, hay algunas decisiones que hacen ruido, en especial sobre el rol que ocupa Arquette, una suerte de líder bastante cuestionable dentro de la narrativa. Si bien la película pasa más por la evolución y los obstáculos que atraviesa nuestra heroína, Te Van a Matar podría haber ganado mucho con antagonistas más complejos.

De todas formas, Te Van a Matar cumple con lo que promete: es un baño de sangre hermoso, estilizado y consciente de sí mismo, con una duración justa que se siente perfecta para lo que se nos quiere contar. Una experiencia salvaje, divertida e ideal para quienes disfrutan del caos bien ejecutado.

8 Un thriller bien hecho Draco Malfoy hace de villano una vez más y Zazie Beets se escapa de un grupo de millonarios. Disponible en Cine