Rebellion Developments apuesta por el terror con ‘Alien Deathstorm’, su nueva obra sci-fi para 2027

Alien Deathstorm presenta su primer tráiler.

Rebellion Developments, conocida por franquicias como Sniper Elite y Zombie Army Trilogy, anunció oficialmente el desarrollo de Alien Deathstorm, un nuevo juego de acción y horror en primera persona ambientado en una colonia fuera del planeta, devastada tanto por un fenómeno climático catastrófico como por la amenaza de criaturas alienígenas. Programado para 2027, Alien Deathstorm estará disponible en PlayStation 5, Xbox Series, PC, y llegará también a Xbox Game Pass desde su lanzamiento.

Una misión de rescate que se convierte en pesadilla

El protagonista de Alien Deathstorm es un ingeniero de combate altamente calificado y enviado como primer responsable tras la pérdida total de comunicaciones en la colonia. Su misión inicial es identificar la causa del silencio y rescatar a cualquier superviviente.

Sin embargo, al aterrizar encuentra una situación mucho más grave de lo que esperaba. La tormenta llamada Deathstorm ha arrasado la base, destruyendo infraestructuras y dificultando cada movimiento, mientras criaturas alienígenas aprovechan el caos para atacar. La misión de rescate se transforma así en una dura lucha por la supervivencia individual.

Estética retro-futurista e influencias narrativas

Uno de los aspectos más destacados de Alien Deathstorm es su estética visual y narrativa. Ben Fisher, director de diseño, señala como influencias clave las películas de ciencia ficción de los años ochenta, especialmente Alien. Esto se refleja en escenarios dominados por elementos analógicos, donde las pantallas táctiles son sustituidas por gruesos teclados mecánicos y paneles desgastados.

A este estilo visual se suma un terror inspirado en lo lovecraftiano, que acentúa la sensación de vulnerabilidad del jugador frente a fuerzas incomprensibles y letales. El diseño de la colonia y el ambiente buscan provocar tanto nostalgia como inquietud, evocando el género de horror en VHS y explorando el miedo a lo desconocido en un entorno implacable.

Innovación en el género FPS: acción y exploración bajo presión constante

Alien Deathstorm se presenta como un híbrido, combinando la experiencia de Rebellion en shooters de acción con elementos de exploración, descubrimiento ambiental y tensión constante. Los jugadores no solo deberán enfrentar intensos combates, sino también la imprevisibilidad de la tormenta y la amenaza constante de criaturas alienígenas.

La atmósfera opresiva y el diseño de la inteligencia artificial enemiga plantean desafíos más exigentes que los vistos en entregas anteriores del estudio. Según Fisher, el objetivo es ofrecer una experiencia en la que cada segundo cuente y donde la narrativa se entrelace con los peligros ambientales, exigiendo tanto reflejos como habilidades de supervivencia.

Alien Deathstorm, de Rebellion Developments

Repercusiones en la comunidad de jugadores y expectativas futuras

El anuncio de Alien Deathstorm ha generado gran interés entre los seguidores de Rebellion Developments y los aficionados al horror y la ciencia ficción. Al estar disponible en Game Pass desde el primer día, el título promete un acceso amplio a distintas generaciones de jugadores.

El enfoque retro-futurista y la tensión constante aportan un elemento distintivo frente a otros juegos del género. No obstante, la combinación de desastres medioambientales y amenazas alienígenas plantea dudas sobre las posibilidades de supervivencia y exploración, aspectos que los jugadores podrán experimentar y debatir cuando se acerque su fecha de lanzamiento.