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Star Wars Racers: Shell lanza una colección de autitos inspirados en los íconos de la saga

Esta nueva colección, para los fanáticos de la galaxia muy, muy lejana, toma inspiración de personajes como Darth Vader, Darth Maul, Stormtrooper y BB-8

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Star Wars Racers
Star Wars Racers

A casi 50 años del debut de Star Wars (1977, luego conocida como Star Wars: Episode IV - A New Hope), el universo creado por George Lucas sigue ocupando un lugar central en la cultura popular. Con una comunidad global que atraviesa generaciones, la franquicia no solo se sostiene en el cine, sino que creció con series, libros, cómics, videojuegos y múltiples formas que mantienen vigente su historia. Las figuras de colección son un eje fundamental en su popularidad.

Para muchos, los objetos vinculados a la saga cumplen un rol clave, acercando ese mundo repleto de ciencia ficción a lo cotidiano, permitiendo una conexión más directa con sus personajes. En esa línea, y conscientes de ello, Shell presenta una nueva propuesta que combina la pasión del coleccionismo junto al arte del diseño y lo didáctico de tener estos autos a mano y poder controlarlos. Pero vayamos de a poco.

Star Wars Racers
Star Wars Racers

Personajes que se transforman sin perder su presencia

La iniciativa llega bajo el nombre Star Wars Racers (ojo, a no confundir con Star Wars Episode I: Racer, el videojuego de LucasArts lanzado en 1999), y resulta ser una serie de cuatro modelos que reinterpretan a figuras emblemáticas de la saga: Darth Vader, el más villano de los villanos; Darth Maul, uno de los grandes favoritos por su actitud y diseño increíble; un Stormtrooper (sí, esos que no tenían buena puntería) y BB-8, el último robot mega adorable que nos regaló la franquicia. Todo esto, de la mano del reconocido programa Shell Box.

Cada vehículo toma rasgos distintivos de estos personajes y los traslada a su diseño. Darth Vader conserva su estética oscura y poderosa, Darth Maul se expresa con líneas más agresivas, el Stormtrooper mantiene su impronta blanca y minimalista, mientras que BB-8 introduce un estilo más dinámico con guiños tecnológicos. El resultado es una colección en la que cada pieza tiene identidad propia, pero forma parte de un mismo universo. Ese que millones de personas alrededor del mundo, tanto aman.

Star Wars Racers
Star Wars Racers

Más que colección: una experiencia interactiva (y pasional)

Además del diseño, la propuesta suma un componente tecnológico que amplía el juego. Los autitos cuentan con conexión Bluetooth y batería recargable, lo que permite manejarlos desde el celular sin necesidad de pilas. Casi como si estuvieras utilizando “La Fuerza”.

Esta característica abre la puerta a una experiencia más activa y, por supuesto, dinámica. Podemos imaginar, entonces, enfrentamientos entre personajes, recorridos que simulan momentos de las películas o situaciones que no existen en este universo, pero que los fanáticos pueden recrear o imaginar. Así, la colección no se limita solo a lo visual, al hecho de tener una pieza particular sobre una repisa. Shell con Star Wars Racers propone una interacción directa con el alma de la saga. Una nueva forma de inmersión.

Star Wars Racers
Star Wars Racers

Cómo acceder a la colección

Star Wars Racers están disponibles en estaciones de servicio adheridas a través de Shell Box, el programa de fidelidad de la marca. Se pueden obtener canjeando puntos o combinándolos con un pago adicional. Las tres opciones para adquirir los Star Wars Racers son:

  • 100 puntos Shell Box + $38.000 (pesos argentinos)
  • 2.000 puntos + $19.000 (pesos argentinos)
  • 4.000 puntos

La serie está pensada como una colección completa de cuatro modelos, lo que refuerza el espíritu coleccionista que históricamente acompaña a Star Wars. ¿Tenés figuras de acción? ¿Tenés novelas de la primera trilogía? ¿Tenés un poster vintage, desgastado, pero al que aún le brillan los colores de ese sable láser? Shell trae una propuesta que, una vez más, demuestra cómo la saga sigue encontrando nuevas formas de conectar con su público, incluso fuera de la pantalla.

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