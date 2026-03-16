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Zenless Zone Zero presenta su versión 2.7: nuevos rivales, agentes y la batalla de Nueva Eridu

La versión 2.7 de Zenless Zone Zero llega con nuevas estrategias, agentes inéditos y desafíos por equipos

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Zenless Zone Zero presenta un nuevo tráiler.

La próxima gran actualización del popular RPG de acción Zenless Zone Zero, desarrollado por HoYoverse estará disponible el 24 de marzo. Este nuevo capítulo coloca en el centro de la historia la competición Campeones de la Cavidad en Nueva Eridu, donde personajes ya conocidos, rivales inesperados y nuevos participantes alterarán la dinámica competitiva del juego. Además, la actualización incorpora nuevas actividades, agentes destacados como Cissia y Nangong Yu, y una edición física de colección dirigida a quienes juegan en consolas.

Relevancia de la competición y expansión del universo del juego

El torneo Campeones de la Cavidad se presenta como el eje principal de la versión 2.7. Organizado por TOPS, este evento reúne a proxies, a figuras recién presentadas y a aliados ya establecidos, todos en busca de reconocimiento y recompensas. La realización del torneo ha generado entusiasmo tanto dentro de la comunidad de Nueva Eridu como en sus alrededores, movilizando a equipos reconocidos como las Liebres Astutas, los Hijos de Calidón y la División de Orden Metropolitano del Ministerio de Seguridad Pública. La atención se intensifica ante la posibilidad de que antiguos Barrenderos de Calidón regresen a la competencia.

Uno de los antagonistas más destacados es el conocido Lobo Negro Romeul, conocido por desplegar una barrera corruptiva en combate. Esta habilidad aumenta su resistencia al daño crítico y dificulta las interrupciones, a la vez que le permite absorber puntos de vida de sus oponentes. Para la comunidad de jugadores, enfrentar a Romeul representa un desafío estratégico, que motiva la creación de equipos capaces de infligir daño anómalo sostenido para contrarrestar sus capacidades. La presencia de Romeul agrega profundidad táctica y eleva el nivel de exigencia para los jugadores habituales.

Zenless Zone Zero, de HoYoverse.
Zenless Zone Zero, de HoYoverse.

Llegada de nuevos agentes y ampliación de opciones de juego

La lista de personajes jugables se enriquece con la incorporación de las agentes de rango S, Cissia y Nangong Yu. Cissia, atacante eléctrica de la División de Orden Metropolitano, dispone de una mecánica novedosa: al iniciar un combate, acumula hasta tres cargas de veneno que infligen daño eléctrico progresivo y aumentan su probabilidad de asestar golpes críticos. Estas cargas se consumen con el tiempo, pero pueden renovarse mediante su técnica EX y aprovecharse mediante el ataque Beso de serpiente para optimizar el daño en momentos clave.

Nangong Yu se une como aturdidora etérea, con habilidades que refuerzan los efectos anómalos sobre enemigos ya aturdidos. Su sistema de “tiempos fuertes” acumula energía para ataques especiales que prolongan el estado de aturdimiento y amplifican el daño en grupo. Su habilidad definitiva, Velo etéreo: bis de la delusión, otorga beneficios a todo el equipo. Además, se ofrecerán un nuevo atuendo y recompensas temáticas para quienes completen la colección de los Ángeles de la Delusión. También regresan agentes como Yidhari, especialista en ruptura gélida, y Seed, atacante eléctrico, lo que aporta un mayor abanico de posibilidades estratégicas para los jugadores.

Eventos y propuestas adicionales para la comunidad

Paralelamente al torneo principal, la versión 2.7 introduce eventos y misiones temáticas en lugares emblemáticos como el restaurante La Olla Ardiente, donde los jugadores podrán ayudar a su dueña, Blaze, a resolver diversos desafíos. Esta actividad combina tareas relacionadas con la cocina, minijuegos y recompensas exclusivas que se pueden obtener en la Plaza Luciente.

Entre los desafíos más destacados se encuentra el encargo especial de las HSOS 6, que requerirá que los jugadores formen tres equipos de dos agentes para participar en una serie de combates de relevo. Asimismo, el Entrenamiento de Batalla Simulada recibirá una actualización que renovará las formaciones enemigas y ampliará las oportunidades de conseguir recompensas, títulos y lugares destacados en las clasificaciones generales.

La versión 2.7 se lanzará de manera simultánea en PlayStation 5, Xbox Series, PC, iOS y Android. El modelo free-to-play permanece vigente, permitiendo que tanto jugadores experimentados como nuevos participantes accedan a los contenidos y eventos disponibles. Cada actualización refuerza la relación de la comunidad con el mundo de Zenless Zone Zero, expandiendo no solo el contenido jugable, sino también su impacto en la comunidad global de jugadores.

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