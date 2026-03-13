Malditos Nerds

Marvel Maximum Collection confirma su fecha de lanzamiento para el 27 de marzo

Marvel Maximum Collection incluye 13 versiones de 6 juegos icónicos, materiales inéditos y mejoras modernas

Guardar
MARVEL MaXimum Collection presenta un nuevo tráiler.

Marvel Maximum Collection, la esperada compilación de títulos clásicos protagonizados por los superhéroes de Marvel, llegará en formato digital a PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch y PC el 27 de marzo, según lo anunció Limited Run Games. El recopilatorio reúne un total de 13 versiones diferentes de seis juegos emblemáticos de la década de los 90, permitiendo a los jugadores revivir la época dorada de los videojuegos basados en cómics.

Lista de juegos incluidos en la colección

El principal atractivo de Marvel Maximum Collection se encuentra en la selección de títulos, todos relacionados con personajes y sagas reconocidas del universo Marvel. La colección cubre géneros que fueron predominantes en la época, como beat ‘em up, plataformas y shooters, en versiones tanto arcade como para consolas domésticas y portátiles.

Los juegos incluidos son: X-Men: The Arcade Game, un clásico del género beat ‘em up, que ahora permite multijugador en línea para hasta seis personas; Captain America and The Avengers, disponible en sus versiones arcade, SEGA Genesis y NES; Spider-Man/Venom: Maximum Carnage, en versiones para Super Nintendo y Mega Drive, adaptación de uno de los crossovers más reconocidos; Venom/Spider-Man: Separation Anxiety, disponible para Super Nintendo y SEGA Genesis, secuela directa que permite el juego cooperativo; Spider-Man/X-Men: Arcade’s Revenge, presente en sus versiones para Super Nintendo, Genesis, Game Boy y Game Gear; Silver Surfer para Nintendo Entertainment System, recordado por su alta dificultad y su banda sonora, considerado un desafío para jugadores de diversas generaciones.

Marvel Maximum Collection, de Limited
Marvel Maximum Collection, de Limited Run Games.

Características adicionales y mejoras de accesibilidad

Marvel Maximum Collection va más allá de ser una simple recopilación de ROMs, al integrar varias mejoras que aprovechan las capacidades de las plataformas actuales, facilitando tanto la accesibilidad como la conexión nostálgica.

Los usuarios dispondrán de un archivo digital con arte original, manuales escaneados en alta resolución y reproducciones de anuncios y cajas, permitiendo investigar el contexto histórico y artístico de cada juego, además de Un reproductor que ofrece las bandas sonoras originales en versiones chiptune, resaltando el trabajo musical característico de la época.

También se incluirán opciones modernas de guardado en cualquier momento y la función de rebobinado, que permite corregir errores y superar segmentos especialmente difíciles, como los conocidos “Deadly Walls” de Silver Surfer. Por último, se añaden filtros gráficos para emular la visualización de los televisores CRT y scanlines, junto con opciones para mostrar los gráficos en alta definición sin distorsión, y menús de trucos y un museo temático para profundizar en la historia de cada título.

El legado intergeneracional de Marvel Maximum Collection

El lanzamiento de Marvel Maximum Collection representa algo más que la reedición de títulos antiguos: constituye un puente cultural que permite a nuevas generaciones descubrir por qué estos juegos marcaron tendencia en los años 90. Para quienes vivieron esa época, implica la oportunidad de revivir sesiones en recreativos y consolas domésticas, ahora con herramientas que suavizan la dificultad histórica de estos títulos. Para el público más joven, ofrece un acceso legal y sencillo a obras que actualmente resultan difíciles de conseguir.

La posibilidad de acceder a múltiples versiones (arcade y domésticas) de cada juego es una diferencia significativa respecto a ediciones anteriores, normalmente limitadas a una sola plataforma. Esto puede resultar atractivo para quienes deseen comparar aspectos técnicos, como las paletas de colores o los niveles exclusivos de cada edición. Adicionalmente, el soporte para juego en línea en un título tan demandado como X-Men: The Arcade Game revela una atención especial a la comunidad, aspecto poco frecuente en lanzamientos ligados únicamente a la nostalgia.

Temas Relacionados

Marvel Maximum CollectionMarvelLimited Run Gamesmalditos-nerds-gaminggamingmalditos-nerds

Más Noticias

Dave the Diver recibirá su próximo DLC, In the Jungle, el 18 de junio

El DLC In the Jungle estrena sistema de tiempo real, nuevas relaciones y peligros inéditos para Dave

Dave the Diver recibirá su

Deep Rock Galactic: Rogue Core llegará en mayo a Early Access

El nuevo spin-off del popular shooter introduce mecánicas roguelite y progresión por mejoras dentro de misiones cooperativas para cuatro jugadores

Deep Rock Galactic: Rogue Core

La actualización 3.2 de Wuthering Waves renueva su desafío Endstate Matrix a partir del 19 de marzo

La versión 3.2 trae la misión Gold Suspended in Shadows, así como nuevas actividades, armas y colaboraciones inéditas

La actualización 3.2 de Wuthering

Focus Entertainment presenta Yerba Buena: puzles surrealistas en una San Francisco virtual y olvidada

En Yerba Buena, los jugadores exploran una San Francisco setentera convertida en videojuego, con la habilidad de alterar las leyes físicas

Focus Entertainment presenta Yerba Buena:

‘Tomb Raider 1-3 Remastered’ estrena modo desafío gratuito y 10 trajes inéditos para Lara Croft

La remasterización de los tres primeros Tomb Raider suma un modo desafío personalizable y recompensas inéditas

‘Tomb Raider 1-3 Remastered’ estrena

ANIME

Retrocultura Activa | Cyber City

Retrocultura Activa | Cyber City Oedo 808: neon noir, criminales y katanas en la prisión del futuro

Neon Genesis Evangelion confirma una nueva serie con Yoko Taro de Nier: Automata como escritor

Dragon Ball Super prepara su regreso con The Galactic Patrol y Dragon Ball Super: Beerus

Kaguya-sama: Love is War cerrará su historia con una película final escrita por Aka Akasaka

Chainsaw Man confirma su segunda temporada luego del éxito de la película

PELÍCULAS

‘El Día de la Revelación’,

‘El Día de la Revelación’, la próxima película de Steven Spielberg, presenta un nuevo adelanto

Kate Winslet se une a Andy Serkis y Ian McKellen en la nueva película La caza de Gollum

Quentin Tarantino lleva su estilo al teatro en ‘The Popinjay Cavalier’ y explora nuevas narrativas

Billie Eilish hará su debut cinematográfico en ‘The Bell Jar’ bajo la dirección de Sarah Polley

Kathryn Hahn se convierte en Madre Gothel en el live-action de Enredados

SERIES

‘Malcolm in the Middle: Life’s

‘Malcolm in the Middle: Life’s Still Unfair’ presenta un nuevo tráiler con casi todo el elenco original

Rick y Morty anuncia su temporada 9 para este mayo, junto con un mensaje contra la inteligencia artificial

Adèle Charki enfrenta traiciones y manipulación en ‘Privilegios’, una nueva serie francesa de HBO

Scarpetta llega con Nicole Kidman y Jamie Lee Curtis explorando los límites del drama forense

Paul Anderson revela el final descartado de ‘Peaky Blinders’ y su ausencia en la película