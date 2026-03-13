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La actualización 3.2 de Wuthering Waves renueva su desafío Endstate Matrix a partir del 19 de marzo

La versión 3.2 trae la misión Gold Suspended in Shadows, así como nuevas actividades, armas y colaboraciones inéditas

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Wuthering Waves, de Kuro Games.
Wuthering Waves, de Kuro Games.

Wuthering Waves, el exitoso juego de rol de acción y mundo abierto desarrollado por Kuro Games, se prepara para recibir una de sus mayores actualizaciones: la versión 3.2 titulada Resolution to Illuminate the Shadows, programada para el 19 de marzo. Esta actualización incorpora a Sigrika, una nueva Resonator que podría transformar el metajuego, junto con una serie de mejoras, eventos, colaboraciones y recompensas gratuitas para jugadores de todas las plataformas.

Lanzamiento de nuevos personajes y expansión narrativa

La inclusión de Sigrika como Resonator de tipo Aero-Gauntlet es uno de los aspectos más destacados de la versión 3.2. La comunidad espera que sus mecánicas giren en torno a la habilidad Echo, lo que ha suscitado interés especialmente entre quienes ya poseen personajes como Qiuyuan y Phrolova, al prever combinaciones de equipo más eficaces. Si bien estos detalles aún no han sido confirmados oficialmente, las especulaciones mantienen a los jugadores atentos al desarrollo y a la evolución de roles y sinergias estratégicas.

En términos de narrativa, dos misiones principales son especialmente relevantes: Chapter III Act IV Gold Suspended in Shadows y el epílogo Segue: Afterstory Rabbit Reflected in Shades. Ambas ampliarán el trasfondo del universo Wuthering Waves, abriendo nuevas líneas argumentales y aportando respuestas a misterios planteados anteriormente. Además, se añaden nuevas armas destacadas como Solsworn Ciphers y se introducen eventos periódicos que abarcan desde desafíos tácticos, como el Tactical Hologram: Hyvatia, hasta retos rítmicos y de habilidad.

Wuthering Waves, de Kuro Games.
Wuthering Waves, de Kuro Games.

Optimización del juego y mejoras en la experiencia de usuario

Kuro Games no se limita a ofrecer nuevos contenidos, sino que también implementa diversas optimizaciones. En cuanto a la jugabilidad, el Modo de Piloto Automático de la Expedición en Motocicleta ha sido ajustado para evitar maniobras bruscas al encontrarse con pequeños obstáculos, y el chasis ahora se adapta mejor a superficies irregulares, mejorando la experiencia de desplazamiento en el extenso mundo del juego. El sistema Echo ha sido revisado, permitiendo ahora editar planes según el denominado Sonata Effect, procesar Echoes en grandes cantidades y compartir o importar códigos de gestión eficiente entre jugadores, lo que facilita la colaboración y acelera la progresión.

Asimismo, la función Smart Discard sugiere de manera inteligente cuándo eliminar Echoes sobrantes, y el Echo Backpack notifica cuando se superan los límites de almacenamiento o descarte, factores importantes para evitar la pérdida accidental de recursos valiosos. En el ámbito técnico, los usuarios de dispositivos móviles de alta gama tienen ahora la opción High Quality, mientras que en PC se introduce la personalización de la distancia de renderizado, permitiendo a los jugadores ajustar el rendimiento o la calidad gráfica según las capacidades de su hardware.

Nuevos eventos, recompensas y colaboraciones especiales

Junto con la actualización 3.2, se presentan eventos de tiempo limitado y permanentes. Entre ellos destacan Soar to the Beat, un reto de ritmo, Gifts of Solsworn, un evento de siete días de inicio de sesión que garantiza recompensas, y Knights of the Wild, un desafío episódico.

La sección de colaboraciones incorpora los diseños para motocicleta Expedition Motorbike Liveries “QUEEN” y “VIOLET”, inspirados en Persona 5 Royal, que estarán disponibles en la tienda entre el 9 y 29 de abril. También se anuncian nuevas figuras coleccionables de edición limitada y productos de merchandising basados en personajes y criaturas populares del juego, ampliando las opciones para los aficionados. Además, se añade el Endstate Matrix, un desafío cíclico con etapas variadas que se actualizará hasta la versión 3.4, manteniendo el interés competitivo dentro de la comunidad.

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