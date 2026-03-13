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Deep Rock Galactic: Rogue Core llegará en mayo a Early Access

El nuevo spin-off del popular shooter introduce mecánicas roguelite y progresión por mejoras dentro de misiones cooperativas para cuatro jugadores

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Deep Rock Galactic: Rogue Core presenta un nuevo tráiler.

El próximo 20 de mayo se lanzará en acceso anticipado para PC a través de Steam Deep Rock Galactic: Rogue Core, el spin-off cooperativo con mecánicas roguelite desarrollado por Ghost Ship Games.

Esta nueva entrega sitúa a los jugadores en el planeta minero Hoxxes IV, donde la corporación Deep Rock Galactic envía a su fuerza de élite, los Reclaimers, para recuperar el control de las operaciones que fueron interrumpidas por un misterioso evento denominado Grayout. Este fenómeno ha dejado aisladas varias instalaciones subterráneas, forzando a los equipos a enfrentarse a entornos desconocidos y criaturas peligrosas nunca antes vistas en la franquicia.

Modos de juego y progresión de tipo roguelite

Deep Rock Galactic: Rogue Core mantiene el énfasis en el juego cooperativo para equipos de hasta cuatro personas, en línea con aquello que hizo popular a Deep Rock Galactic. Sin embargo, incorpora una estructura roguelite que convierte cada misión en una experiencia diferente.

Esto se logra mediante la generación procedimental de escenarios y la necesidad de comenzar cada incursión con equipamiento básico, lo que obliga a los jugadores a buscar y mejorar armas, herramientas y habilidades durante la partida. Esta forma de progreso añade mayor profundidad estratégica y un alto nivel de rejugabilidad, ya que la adaptación táctica resulta fundamental para sobrevivir en cada sesión de juego.

Deep Rock Galactic: Rogue Core,
Deep Rock Galactic: Rogue Core, de Ghost Ship Games.

Opciones de clases jugables y equipo disponible para los Reclaimers

Los jugadores pueden elegir entre cinco clases: Guardian, Spotter, Falconer, Slicer y Retcon, cada una con habilidades y funciones únicas que permiten aprovechar mejor tanto el terreno como el trabajo en equipo. Las clases están diseñadas para ofrecer una amplia variedad de estilos de juego, abarcando desde roles ofensivos hasta estrategias de soporte.

El arsenal incluye herramientas como el lanzador de tirolinas, que sirve para cruzar abismos, el subfusil Zhukov NUK17 para el combate a corta distancia y una gran variedad de granadas. Además, durante las misiones se recolecta Expenite, un mineral raro que posibilita desbloquear mejoras y potenciar habilidades, permitiendo adaptar el estilo de juego y progresar según las necesidades de la misión.

Nuevos enemigos y peligros en el subsuelo

El misterioso Grayout ha dado lugar a la aparición de criaturas letales como las especies Corespawn, Rafkan y Shatterclaw, junto a otras amenazas ocultas bajo la superficie de Hoxxes IV. Estos nuevos retos suponen una dificultad mayor en comparación con el juego original y exigen una cooperación efectiva entre los miembros del equipo para sobrevivir.

Las condiciones cambiantes de las cuevas, sumadas a la variedad de enemigos, generan situaciones impredecibles que fomentan la tensión y el interés en cada partida. Este enfoque busca atraer a más jugadores al ofrecer desafíos innovadores dentro de un universo ya conocido, con énfasis en la diversidad de situaciones y en el trabajo en equipo.

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