Malditos Nerds

REVIEW | El Testimonio de Ann Lee - Una película que toma riesgos pero que es difícil de catalogar

Amanda Seyfried se convierte en líder de un movimiento religioso que creía en el celibato para lograr la pureza espiritual y pregonaba la vida dentro de una comunidad

Guardar
Amanda Seyfried in THE TESTAMENT
Amanda Seyfried in THE TESTAMENT OF ANN LEE. Photo courtesy of Searchlight Pictures. © 2025 Searchlight Pictures All Rights Reserved.

El Testimonio de Ann Lee, dirigida por Mona Fastvold (que fue co-guionista de The Brutalist), busca un registro casi documental para contar la historia de su fundadora. Filmada en 35 mm, consigue crear una atmósfera envolvente para transportar a su espectador al siglo XVIII y cuenta con planos largos para reforzar la idea de realismo que se propone.

Los Shakers practicaban su religión a través del canto y del baile, y las secuencias musicales están dentro de los aspectos mejor logrados de la producción de Mona. La interpretación por parte de la actriz y la coreografía de los bailes colectivos inspirados en los rituales verdaderos logran transmitir por completo esa energía en sincronía de voces y de bailes que se alejan del formato del musical tradicional.

El problema (y quizás también su virtud) es que El Testimonio de Ann Lee es imposible de clasificar: es una biopic a medias, tiene danza y canto pero no es un musical, cuenta con distintas formas de narrar (voz en off y división en capítulos) y si bien es un drama con escenas desgarradoras también está contada como una fábula y hasta aparecen algunos elementos de comedia. Este último es el punto más disonante de todos.

Amanda Seyfried and ensemble in
Amanda Seyfried and ensemble in THE TESTAMENT OF ANN LEE. Photo by Searchlight Pictures/William Rexer, Courtesy of Searchlight Pictures. © 2025 Searchlight Pictures. All Rights Reserved.

El resultado es memorable y se trata de una apuesta arriesgada y distinta a cualquier cosa que hayamos visto antes. Pero al mismo tiempo, que no tenga un conflicto claro hace que se torne un tanto monotemática y es una pena que los personajes que rodean a nuestra heroína no estén mejor desarrollados.

La actuación de Amanda Seyfried es descomunal y demuestra una vez más que puede hacerlo todo: desde personajes más oscuros como el de Elizabeth Holmes y musicales como Cosette en Los miserables y Sophie de Mamma Mía hasta su más reciente papel como la empleadora rica de Sydney Sweeney. El trabajo que ofrece como la enigmática Ann Lee nos habla muchas veces a través de la mirada y de la simpleza en sus palabras y acciones. Logra ser dulce, humilde y empática por un lado y al mismo tiempo nos entrega a esta mujer envuelta en la locura y convencida en ser la encarnación femenina de Cristo. Es completamente hipnótica.

Solo por esta performance vale la pena ir a ver el film, pero lo cierto es que al final, El Testimonio de Ann Lee queda en un extraño punto medio entre lo que es y lo que podría haber sido.

6
Difícil de clasificarUna experiencia extraña y cautivadora con una gran performance de Amanda Seyfried que queda a medio camino.
Disponible en
Cine

Temas Relacionados

El Testimonio de Ann LeeAmanda SeyfriedMona Fastvoldmalditos-nerds-peliculaspeliculasmalditos-nerdsreviewmalditos-nerds-reviews

Más Noticias

Los juegos más esperados de 2026 #15: Life is Strange: Reunion

Max y Chloe se reencuentran para dar fin a una de las historias más queridas de los videojuegos con un título que, esperemos, esté a la altura

Los juegos más esperados de

PowerWash Simulator 2 estrena el nivel gratuito ‘Miniature Village’ junto a mejoras en su calidad de vida

Futurlab responde a las principales demandas de los jugadores e introduce avances técnicos significativos

PowerWash Simulator 2 estrena el

Scarpetta llega con Nicole Kidman y Jamie Lee Curtis explorando los límites del drama forense

Scarpetta, basada en la icónica saga de Patricia Cornwell y dirigida por Liz Sarnoff, debuta el 11 de marzo en Prime Video con un elenco estelar y nuevas apuestas narrativas

Scarpetta llega con Nicole Kidman

Paul Anderson revela el final descartado de ‘Peaky Blinders’ y su ausencia en la película

El regreso de los Shelby a Netflix destaca por la ausencia de Arthur y un final alternativo nunca filmado

Paul Anderson revela el final

Miley Cyrus revive a Hannah Montana en el especial aniversario por los 20 años de la serie

La esperada reunión incluirá recreaciones de escenarios emblemáticos y metraje nunca antes visto

Miley Cyrus revive a Hannah

ANIME

Retrocultura Activa | Cyber City

Retrocultura Activa | Cyber City Oedo 808: neon noir, criminales y katanas en la prisión del futuro

Neon Genesis Evangelion confirma una nueva serie con Yoko Taro de Nier: Automata como escritor

Dragon Ball Super prepara su regreso con The Galactic Patrol y Dragon Ball Super: Beerus

Kaguya-sama: Love is War cerrará su historia con una película final escrita por Aka Akasaka

Chainsaw Man confirma su segunda temporada luego del éxito de la película

PELÍCULAS

Miley Cyrus revive a Hannah

Miley Cyrus revive a Hannah Montana en el especial aniversario por los 20 años de la serie

Entrevistamos a Mark Fischbach, director y protagonista de la película Iron Lung

Campanita protagonizará su primera serie live-action con guión de Heldens y Carpenter

Jon Bon Jovi se involucra personalmente en la película que explorará los inicios del grupo

Lewis Pullman promete que ‘Avengers: Doomsday’ dará profundidad a todos sus personajes clave

SERIES

Scarpetta llega con Nicole Kidman

Scarpetta llega con Nicole Kidman y Jamie Lee Curtis explorando los límites del drama forense

Paul Anderson revela el final descartado de ‘Peaky Blinders’ y su ausencia en la película

El legado de Denzel Washington renace con Yahya Abdul-Mateen II en la nueva serie de ‘Hombre en Llamas’

Elle Fanning lidera el estreno de ‘Margo tiene problemas de dinero’ con elenco de lujo

La segunda temporada de Beef enfrenta a Oscar Isaac y Carey Mulligan con Charles Melton y Cailee Spaeny