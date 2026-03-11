Nintendo revela lanzamiento de ‘Yoshi and the Mysterious Book’ en Nintendo Switch 2 para mayo

Yoshi and the Mysterious Book, de Nintendo

Nintendo vuelve a poner a Yoshi en el centro de atención con el anuncio y la confirmación de la fecha de lanzamiento de Yoshi and the Mysterious Book, que llegará en exclusiva para Switch 2 el próximo jueves 21 de mayo. El anuncio se realizó a través de un tráiler especial publicado el 10 de marzo, coincidiendo con el Mario Day, y deja claro que la exploración de criaturas extrañas será un elemento fundamental en esta aventura de desplazamiento lateral, donde un libro parlante guía a Yoshi por un mundo lleno de sorpresas.

Nuevas mecánicas de interacción y juego

Yoshi and the Mysterious Book introduce nuevas dinámicas dentro del género de plataformas clásico. El eje central de la aventura es la interacción con un libro parlante llamado Mr. E, que aparece de repente en la isla de Yoshi y sus amigos, dando comienzo a la exploración de sus páginas repletas de criaturas desconocidas. Los jugadores podrán descubrir, nombrar y registrar a estos seres durante el juego, lo que permitirá avanzar en la historia y desbloquear nuevos caminos.

No se trata solo de observar o coleccionar: cada criatura ofrece distintas posibilidades de interacción, como ser comidas por Yoshi, servir de transporte o provocar fenómenos como la aparición de flores o la generación de burbujas.

El apartado artístico y su relevancia

La serie Yoshi siempre ha destacado por sus estilos visuales característicos y en esta ocasión, Nintendo refuerza aún más ese sello distintivo. Las ilustraciones detalladas dentro del libro, los efectos de animación al descubrir nuevas criaturas y las reacciones de Yoshi ante cada experiencia nueva contribuyen a una ambientación particular, en la que se integran tanto elementos coleccionables como interactivos.

El lanzamiento de Yoshi and the Mysterious Book coincide con el 40 aniversario de Mario, posicionando al título como un homenaje a décadas de historia en la franquicia. El precio oficial será de 49.99, o su equivalente regional, en línea con otras entregas principales de Nintendo.

Yoshi and the Mysterious Book

Lanzamientos y perspectiva en Nintendo Switch 2

La llegada de este título ayuda a completar el calendario de lanzamientos de Nintendo para la primera mitad de 2026. De forma concreta, Super Mario Bros. Wonder - Nintendo Switch 2 Edition + Meetup in Bellabel Park estará disponible el 26 de marzo y Tomodachi Life: Living the Dream el 16 de abril. Sin embargo, títulos como Rhythm Heaven Groove, Fire Emblem: Fortune’s Weave y Pokémon Champions aún no cuentan con una fecha confirmada.

La estrategia de Nintendo para Switch 2 parece centrarse en ofrecer experiencias exclusivas y altamente pulidas, recurriendo a personajes emblemáticos y explorando nuevas mecánicas de juego. El énfasis en la exploración y documentación de criaturas, similar a propuestas como la saga Pokémon pero con mayor atención al descubrimiento interactivo, podría abrir la posibilidad a modos cooperativos o nuevas expansiones del universo de Yoshi en un futuro, aunque por ahora no se ha confirmado si incluirá estas opciones.

Para el público general, esta propuesta representa una invitación tanto a la nostalgia como a la exploración, y se perfila como uno de los lanzamientos familiares más destacados de la temporada.