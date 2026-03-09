NetEase retira fondos a Nagoshi Studio poniendo en riesgo a Gang of Dragon y al futuro del estudio

Gang of Dragon

La industria de los videojuegos se vio sorprendida esta semana con la noticia de que NetEase, uno de los principales actores chinos del sector, decidió poner fin al financiamiento de Nagoshi Studio, el estudio fundado por Toshihiro Nagoshi, creador de la serie Yakuza. Con sede en Tokio, el estudio recibió la noticia el viernes 6 de marzo y ahora enfrenta la posibilidad de un cierre inminente. El primer juego del estudio, Gang of Dragon, que fue anunciado recientemente en The Game Awards y cuenta con la participación del actor Ma Dong-seok, queda en suspenso.

La razón principal de la decisión de NetEase habría sido la necesidad de una suma adicional significativa de 7,000 millones de yenes (44.4 millones de dólares) para completar el desarrollo. NetEase dejará oficialmente de financiar a Nagoshi Studio en mayo, lo que deja a los empleados en una situación incierta y a los seguidores del proyecto sin información clara sobre su futuro.

Evolución y perspectivas de Nagoshi Studio

Tras la salida de Toshihiro Nagoshi de SEGA en 2021, muchos consideraron su incorporación a NetEase como una apuesta valiosa a favor de la creatividad y la innovación japonesas a escala global. Al formar el equipo de Nagoshi Studio, Nagoshi se rodeó de destacados colaboradores de su etapa anterior, entre ellos el productor y director Daisuke Sato, generando grandes expectativas tanto en los seguidores de la saga Yakuza como en el público general.

El anuncio de Gang of Dragon en diciembre de 2025 durante The Game Awards representó el debut internacional del estudio. Según sus creadores, el juego se encontraba en una fase avanzada y se destacaba por una propuesta de acción neonoir y la participación de Ma Dong-seok, conocido por Train to Busan y Eternals. Sin embargo, las dificultades financieras pronto empañaron el optimismo inicial. Apenas tres meses después del anuncio, el personal fue informado de que NetEase consideró insostenible el monto de 44.4 millones de dólares requerido para finalizar el proyecto, decidiendo así finalizar el apoyo económico.

Hasta ahora, los intentos de Nagoshi por conseguir financiamiento alternativo no han dado resultados. Las negociaciones actuales entre NetEase y Nagoshi Studio incluyen aspectos como la adquisición de derechos y el futuro del nombre del estudio y del juego Gang of Dragon, lo que agrava la incertidumbre. Ninguna de las dos partes ha realizado declaraciones públicas al respecto. Tanto usuarios como desarrolladores han expresado su preocupación en redes sociales en torno al futuro de los equipos y del proyecto.

Tendencias globales y retiro internacional de NetEase

El retiro del apoyo a Nagoshi Studio es parte de una tendencia más amplia. NetEase, tras un periodo de expansión e inversiones internacionales, comenzó a reducir considerablemente su presencia en la industria global de videojuegos. Entre 2023 y 2026, medidas similares llevaron al cierre de varios estudios en América del Norte, Europa y Asia, afectando tanto a iniciativas nuevas como a equipos con recorrido.

En Canadá, la desvinculación de Worlds Untold, dirigido por el veterano de Mass Effect Mac Walters, así como el cierre de T-Minus y Bad Brain, fundada por exempleados de Ubisoft, son ejemplos destacados. En Tokio, también se cerró Ouka Studio, mientras que otras compañías como Grasshopper Manufacture y GPTRACK50 tuvieron que reorganizarse y lanzar productos sin el respaldo de NetEase.

Estos ajustes han provocado desorden e inseguridad laboral para centenares de trabajadores del sector y evidencian los riesgos de depender demasiado de grandes conglomerados como fuente de financiamiento. El caso de Nagoshi Studio ejemplifica de manera concreta cómo estas decisiones afectan a proyectos creativos y a la estabilidad profesional de equipos enteros.

Gang of Dragon, de Nagoshi Studio.

Impacto para desarrolladores, actores y seguidores

La entrada de NetEase en el mercado japonés fue vista inicialmente como una oportunidad para la revitalización y proyección internacional del sector. Estudios y profesionales de renombre, como Nagoshi y su equipo, asumieron grandes desafíos creativos respaldados por la estabilidad que parecía ofrecer la corporación china. En la actualidad, los recortes inesperados no solo les afectan en el plano financiero, sino que dejan a los empleados en una situación laboral vulnerable, ya que su estabilidad depende de la continuidad de proyectos a largo plazo.

El fichaje de Ma Dong-seok para Gang of Dragon se presentó como una muestra del alcance internacional del proyecto y del potencial para atraer tanto al público asiático como occidental. No obstante, la falta de certeza sobre el futuro del juego ha reducido las expectativas tanto de los seguidores como del propio elenco. El silencio de ambas compañías incrementa la ansiedad generada por la situación.

En redes y foros especializados, la noticia ha desencadenado un efecto en cadena, con jugadores que manifiestan su preocupación ante la posible desaparición de una nueva franquicia de probado talento creativo, y quienes sugieren boicotear productos de compañías cuyas prácticas se perciben como poco comprometidas con los desarrolladores. Diversos analistas advierten que esta tendencia desincentiva la innovación arriesgada en la industria y contribuye a un clima de inestabilidad que termina debilitando el ecosistema global de los videojuegos.