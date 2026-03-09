Luis Brandoni y Eduardo Blanco reviven su dupla en la adaptación de Parque Lezama de Campanella

(Créditos: Marcos Ludevid)

La llegada de Parque Lezama, adaptación cinematográfica de la exitosa obra de teatro dirigida por Juan José Campanella y protagonizada por Luis Brandoni y Eduardo Blanco, constituye un evento cultural relevante del año con su estreno en Netflix. La película significa tanto el esperado regreso de Campanella al cine nacional como una oportunidad para revisitar el emblemático parque porteño a través de la mirada de dos personajes, León Schwartz y Antonio Cardoso, interpretados por Brandoni y Blanco. El estreno tuvo un impacto considerable: la crítica nacional reaccionó con opiniones variadas, y el análisis se centra en la vigencia del texto original, el peso de las actuaciones y el desafío de trasladar una obra teatral significativa a la pantalla grande.

El proceso de adaptación de la obra teatral al cine

Parque Lezama se destaca por su origen en el teatro e incluso por su antecedente internacional, ya que la obra argentina toma como base el material estadounidense I’m Not Rappaport de Herb Gardner. La versión local, dirigida por Campanella, se convirtió en un éxito durante más de diez años y contó con Luis Brandoni y Eduardo Blanco en escena a lo largo de 1,170 funciones, lo que aporta a la adaptación cinematográfica un valor casi documental sobre el teatro argentino reciente.

Al trasladar la obra al cine, Campanella conservó la esencia del relato: los protagonistas dialogan en un banco del parque, enfrentando el paso del tiempo y las diferencias entre el optimismo y el desencanto. La decisión de no ampliar exageradamente los escenarios ni modificar la estructura original fue deliberada, según indican fuentes especializadas. La ambientación sigue basándose en el Parque Lezama real, en San Telmo, lo que resalta la fidelidad con el material de origen.

La incorporación de nuevos personajes, como el de Agustín Aristarán en el papel de Gonzalo Menéndez Roberts, aporta frescura a la interacción sin desdibujar el vínculo central. Campanella, reconocido por títulos como El secreto de sus ojos y Luna de Avellaneda, en esta ocasión se centra en el texto, privilegiando el ritmo y la fuerza de las interpretaciones sobre las búsquedas visuales innovadoras.

Recepción crítica y debate sobre el guion

La recepción crítica fue variada, aunque hubo consenso en la valoración del guion y las actuaciones. Se la describe como una comedia generacional sin grandes gags, un relato sencillo que se sigue con facilidad y que provoca sonrisas ocasionales, otorgándole dos estrellas y media sobre cinco. Según esta visión, la película carece de profundidad en comparación con los estándares actuales de la comedia dramática.

Por otro lado, se destaca la importancia de los diálogos y el uso de la palabra: sin depender de recursos visuales llamativos, la película sirve de plataforma para las interpretaciones de Brandoni y Blanco, quienes establecen una dinámica que abarca tanto momentos emotivos como de humor.

(Créditos: Marcos Ludevid)

Impacto y resonancia para el público

El estreno en Netflix amplía el alcance de Parque Lezama, llevando una historia típica de la idiosincrasia porteña a una audiencia que supera el circuito teatral local. La amistad improbable entre un militante comunista y un vecino común, entre intentos de cambio y deseos de tranquilidad, genera empatía y despierta recuerdos generacionales en distintas partes del mundo.

La película aborda temas universales como el envejecimiento, las tensiones interpersonales y los conflictos familiares. Más allá del humor o la crítica social, la sencillez de dos hombres mayores conversando sobre la vida refleja situaciones cotidianas en espacios públicos, lo que facilita la identificación del público.

El paso de Brandoni y Blanco del teatro al cine demuestra la capacidad de los actores para reinventar matices y actitudes, mostrando las transiciones propias de la vejez y la memoria desde una perspectiva argentina. La trama incorpora de manera natural el contexto social, los riesgos en la vida urbana y la defensa de los derechos de las personas mayores, aportando profundidad a los personajes y planteando al espectador preguntas sobre el sentido de comunidad y pertenencia.