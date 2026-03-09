Malditos Nerds

Luis Brandoni y Eduardo Blanco reviven su dupla en la adaptación de Parque Lezama de Campanella

El regreso de Juan José Campanella al cine nacional con la adaptación de una obra icónica y reparto estelar

Guardar
(Créditos: Marcos Ludevid)
(Créditos: Marcos Ludevid)

La llegada de Parque Lezama, adaptación cinematográfica de la exitosa obra de teatro dirigida por Juan José Campanella y protagonizada por Luis Brandoni y Eduardo Blanco, constituye un evento cultural relevante del año con su estreno en Netflix. La película significa tanto el esperado regreso de Campanella al cine nacional como una oportunidad para revisitar el emblemático parque porteño a través de la mirada de dos personajes, León Schwartz y Antonio Cardoso, interpretados por Brandoni y Blanco. El estreno tuvo un impacto considerable: la crítica nacional reaccionó con opiniones variadas, y el análisis se centra en la vigencia del texto original, el peso de las actuaciones y el desafío de trasladar una obra teatral significativa a la pantalla grande.

El proceso de adaptación de la obra teatral al cine

Parque Lezama se destaca por su origen en el teatro e incluso por su antecedente internacional, ya que la obra argentina toma como base el material estadounidense I’m Not Rappaport de Herb Gardner. La versión local, dirigida por Campanella, se convirtió en un éxito durante más de diez años y contó con Luis Brandoni y Eduardo Blanco en escena a lo largo de 1,170 funciones, lo que aporta a la adaptación cinematográfica un valor casi documental sobre el teatro argentino reciente.

Al trasladar la obra al cine, Campanella conservó la esencia del relato: los protagonistas dialogan en un banco del parque, enfrentando el paso del tiempo y las diferencias entre el optimismo y el desencanto. La decisión de no ampliar exageradamente los escenarios ni modificar la estructura original fue deliberada, según indican fuentes especializadas. La ambientación sigue basándose en el Parque Lezama real, en San Telmo, lo que resalta la fidelidad con el material de origen.

La incorporación de nuevos personajes, como el de Agustín Aristarán en el papel de Gonzalo Menéndez Roberts, aporta frescura a la interacción sin desdibujar el vínculo central. Campanella, reconocido por títulos como El secreto de sus ojos y Luna de Avellaneda, en esta ocasión se centra en el texto, privilegiando el ritmo y la fuerza de las interpretaciones sobre las búsquedas visuales innovadoras.

Recepción crítica y debate sobre el guion

La recepción crítica fue variada, aunque hubo consenso en la valoración del guion y las actuaciones. Se la describe como una comedia generacional sin grandes gags, un relato sencillo que se sigue con facilidad y que provoca sonrisas ocasionales, otorgándole dos estrellas y media sobre cinco. Según esta visión, la película carece de profundidad en comparación con los estándares actuales de la comedia dramática.

Por otro lado, se destaca la importancia de los diálogos y el uso de la palabra: sin depender de recursos visuales llamativos, la película sirve de plataforma para las interpretaciones de Brandoni y Blanco, quienes establecen una dinámica que abarca tanto momentos emotivos como de humor.

(Créditos: Marcos Ludevid)
(Créditos: Marcos Ludevid)

Impacto y resonancia para el público

El estreno en Netflix amplía el alcance de Parque Lezama, llevando una historia típica de la idiosincrasia porteña a una audiencia que supera el circuito teatral local. La amistad improbable entre un militante comunista y un vecino común, entre intentos de cambio y deseos de tranquilidad, genera empatía y despierta recuerdos generacionales en distintas partes del mundo.

La película aborda temas universales como el envejecimiento, las tensiones interpersonales y los conflictos familiares. Más allá del humor o la crítica social, la sencillez de dos hombres mayores conversando sobre la vida refleja situaciones cotidianas en espacios públicos, lo que facilita la identificación del público.

El paso de Brandoni y Blanco del teatro al cine demuestra la capacidad de los actores para reinventar matices y actitudes, mostrando las transiciones propias de la vejez y la memoria desde una perspectiva argentina. La trama incorpora de manera natural el contexto social, los riesgos en la vida urbana y la defensa de los derechos de las personas mayores, aportando profundidad a los personajes y planteando al espectador preguntas sobre el sentido de comunidad y pertenencia.

Temas Relacionados

malditos-nerdsmalditos-nerds-peliculaspeliculasnetflixParque LezamaCampanella

Más Noticias

Crimson Desert confirma que su mapa será más grande que The Witcher 3 y Red Dead Redemption 2

El juego de Pearl Abyss busca revolucionar el género RPG con un mapa diseñado íntegramente a mano y sin generación procedural

Crimson Desert confirma que su

‘Star Wars: Knights of the Old Republic Remake’ sigue vivo según Saber Interactive pese a rumores de cancelación

Cinco años de misterio y rumores envuelven un remake largamente esperado por la comunidad de Star Wars

‘Star Wars: Knights of the

Bungie ajusta microtransacciones en Marathon tras críticas de la comunidad

El parche de esta semana de Marathon incorpora cambios económicos y jugables tras el malestar inicial

Bungie ajusta microtransacciones en Marathon

Square Enix revela el progreso y cambios jugables para la última entrega de Final Fantasy VII Remake

La producción de la tercera entrega avanza rápidamente con el 95% del equipo original a bordo

Square Enix revela el progreso

Soulmask sale de Early Access en abril y llega con un nuevo DLC llamado ‘Shifting Sands’

El juego Soulmask abandona el acceso anticipado y lanza su versión definitiva junto a un DLC masivo

Soulmask sale de Early Access

ANIME

Neon Genesis Evangelion confirma una

Neon Genesis Evangelion confirma una nueva serie con Yoko Taro de Nier: Automata como escritor

Dragon Ball Super prepara su regreso con The Galactic Patrol y Dragon Ball Super: Beerus

Kaguya-sama: Love is War cerrará su historia con una película final escrita por Aka Akasaka

Chainsaw Man confirma su segunda temporada luego del éxito de la película

JoJo’s Bizarre Adventure: Steel Ball Run estrenará su adaptación al anime el 19 de marzo

PELÍCULAS

Cillian Murphy brilla en su

Cillian Murphy brilla en su regreso como Tommy Shelby en ‘Peaky Blinders: El hombre inmortal’

Scream 7 de Kevin Williamson logra el mejor estreno global en la historia de la saga

Margot Robbie se queda sin director en la precuela de ‘La gran estafa’ tras el abandono de Lee Isaac Chung

Entrevistamos a Amanda Seyfried, protagonista de ‘El Testamento de Ann Lee’

Entrevistamos a Maggie Gyllenhaal y Jessie Buckley, directora y protagonista de ‘¡La Novia!’

SERIES

Jacob Tierney prepara una nueva

Jacob Tierney prepara una nueva serie basada en la vida de Alejandro Magno

Homelander toma la Casa Blanca en el nuevo tráiler de la temporada final de The Boys

The Bear terminará en 2026: Jeremy Allen White confirma rodaje de última temporada junto a Abby Elliott

James Gunn apuesta por Hal Jordan y John Stewart en ‘Lanterns’, el nuevo thriller de DC

Jensen Ackles y Aya Cash encabezan ‘Vought Rising’, la esperada precuela de The Boys