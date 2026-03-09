Crimson Desert confirma que su mapa será más grande que The Witcher 3 y Red Dead Redemption 2

Crimson Desert, de Pearl Abyss.

El próximo lanzamiento de Crimson Desert ha generado grandes expectativas entre la comunidad de jugadores por su promesa de ofrecer uno de los mapas de mundo abierto más extensos y detallados de la industria. Pearl Abyss, desarrolladora reconocida por su experiencia en títulos como Black Desert Online, propone una experiencia que busca sobresalir no solo por la escala, sino también por la riqueza y densidad del universo del juego. La acción se desarrollará en Pywel, un continente ficticio que superará en tamaño a éxitos como The Witcher 3 y Red Dead Redemption 2, así como a otros referentes del género como Skyrim. El juego estará disponible próximamente para PlayStation 5, Xbox Series y PC.

Un mapa que redefine la escala de los videojuegos

Crimson Desert pondrá el foco de la experiencia del jugador en un entorno de dimensiones monumentales. Según estimaciones y comparaciones proporcionadas por el propio equipo de Pearl Abyss, el mapa supera los 400 kilómetros cuadrados, más del doble que algunos de los mundos abiertos más populares. Para comprender esta magnitud: recorrer el mapa de extremo a extremo a caballo tomaría aproximadamente dos horas, y alrededor de seis horas a pie, lo que evidencia la ambición del estudio en cuanto a exploración.

Este tamaño coloca a Crimson Desert por encima del mapa de The Witcher 3, que junto a sus expansiones llega a los 140 km², y de Red Dead Redemption 2, que pasa un poco de los 70 km². Incluso supera a Skyrim, cuyo mapa ronda los 37 km². Cada bioma, ciudad, facción, animal y elemento de vegetación ha sido ubicado de manera deliberada, sin recurrir a generación procedural. Esto da como resultado un mundo que apuesta por la variedad y el diseño intencional en cada rincón.

Variedad de entornos y opciones de movilidad

El continente de Pywel ofrece una gran diversidad de escenarios, que van desde ciudades fortificadas hasta pueblos, bosques densos, montañas escarpadas, llanuras lluviosas y lugares fantásticos como islas flotantes en el cielo y zonas submarinas. Esta variedad, que ya ha sido mostrada en demostraciones jugables, está pensada para que el entorno tenga un papel central en la exploración y la narrativa.

El sistema de movilidad, esencial en la experiencia, va mucho más allá del tradicional caballo. Los jugadores podrán desplazarse utilizando dragones, mechas y probablemente otros vehículos o criaturas fantásticas, lo que apunta a un sistema de desplazamiento dinámico y variado. El objetivo del estudio es evitar que el tamaño del mundo se perciba como una barrera: la amplitud debe interpretarse como una oportunidad para el juego, y no como un inconveniente derivado de largos desplazamientos vacíos.

Pearl Abyss también ha indicado que el diseño del mapa busca reducir la presencia de los llamados mundos vacíos, es decir, espacios amplios pero sin contenido relevante. En este aspecto, la variedad de actividades y la densidad de elementos interactivos del entorno serán aspectos clave para mantener el interés del jugador y sorprenderlo constantemente.

Repercusión en el género y expectativas del público

La ambición que plantea Crimson Desert ha despertado un notable entusiasmo en la comunidad. Más de tres millones de personas han añadido el juego a sus listas de deseados antes incluso de su lanzamiento oficial, motivadas en gran parte por la promesa de una experiencia de mundo abierto innovadora.

Pearl Abyss, que ya tuvo éxito con Black Desert Online, traslada ahora su experiencia técnica y de diseño a una propuesta enfocada en la narrativa para un solo jugador. La apuesta técnica, sumada a la diversidad de escenarios y a la vida existente en el mundo del juego, establece un nuevo parámetro de exigencia para otros desarrolladores, quienes deberán repensar la manera en que abordan la creación de mundos virtuales en el futuro.

No obstante, algunos usuarios muestran preocupación de que la amplitud prometida pueda traducirse en entornos monótonos o repetitivos, como ha ocurrido en otros títulos. Sin embargo, el equipo de Crimson Desert asegura que la calidad y cantidad de interacciones serán los factores que diferencien a este mundo abierto. Las comparaciones y datos ofrecidos por Pearl Abyss intentan disipar estos temores, aunque la respuesta definitiva solo llegará con la experiencia directa, por lo que la incertidumbre aún permanece entre la comunidad.