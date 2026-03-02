Malditos Nerds

Pokemon Champions llega en abril a Nintendo Switch

El nuevo título de The Pokemon Company apostará por el formato multijugador, opciones de personalización y la integración de Pokémon de otros juegos

Pokémon Champions, de Pokémon Works.
Pokémon Champions, de Pokémon Works.

La esperada entrega Pokemon Champions estará disponible a partir de abril en Nintendo Switch y, posteriormente, en 2026, llegará a dispositivos móviles iOS y Android. The Pokemon Company ha anunciado que el enfoque principal del juego será el combate, permitiendo a los jugadores enfrentar a sus Pokémon en formatos de uno contra uno o dos contra dos, con amplias opciones de personalización y la posibilidad de transferir criaturas de otros títulos a través de Pokemon Home. Esta estrategia busca reforzar la experiencia competitiva y atraer tanto a veteranos como a nuevos aficionados durante el aniversario de una de las franquicias más exitosas de la historia.

Opciones de juego y formatos disponibles para la batalla

Pokemon Champions se caracteriza por estar centrado en los combates, ofreciendo modos que incluyen tanto duelos individuales como enfrentamientos por parejas. Los jugadores podrán reclutar Pokémon directamente en el juego, y la integración con Pokemon Home permitirá transferir criaturas de ediciones anteriores, lo que amplía las posibilidades estratégicas.

Esta funcionalidad se complementa con variadas opciones de personalización de partidas, agregando una dimensión adicional para quienes deseen adaptar la experiencia a su estilo de juego. Tanto los jugadores experimentados como los principiantes encontrarán alternativas adecuadas a sus preferencias.

Transferencias e incentivos con Pokemon Home

Una de las características más relevantes de Pokemon Champions es la opción de importar Pokémon desde otros juegos mediante la conexión con Pokemon Home. Esta función será aún más importante cuando, más adelante en el año, Pokémon Legends: Z-A también se vuelva compatible con Pokemon Home. De esta manera, los jugadores podrán transferir Pokémon que compartan ambos títulos y usarlos en sus combates dentro de Pokemon Champions.

Además, al trasladar ciertas especies, se desbloquearán recompensas exclusivas como las piedras Mega Chesnaughtite, Delphoxite y Greninjite, siempre que la transferencia se realice desde Pokémon Legends: Z-A. Esto permitirá activar la megaevolución durante las batallas y proporcionará incentivos adicionales para los jugadores que busquen sacarle el máximo provecho al sistema.

Lanzamiento y presencia en competencias eSports

La fecha de lanzamiento de Pokemon Champions en Nintendo Switch coincide con las celebraciones del 30 aniversario de la franquicia, lo que demuestra la intención de The Pokemon Company de convertir este título en un punto de referencia generacional. El lanzamiento en dispositivos móviles, previsto para algún momento de 2026, refuerza la apuesta por una mayor accesibilidad, permitiendo que una audiencia más amplia tenga la oportunidad de disfrutar del juego.

Cabe destacar la confirmación de la inclusión de Pokemon Champions en el escenario principal de los Campeonatos Mundiales de Videojuego Pokémon en 2026, que se celebrarán en San Francisco. Esto garantiza desde el primer momento la importancia de su vertiente competitiva y busca posicionar al juego como protagonista en el ámbito global, con el potencial de atraer a millones de jugadores y espectadores en todo el mundo.

