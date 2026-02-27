Activision responde a rumores de un ‘Call of Duty: Zombies’ independiente y rechaza los planes de desarrollo

La franquicia Call of Duty ha vuelto a ser protagonista en los medios después de que su cuenta oficial en X (antes Twitter) negara el desarrollo de un juego independiente centrado en el popular modo Zombies. Esta declaración se produjo tras una ola de rumores surgidos a partir de filtraciones y comentarios de fuentes habituales asociadas con la saga. La noticia tuvo repercusión entre jugadores y analistas, dado que muchos esperaban un cambio en la estrategia de lanzamientos tras la reciente recepción discreta de Call of Duty: Black Ops 7.

Rumores y desmentido oficial

Todo comenzó cuando el insider TheGhostOfHope, reconocido por sus filtraciones relacionadas con la franquicia, sugirió que Activision Blizzard estaba preparando un juego autónomo basado en Zombies. Según él, el lanzamiento podría coincidir con la llegada de una nueva generación de consolas Xbox y acompañar a un nuevo título principal de Call of Duty. El rumor fue rápidamente difundido por medios como Dexerto, lo que elevó las expectativas entre los seguidores del modo Zombies, que es una parte fundamental de la franquicia desde su introducción en 2008.

Sin embargo, la respuesta de la cuenta oficial de Call of Duty fue clara. Al retuitear la noticia, publicaron: “The rumor factory working overtime. This ain’t it”. Esto se podría traducir como La fábrica de rumores está trabajando horas extra. Esto no es así. En lugar del silencio habitual que suelen mantener ante las filtraciones, la compañía optó por cortar cualquier especulación al respecto, al menos por el momento.

La frase, aparentemente avalada internamente, indica que por ahora la empresa no planea lanzar un producto independiente del modo Zombies. Aunque no se especificó si la negativa se refiere únicamente a las fechas sugeridas o al proyecto completo, queda claro el rechazo a los rumores más recientes.

La influencia de los rumores en la comunidad

Esta oleada de rumores llega en un momento de incertidumbre para la serie. Tras el lanzamiento en 2025 de Black Ops 7, tanto la crítica como los jugadores consideraron que el resultado estuvo por debajo de lo esperado, aunque el juego mantiene cifras récord de ventas. Las redes sociales han sido escenario de numerosas discusiones, con fans mostrando frustración por la falta de innovación, mientras otros defienden la calidad del modo Zombies dentro del título principal.

Que Activision haya respondido públicamente a un rumor evidencia la presión que ejerce la comunidad. Los seguidores de Zombies han mostrado en repetidas ocasiones su interés en un título independiente, ya que muchos compran la entrega anual de Call of Duty principalmente por este modo. Algunos analistas consideran que separar Zombies de la saga principal podría ser rentable y captar un segmento específico del mercado, especialmente tras la fría recepción de Black Ops 7.

Este intercambio también ilustra la abundancia de información y desinformación en el entorno actual. Incluso las cuentas oficiales deben decidir cuándo intervenir y aclarar rumores, ya que las filtraciones pueden afectar el ánimo de los inversionistas y la dirección creativa de los desarrolladores.

Transformaciones en Activision, Xbox y la industria de los videojuegos

La negativa de Activision surge en un contexto de importantes cambios dentro de la industria. Por un lado, la renovación de consolas, prevista para 2027, podría verse retrasada por la crisis internacional en la producción de memorias RAM y las dudas acerca de cómo se integrará la inteligencia artificial en los productos venideros. Esto significa que tanto los estudios como los jugadores tendrán que acostumbrarse a un período de transición más largo.

Al mismo tiempo, la recepción positiva de Battlefield 6, principal competidor de Call of Duty, subraya la necesidad de innovación en la franquicia de Activision. Además, en Xbox se han dado cambios de liderazgo: Phil Spencer, histórico directivo de Microsoft Gaming, se ha retirado, al igual que Sara Bond, quien dejó la presidencia de Xbox. El nombramiento de Asha Sharma, ejecutiva con experiencia en inteligencia artificial, añade más incertidumbre sobre la orientación futura de la marca y su vínculo con los principales lanzamientos de la industria.

Ante este contexto de cambios tecnológicos y administrativos, el rechazo a un juego separado de Zombies no solo afecta la estrategia de productos, sino también la forma en que las grandes empresas se comunican con su comunidad y administran las expectativas a través de las redes sociales.

Impacto en los jugadores y expectativas de futuro

Para los seguidores de Call of Duty en Europa y Latinoamérica, el rumor de un título dedicado por completo a Zombies había suscitado discusiones en torno al precio, al modelo de distribución y a la posible independencia creativa respecto al resto de la saga. Muchos adquieren cada año la nueva entrega exclusivamente por el modo Zombies, esperando ver avances importantes.

Aunque la compañía ha descartado estos rumores, queda claro que existe un interés latente entre los jugadores: desean mayor diversificación en la oferta y que modos como Zombies alcancen más notoriedad por sí mismos. La gestión de rumores y expectativas será un reto para Activision en los próximos meses, especialmente si persiste el desgaste de la fórmula actual y si la competencia sigue apostando por la innovación.

Por ahora, tanto jugadores como observadores de la industria solo pueden especular sobre el futuro de la franquicia. El escenario actual, marcado por problemas tecnológicos y cambios en el liderazgo, será decisivo para los próximos pasos de Activision Blizzard y la evolución de Call of Duty.