Nightmare Geese llega a Fatal Fury: City of the Wolves como el próximo personaje DLC

Fatal Fury: City of the Wolves presenta a Nightmare Geese con un nuevo tráiler.

El 26 de febrero será una fecha importante para los aficionados a los juegos de lucha, ya que SNK introduce a Nightmare Geese, el conocido antagonista de Fatal Fury, como personaje descargable en Fatal Fury: City of the Wolves. Esta incorporación llega junto a una actualización gratuita que expande la colaboración con Street Fighter.

No se trata solo del regreso de una figura clásica; también representa la llegada de contenido nuevo, tanto narrativo como de personalización y jugabilidad, que influirá directamente en la experiencia tanto de los jugadores veteranos como de los recién llegados.

El regreso de Nightmare Geese y su impacto en el juego

Nightmare Geese, la versión fantasmal de Geese Howard, apareció por primera vez en 1997 y desde entonces ha causado temor en la comunidad de South Town. En esta ocasión, su retorno se destaca por la interpretación de Richard Epcar en inglés y Kong Kuwata en japonés. Nightmare Geese impresiona tanto en la historia como durante los combates. Sus ataques combinan técnicas clásicas, como el Repuu Ken, bien conocidas por los aficionados, junto a nuevos poderes destinados a mantener la presión sobre sus oponentes.

En el modo RPG llamado Episodes of South Town, los jugadores podrán explorar a fondo la mente de este villano. Nightmare Geese deambula por South Town como un ser espectral obsesionado con quienes influyeron en su vida y aquellos que surgieron tras su fallecimiento. No tiene claro cuánto tiempo ha pasado ni si su final fue definitivo, lo que aporta un tono existencial a su historia. Esta trama se desarrolla exclusivamente en el modo RPG, por ahora excluyendo al modo Arcade tradicional.

Expansión de la colaboración entre Fatal Fury y Street Fighter

La actualización gratuita de este mes no se limita al contenido de Fatal Fury, sino que representa el tercer capítulo de la colaboración entre Fatal Fury y Street Fighter, una iniciativa que comenzó con la incorporación de Ken y Chun-Li. Ahora, esta colaboración se refuerza con nuevos atuendos alternativos: Rock lucirá la apariencia de Luke, mientras que Preecha adoptará el estilo de Juri, ambos personajes emblemáticos de la serie Street Fighter. Estos elementos de personalización permiten a los usuarios experimentar la fusión de ambos universos a través de la modificación estética de los luchadores.

Por otro lado, el modo RPG se enriquece con un episodio especial en el que JP, uno de los principales antagonistas de Street Fighter 6, utiliza su capacidad para manipular mentalmente a Terry. Esta situación obliga a personajes como Ken, Chun-Li, Rock y Jenet a trabajar en conjunto para evitar que JP establezca su dominio sobre South Town. Además, esta narrativa fortalece el vínculo entre ambos universos y presenta amenazas inesperadas; destaca la aparición, por primera vez, de los emblemáticos refrigeradores de Street Fighter 6 como obstáculos activos en el escenario.

Fatal Fury: City of the Wolves, de SNK

Nuevas mecánicas jugables y desafíos para todos los públicos

La actualización no solo introduce nuevas historias y elementos visuales, sino que también agrega una combinación de habilidades jugables de Fatal Fury y Street Fighter. Estas mecánicas suponen un desafío para los jugadores experimentados acostumbrados a las reglas tradicionales y ofrecen novedad al ámbito competitivo. La mezcla de estilos estará disponible de forma gratuita y promete cambiar la dinámica habitual de los combates, forzando a los jugadores a ajustar sus estrategias y adaptarse a distintas situaciones durante las partidas.

Entre los nuevos contenidos destaca la llegada de Kage Terry, una versión sombría de este conocido luchador. A diferencia de otros personajes, Kage Terry no estará disponible para jugar, sino que aparecerá como jefe especial, incrementando la dificultad y añadiendo patrones de ataque exclusivos. Este nuevo rival forma parte de la intención de la actualización de ofrecer desafíos más exigentes para aquellos que buscan explorar todas las variantes del juego.

Repercusiones en la comunidad y planificación de futuros lanzamientos

La integración de Nightmare Geese y la ampliación del cruce entre franquicias demuestran el compromiso de SNK con el soporte continuo para Fatal Fury: City of the Wolves. Nightmare Geese es parte de la segunda temporada, que incluye en total a seis luchadores lanzados mensualmente. Kim Jae Hoon ya se ha unido al elenco, y en los próximos meses se sumarán personajes tan esperados como Blue Mary y Wolfgang Krauser, además de dos figuras que aún no han sido anunciadas. Para quienes opten por la Legend Edition, todos estos contenidos estarán incluidos sin coste adicional.

La política de SNK de ofrecer actualizaciones gratuitas y mensuales contribuye tanto a mantener la actividad de la comunidad de jugadores como a incentivar la exploración de nuevas posibilidades dentro de la franquicia mediante alianzas inusuales. Para el público en general, el cruce entre Fatal Fury y Street Fighter fomenta la interacción de elementos narrativos y visuales, permitiendo que nuevos usuarios se unan al universo de South Town y descubran tanto su historia como su sistema de juego.