Blizzard anuncia Overwatch Rush, el primer juego móvil exclusivo del universo Overwatch

Overwatch Rush presenta su primer adelanto.

Blizzard ha anunciado oficialmente Overwatch Rush, un nuevo videojuego móvil gratuito basado en el universo de Overwatch, que estará disponible para dispositivos Android y iOS. A diferencia de otras adaptaciones móviles, Overwatch Rush será una reinvención total del hero-shooter, desarrollada por un equipo independiente dentro de Blizzard y diseñada de forma específica para aprovechar los controles y capacidades de los teléfonos inteligentes. El proyecto todavía se encuentra en etapas iniciales y la compañía planea recibir retroalimentación directa de los jugadores mediante pruebas iniciales en regiones seleccionadas durante los próximos meses.

Desarrollo y equipos responsables del proyecto

El anuncio de Overwatch Rush representa un paso estratégico para ampliar la presencia de la reconocida franquicia. Blizzard ha aclarado que la nueva propuesta para móviles no interferirá con los planes existentes para el Overwatch original. El desarrollo corre por cuenta de un equipo independiente dentro de la empresa, diferente al Team 4, el grupo tradicionalmente responsable del contenido y actualizaciones del hero-shooter principal. Esta división busca evitar asociaciones directas entre la versión móvil y la reciente expansión anual lanzada en consolas y PC, manteniendo el interés generado en la comunidad.

Blizzard ya cuenta con experiencia en videojuegos para dispositivos móviles, como Hearthstone y Diablo Immortal. Sin embargo, Overwatch Rush implica un enfoque radicalmente diferente: el juego se está desarrollando desde cero, utilizando una perspectiva cenital y controles adaptados para pantallas táctiles. Aunque todavía no hay una fecha de lanzamiento confirmada, el equipo planea realizar pruebas en algunas regiones para recopilar comentarios tanto sobre la jugabilidad como sobre los sistemas de monetización que incluirá la aplicación.

Rediseño y adaptación de la jugabilidad

De acuerdo con lo mostrado en un video de presentación, Overwatch Rush ofrece una experiencia de juego más pausada y menos enfocada en la precisión de tiro que Overwatch para consolas y PC. La perspectiva desde arriba simplifica el control permitiendo que los personajes se desplacen en dos ejes, en vez de tres, lo que facilita la jugabilidad en dispositivos móviles. Aunque se mantienen elementos clásicos de Overwatch, como el enfrentamiento entre equipos y los roles de ataque, defensa y apoyo, varias habilidades de los héroes han sido modificadas para adaptarse al nuevo formato.

Personajes emblemáticos como Reinhardt, Lucio, Mercy, Reaper y Tracer están presentes en la versión para móviles, lo que asegura la continuidad visual y temática de la franquicia. No obstante, la influencia de la verticalidad en los mapas es limitada, lo que altera el estilo habitual de juego y permite estrategias diferentes. El equipo de desarrollo resalta que la habilidad del jugador seguirá siendo importante, pero la experiencia está diseñada para sesiones cortas y controles simplificados, adecuados para el entorno móvil.

Overwatch Rush, de Blizzard

Sistema de monetización, fases de prueba y expectativas del público

Blizzard planea incluir compras dentro de la aplicación en Overwatch Rush, en línea con las tendencias de monetización observadas en otros juegos móviles exitosos de la compañía, como Diablo Immortal. Este último no solo se popularizó, sino que también generó polémica debido a sistemas de monetización considerados agresivos por parte de la comunidad. Overwatch Rush pretende aprender de estas experiencias, y Blizzard ha indicado que someterá el juego a pruebas con el fin de ajustar tanto la jugabilidad como las mecánicas de monetización según los comentarios de los usuarios.

Por el momento, solo se sabe que las pruebas iniciales se realizarán en países específicos y que quienes estén interesados podrán recibir notificaciones sobre las etapas de prueba a través del canal oficial de Discord de Overwatch. Este método permitirá a Blizzard recopilar opiniones directas de una base de jugadores diversa y adaptar el juego a distintas expectativas regionales, algo fundamental para el éxito del modelo gratuito. El anuncio, y su independencia del reciente Overwatch Spotlight, parece responder a una estrategia de comunicación que protege los logros recientes de la franquicia principal y busca evitar una percepción negativa relacionada con la monetización en móviles.

Actualmente, Overwatch cuenta con una base de jugadores revitalizada desde su última expansión. El éxito o fracaso de Overwatch Rush podría influir en la percepción de los jugadores más veteranos y, al mismo tiempo, acercar el universo de héroes de Blizzard a una nueva generación de usuarios de dispositivos móviles, el segmento de mayor crecimiento en la industria de videojuegos.