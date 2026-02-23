Malditos Nerds

Arc Raiders recibe su próxima actualización, Shrouded Sky, esta semana

La actualización gratuita Shrouded Sky de Arc Raiders se lanza el 24 de febrero

ARC Raiders, de Embark Studios.
ARC Raiders, de Embark Studios.

Embark Studios anunció que la esperada actualización Shrouded Sky para el shooter cooperativo Arc Raiders estará disponible el 24 de febrero. Este nuevo contenido se suma a la hoja de ruta Escalation Roadmap, que incluye cambios importantes en la dinámica del juego y en la experiencia de los jugadores durante el año.

Entre las novedades se encuentran una condición climática nunca antes vista en el mapa, la aparición de un enemigo aéreo, un nuevo proyecto para jugadores, un Raider Deck renovado con recompensas gratuitas y progresivas, cambios en los escenarios y la apertura de una ventana de expediciones.

Nuevas mecánicas: introducción del clima extremo y ajustes en la salud del combate

La novedad principal de esta actualización es la integración de una condición meteorológica inédita. Según adelantos oficiales, se trata de fuertes vientos que afectan directamente al movimiento y a las tácticas de los jugadores. Estas alteraciones recuerdan a las tormentas electromagnéticas observadas anteriormente en Arc Raiders, pero con un impacto potencialmente mayor sobre la cooperación en combate y la navegación por los mapas ya conocidos.

El clima variable obligará a los jugadores no solo a adaptarse a una visibilidad más limitada y desplazamientos menos precisos, sino también a replantear su estrategia frente a los enemigos y condiciones del entorno. El viento intenso puede modificar tanto la forma de abordar los objetivos como la manera de enfrentar, en equipo, los ataques de los Ark, los rivales controlados por inteligencia artificial. Los desarrolladores han señalado que buscan elevar la sensación de inmersión al hacer que el clima sea impredecible y decisivo en cada partida.

Nuevos enemigos: inclusión de una amenaza voladora e incertidumbre en la comunidad

Otra de las incorporaciones destacadas de Shrouded Sky es un nuevo enemigo identificado por un icono parecido a un insecto con alas, extendiendo la variedad de criaturas aéreas ya presentes en Arc Raiders. Aunque aún no se han dado a conocer detalles sobre las habilidades o comportamientos de este adversario, la comunidad especula que estos nuevos enemigos tendrán ventajas de movilidad y de ataque en altura, haciendo los encuentros más desafiantes y requiriendo nuevas estrategias.

Ampliar el repertorio de enemigos responde a la demanda de los jugadores veteranos de tener desafíos nuevos que rompan la rutina de los enfrentamientos y profundicen en el combate a distintos niveles del terreno. El clima ventoso aumentará la dificultad, ya que los ataques aéreos podrían volverse aún más peligrosos o impredecibles en estas condiciones. Con esto, se espera que la cooperación y la gestión de recursos y roles dentro del escuadrón cobren un papel más importante.

Sistema de recompensas, Raider Deck y cambios en el mapa

Junto a las nuevas mecánicas y enemigos, Shrouded Sky presenta el tercer Raider Deck, un sistema de progresión gratuito similar a los populares battle passes, donde los jugadores obtienen recompensas a medida que cumplen objetivos y acumulan partidas. Este sistema afianza un modelo de incentivos accesible y distante de las microtransacciones adicionales, aunque Embark Studios contempla la posibilidad de ofrecer nuevos paquetes cosméticos pagos para quienes deseen personalizar su experiencia.

Por otra parte, los escenarios de Arc Raiders tendrán modificaciones selectivas, que no suponen mapas completamente nuevos, sino ajustes en áreas existentes para adaptarlas a los efectos del clima y al balance necesario ante las nuevas amenazas. Como resultado, los jugadores deberán volver a familiarizarse con el entorno, reforzando así la sensación de desafío y renovación constante.

Por último, se habilitará una nueva ventana de expedición, una función que permite a los jugadores activar eventos especiales o reiniciar personajes para conseguir recompensas exclusivas. Este mecanismo busca aportar dinamismo al final del juego, fomentando el regreso continuo de los jugadores a Arc Raiders y aprovechando todas las novedades de Shrouded Sky.

