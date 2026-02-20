House of the Dragon presenta un nuevo tráiler de su tercera temporada

La Casa Del Dragón presenta un nuevo tráiler de su tercera temporada.

El universo de Westeros está a punto de regresar a la televisión: HBO ha publicado el primer adelanto oficial de la tercera temporada de House of the Dragon, la serie creada por Ryan Condal y George R. R. Martin que se sitúa doscientos años antes de los acontecimientos de Game of Thrones.

Programada para estrenarse en junio y anunciada como la penúltima temporada, la nueva entrega resucita el conflicto dinástico entre las casas Targaryen, con Rhaenyra decidida a reclamar el Trono de Hierro ante Aemond, quien actualmente ocupa el puesto de mayor poder.

Un conflicto en su punto más crítico: visiones desde el trono

La tercera temporada comienza después de los acontecimientos devastadores de la anterior: la reina Alicent Hightower ha abandonado Desembarco del Rey en secreto para entregar la capital a Rhaenyra Targaryen, anteriormente su amiga y ahora su adversaria. Tras la desfiguración de su hijo Aegon, queda claro que la disputa ha pasado de las intrigas en la corte a un enfrentamiento militar abierto.

Los seguidores de la serie reconocerán el regreso de figuras clave como Emma D’Arcy (Rhaenyra Targaryen), Matt Smith (Daemon Targaryen), Olivia Cooke (Alicent Hightower), Ewan Mitchell (Aemond Targaryen) y Tom Glynn-Carney (Aegon II Targaryen). Los acompañan actores recurrentes como Steve Toussaint, Rhys Ifans, Harry Collett, Phoebe Campbell y Fabien Frankel, consolidando un reparto que ha sido uno de los pilares narrativos de la serie.

En esta temporada también se suman nuevos actores: James Norton interpretará a Ormund Hightower, Tommy Flanagan dará vida a Lord Roderick Dustin, Dan Fogler representará a Ser Torrhen Manderly y Tom Cullen asumirá el papel de Ser Luthor Largent. También se integran Joplin Sibtain como Ser Jon Roxton y Barry Sloane como Ser Adrian Redfort, mientras Annie Shapero aparece como Lady Alysanne Blackwood.

House of the Dragon - Temporada 3 (Captura de tráiler oficial)

Dragones, guerras y las consecuencias para los habitantes comunes de Westeros

Aunque la serie se sustenta en las impresionantes apariciones de dragones y las grandes batallas, su esencia siempre ha estado en mostrar el impacto profundo de esos conflictos en la población común de Westeros. Para la gente del reino, la llamada Danza de los Dragones —el nombre de la guerra civil Targaryen— significa la destrucción de familias, ciudades y buena parte de la estructura social y económica del territorio.

En el adelanto, se anticipa que la emblemática Batalla del Gullet involucrará tanto a los principales aspirantes al poder como a la flota de la Casa Velaryon. Según los relatos escritos por Martin, esta contienda es desastrosa para el comercio marítimo y deja a miles de personas desplazadas y empobrecidas. El uso excesivo de dragones añade miedo y caos: aldeas y campos son destruidos, dejando tras de sí hambre y una larga resaca de miseria.

Mientras las élites de la Casa Targaryen se enfrentan por la legitimidad y el dominio, las repercusiones de su guerra afectan directamente la vida de los habitantes corrientes. El temor a los incendios provocados por dragones, las hambrunas sucesivas y la inestabilidad política se convierten en una constante, manteniendo un patrón de sufrimiento que acompaña cada cambio de poder violento en Westeros.

Contrastes y expectativas ante la temporada decisiva

La próxima temporada de House of the Dragon llega luego de recibir críticas en las entregas anteriores por parte de algunos espectadores, quienes señalaron el ritmo lento y el énfasis en las disputas familiares por encima de la acción esperada. Ahora, el avance parece responder a esas inquietudes con un giro decisivo: se aproxima el clímax de la guerra civil y la confrontación directa con dragones en combate.

Destaca la figura de Rhaenyra, quien, tras defender la diplomacia en temporadas previas, asume ahora el rol de líder militar decidida a utilizar todos los recursos —incluyendo nuevos dragones— para reclamar el poder. Por su parte, Aemond y Aegon encarnan, a través de sus actos y heridas, la brutalidad de la guerra y el lado más crudo del linaje Targaryen.

Con la confirmación de HBO de que esta será la penúltima temporada, parece que la intención es cerrar múltiples tramas y evitar la dispersión argumental observada en otras series similares. El enfoque de los creadores se centra en ofrecer un desenlace espectacular, fundamentado en la complejidad política y emocional que caracteriza las obras de Martin.