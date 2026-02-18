Vultures – Scavengers of Death, el survival horror táctico, lanzó su demo en Steam

Vultures – Scavengers of Death, de Team Vultures.

El survival horror latinoamericano suma una nueva propuesta a tener en cuenta. Vultures – Scavengers of Death, el proyecto del estudio colombiano Team Vultures junto a la editora Firesquid Games, estrena hoy su nueva demo en Steam. La prueba permite echar un primer vistazo a esta mezcla poco habitual de terror clásico y combate táctico por turnos.

Survival horror con pausa táctica

En Vultures - Scavengers of Death, el jugador forma parte de la unidad mercenaria VULTURES, enviada a una metrópolis devastada por una infección que ha colapsado el mundo. El objetivo es claro: recolectar materiales, documentos y cualquier pista que ayude a encontrar una posible cura.

El juego propone controlar a dos agentes con estilos de combate distintos, que pueden personalizar su equipamiento antes de cada misión. Ya en el terreno, cada decisión importa. No todas las amenazas deben enfrentarse de frente. El sigilo es una opción viable, pero cuando el combate es inevitable, entra en juego el sistema táctico por turnos: apuntar a puntos vitales, inutilizar extremidades para ganar tiempo o simplemente buscar la mejor forma de salir con vida.

¿Qué incluye la demo?

La demo ofrece acceso a la primera misión completa, ambientada en una comisaría. En esta sección el personaje jugable es Leopoldo, quien dispone de tres armas: cuchillo de combate, pistola y escopeta. Según el estudio, un jugador principiante puede tardar alrededor de 45 minutos en completar la misión.

Narrativamente, Leopoldo investiga el último refugio conocido de Thiago Schultz, un científico vinculado a la Corporación Eugenesys que desapareció el día previo al brote. Revisar archivos, encontrar registros y reunir pruebas podría revelar qué ocurrió realmente durante el incidente.

Ciudad en ruinas y exploración con tensión constante

La acción se desarrolla en el Valle de Salento, una metrópolis que tras un desastre biológico quedó convertida en zona cero. Cada escenario guarda objetos clave, notas y reliquias que ayudan a reconstruir lo sucedido. También es vital recolectar herramientas, llaves y nuevas armas que permitan abrir rutas y mejorar las probabilidades de supervivencia.

El título apuesta por una estética retro claramente inspirada en la era de PlayStation y toma como referencia directa a sagas como Resident Evil. Planos fijos, ambientes oscuros y una sensación constante de aislamiento refuerzan la tensión. Aquí no hay margen para el error: una mala decisión puede terminar en muerte permanente.

A medida que el jugador se adentra en la ciudad, aparecen mutantes y aberraciones cada vez más agresivas. El enfoque combina la vulnerabilidad del survival horror clásico con la planificación fría de un sistema táctico.

Un estudio con identidad propia

Detrás del proyecto están Mateo y Giovanni, fundadores de Team Vultures, quienes llevan más de nueve años desarrollando juegos y software juntos. El estudio se caracteriza por experimentar con mecánicas poco convencionales y por adoptar una dirección artística retro. En algunos de sus trabajos también incorporan elementos de crítica social, cuestionando dinámicas de consumo y modelos económicos contemporáneos.

La demo ya está disponible en Steam. Para quienes buscan una combinación de horror clásico con combate táctico bien medido, esta puede ser una de las sorpresas independientes a seguir en 2026.