El 2026 de Xbox: lo grandes títulos que llegarán a la consola de Microsoft este año

Fable, de Playground Games.

Después de años de cambios en sus planes, Microsoft abandonó la estrategia centralizada en Xbox para pasar a convertir sus lanzamientos en multiplataforma. Muchos de sus grandes títulos han llegado y llegarán a PlayStation 5 y Nintendo Switch 2, pero no por eso la Xbox dejará de ser protagonista dentro del mercado actual.

Con un montón de estudios de desarrollo bajo su ala, y un año que promete ser el mejor en cuanto a franquicias que han representado a Xbox tras los años, estos son algunos videojuegos que saldrán en este 2026 para la consola de Microsoft.

Forza Horizon 6

Después del aluvión de franquicias clásicas que hicieron a Xbox posicionarse en el mapa como Halo, Gears of War o Fable, a Microsoft le ha costado mucho tener titulos propios de calidad que persistan a lo largo del tiempo. Gran parte de eso tiene que ver con su intención empresarial de adquirir cientos de estudios. Sin embargo, Forza Horizon es uno de esos videojuegos que impactó en el público gamer.

La secuela del exitoso Forza Horizon 5 se está haciendo esperar hace años y esta nueva entrega estará, por primera vez, ambientada en Japón. La expectativa es total para este videojuego de carreras que hace mucho más que ponerte en las pistas, y por suerte, será uno de los primeros lanzamientos de Xbox en el año ya que podremos probarlo a partir del 19 de mayo.

Fable

Quizás la apuesta más grande que Xbox tiene el año. El regreso de una de sus franquicias históricas (después de décadas) y una reinvención total de esta franquicia. Fable es uno de los videojuegos que puede significar un antes y un después para los estudios de Xbox, y por eso tendrá un lugar cerca de fin de año, donde habitualmente compiten los grandes juegos que quieren venderse en navidades.

En el último trailer se vio la alta calidad que se esperaba de este juego, con un mundo gigante por recorrer, mucha comedia de por medio y un RPG completo que ofrezca una evolución de lo que esta franquicia nos supo dar cuando los RPG eran mucho menos de lo que pueden ser ahora.

Kiln, de Double Fine.

Kiln

Anunciado como sorpresa en el último Xbox Developer Direct, Kiln es el nuevo videojuego desarrollado por Double Fine, el estudio del histórico desarrollador Tim Schaffer (Monkey Island, Grim Fandango). Este estudio ya ha realizado grandes experiencias bajo el ala de Xbox como Psychonauts o Keeper, y pareciera que Kiln es una apuesta completamente diferente.

Lo loco de esta experiencia es que será un videojuego multijugador que mezcla lucha entre tazas y cerámicas. Algo que no es habitual para este estudio y que parecería haber hecho que Double Fine “siga la tendencia”; lo cual siempre tiene chances de fallar. Sin embargo, no se puede juzgar hasta no haberlo probado así que esperaremos a Kiln en este 2026.

Halo: Campaign Evolved, de Halo Studios.

Halo: Campaign Evolved

Uno de los más llamativos de la lista por su particularidad: llegará también a PlayStation 5, y no se descarta que lo haga en un futuro a Nintendo Switch 2. Master Chief era sin dudas la mascota y principal cara de la marca Xbox, y hoy en su estrategia multiplataforma parecería ser uno más de los que intenta arrasar con las ventas en consolas donde nunca estuvo disponible.

Halo: Campaign Evolved será el remake del primer Halo pero solamente de su modo historia, sin apartado multijugador confirmado por el momento. No se sabe aún la fecha específica de lanzamiento, aunque habían prometido que llegaría en algún punto de este año.

Beast of Reincarnation, de Game Freak.

Beast of Reincarnation

El único videojuego de la lista que no es desarrollo interno de estudios de Xbox. Beast of Reincarnation es una nueva propuesta de Game Freak, estudio de desarrollo famoso por ser los creadores y principales desarrolladores de la franquicia Pokémon. Si bien han hecho pequeños videojuegos a lo largo de los años, es la primera vez que ofrecen un experimento de este calibre.

Beast of Reincarnation llegará día uno a Game Pass, y por eso, Microsoft le ha dedicado un buen espacio en su Developer Direct. Como han hecho con otros videojuegos a lo largo de estos años, como Atomic Heart o el multipremiado Clair Obscur: Expedition 33, quieren aprovecharse de su llegada temprana a la plataforma para que el público los asocie con la marca Xbox antes que otra cosa.

Gears of War: E-Day, de The Coalition.

Gears of War: E-Day

El cierre de esta lista es otro de los grandes regresos que Microsoft prometió. Anunciado hace unos años ya, pero confirmado por Phil Spencer que llegaría en 2026, el nuevo Gears of War: E-Day entra en un gris de no haber sido mostrado en el Developer Direct y no saber si realmente será un videojuego de este año o no.

En el caso de serlo; es uno de los más importantes de la lista. No solo hace siete años que no tenemos un nuevo Gears of War, sino que la intención de hacerlo precuela lo convierte en la experiencia más cercana a los Gears of War originales de las últimas entregas y pone la vara muy alta respecto a lo que esperamos de esta nueva entrega.