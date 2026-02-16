El 2026 de Nintendo: los juegos que más esperamos para Nintendo Switch 2 este año

Fire Emblem: Fortune’s Weave

Luego del reporte de accionistas, nos enteramos que la Nintendo Switch 2 ya ha vendido 17 millones de unidades convirtiéndose en la consola más rápidamente vendida de la historia, mientras que la Nintendo Switch superó los 155 millones y se convirtió en la más vendida de Nintendo. Este éxito del ciclo Nintendo Switch, además de continuar, ahora se enfrenta a un nuevo desafío: mantenerlo a pesar del cambio de etapa.

Por eso, más allá de los juegos de terceros, Nintendo está preparando un gran listado de lanzamientos para este 2026. Si bien hay muchos videojuegos que aún no han sido confirmados (ni anunciados), estos son algunos de los videojuegos de La Gran N que llegarán este año.

Mario Tennis Fever

Uno de los primeros lanzamientos del año de La Gran N ya está disponible hace nada más que días, habiendo salido este 12 de febrero. Mario Tennis Fever responde a uno de los principales puntos que trae la nueva consola: la renovación de franquicias que ya habían llegado a un tope en Nintendo Switch. Así como Mario Golf o Mario Strikers, los Mario deportivos tienen una nueva posibilidad dentro de la nueva consola de Nintendo.

El juego tiene un gran componente en modo historia, el roster de personajes más grande hasta la fecha y una nueva mecánica de habilidades especiales para cada uno de los personajes. Sin dudas es uno de esos videojuegos que empieza a demostrar el salto de la Nintendo Switch 2.

Yoshi and the Mysterious Book

En un año donde Yoshi será uno de los principales agregados de Super Mario Galaxy: La Película, se espera que este personaje tenga un fuerte envión en cuanto a contenido. Ya lo estamos viviendo con los agregados de juegos del personaje que están apareciendo en Nintendo Switch Online, pero también tendrá su nuevo videojuego principal.

Es una estética diferente al anterior juego de Yoshi, mucho más de “cuento infantil”, pero sigue con la misma línea de una suerte de plataformero 2D para un público más chico que el que disfruta de los videojuegos de Mario. Si bien no tiene fecha de lanzamiento específica, se sabe que llegará en nuestro otoño, así que no sería extraño que salga cerca de la fecha de la película, el 4 de abril.

The Duskbloods, de FromSoftware.

The Duskbloods

Sin dudas, una de las experiencias más llamativas para Nintendo Switch 2 en este primer año de consola. FromSoftware desarrollará de manera exclusiva una nueva IP, dirigida por el legendario Hidetaka Miyazaki (Dark Souls, Bloodborne), y llegará en algún punto de este 2026 para Nintendo Switch 2.

Con esa información en mente, la ilusión es total. Lo único que ha generado un poco de dudas en la audiencia es que será un videojuego con un fuerte foco en el multijugador, algo que no es tan habitual, aunque tampoco raro, en las experiencias de este estudio. Hoy es una incógnita, pero toca esperar y ver qué es lo nuevo de FromSoftware y por qué la Nintendo Switch 2 es la plataforma indicada para esta experiencia.

Fire Emblem: Fortune’s Weave

Fire Emblem es una de las franquicias más constantes de Nintendo, con un Intelligent Systems que lanza una nueva entrega aproximadamente cada 3 años. Las últimas dos fueron muy diferentes; por un lado Fire Emblem: Three Houses se acercó mucho a unas narrativas occidentales en pleno auge de Game Of Thrones, y por otro lado Fire Emblem: Engage, que es un homenaje absoluto a lo clásico de la franquicia.

Ambos juegos fueron muy buenos en lo que planteaban, y Fire Emblem: Fortune’s Weave parecería ser un poco una mezcla de ambos: un regreso a la estética de Fire Emblem: Three Houses con mecánicas que podrían asemejarse a Fire Emblem: Engage. Será uno de los títulos fuertes de 2026 para Nintendo y, si bien no tiene fecha de lanzamiento confirmada, se espera para mitad de año.

Splatoon Raiders, de Nintendo.

Splatoon Raiders

Splatoon es una de las franquicias modernas más utilizadas por Nintendo. Si bien es un éxito moderado a nivel global, reduciéndose a Japón es uno de esos fenómenos sin precedentes. Nintendo tiene una fuerte parte de su audiencia en su mercado local, lo que responde a la pregunta de por qué tenemos tantos videojuegos de Splatoon en poco tiempo, contenido y soporte a lo largo de los años.

Splatoon Raiders será el primer videojuego “diferente” de la franquicia, que apostará a un modo historia single player, algo muy similar a lo que hicieron con Star Fox Adventures en Nintendo Gamecube para convertir un juego de nicho en una franquicia clásica de Nintendo. La apuesta es seguir reforzando a Splatoon, y ya está confirmado que llegará este año, aunque aún sin fecha específica.

Pokémon Legends: Z-A

Nuevo Pokémon

Un secreto a voces. Este 2026 representa el 30 aniversario de la franquicia más exitosa de toda la historia, y no hay dudas de que habrá nuevos anuncios respecto a las experiencias que van a traer aire fresco a la misma. A raíz de filtraciones, se ha sabido que el gran juego de Nintendo Switch 2 para fines de año será la décima generación de Pokémon.

No hay confirmación oficial aún, pero el 27 de febrero tendremos un nuevo Pokémon Presents, el mismo día que la franquicia festeja su aniversario. Ese día nos enteraremos el plan para este año (y quizás un poco más), y veremos qué es lo que tiene de especial esta generación para Pokémon.