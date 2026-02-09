Malditos Nerds

Supergirl, el próximo gran estreno de DC Studios, presenta un nuevo adelanto

La nueva cinta de DC Studios llegará a los cines este año y promete una visión más oscura del personaje de Supergirl

Supergirl presenta un nuevo tráiler.

El esperado tráiler de Supergirl de DC Studios fue presentado durante el Super Bowl, mostrando un nuevo adelanto con Milly Alcock interpretando a Kara Zor-El. Dirigida por Craig Gillespie, la película ofrece una visión renovada de la prima de Superman, con un enfoque considerablemente más oscuro, de acuerdo con las primeras imágenes difundidas.

La historia está inspirada en la saga de cómics Supergirl: Woman of Tomorrow y promete llevar al público a una odisea interplanetaria, alejándose de la perspectiva tradicional de los superhéroes en el cine. La película, que también contará con la participación de Jason Momoa, Matthias Schoenaerts y Eve Ridley, se estrenará en los cines el 25 de junio de 2026.

El sentimiento de pérdida en el trasfondo de Kara Zor-El

El reciente adelanto se adentra en los orígenes de Kara Zor-El, ubicando gran parte del relato en Krypton, su planeta natal, que es destruido al comienzo de la historia. La narración investiga de qué manera este trauma inicial define de forma permanente la personalidad de Supergirl. A diferencia de Superman, Kara se acerca a la vida de una forma más cínica y adopta una visión menos idealista sobre la humanidad y el universo.

El sufrimiento pasado y la búsqueda de justicia impulsan las acciones de Kara, lo cual se observa en su frase: “Él ve lo bueno en todos. Yo veo la verdad,” que marca el tono de la película y establece la diferencia central entre su manera de pensar y la de Superman. Esta distinción traza un paralelismo con la versión televisiva anterior de Supergirl, aunque en esta ocasión se le otorga un matiz más sombrío y profundo.

Supergirl (Captura de tráiler oficial)
Supergirl (Captura de tráiler oficial)

Compañeros inusuales en una misión de justicia y venganza

Durante la trama, Kara se alía con personajes emblemáticos del universo DC. Destaca Krypto, el perro superpoderoso, cuyo vínculo con Kara se presenta por primera vez en el adelanto y ofrece un componente de empatía y cercanía emocional en medio del conflicto a escala galáctica. Junto a él, Ruthye Marye Knoll, una joven alien interpretada por Eve Ridley, se convierte en la principal motivación del viaje intergaláctico que emprende Supergirl: la búsqueda de justicia y venganza tras el asesinato del padre de Ruthye, cometido por el villano Krem, personaje interpretado por Matthias Schoenaerts.

La incorporación de Jason Momoa en el papel de Lobo, un cazarrecompensas alienígena de moral ambivalente, añade variedad a los aliados y aporta un elemento de imprevisibilidad a la historia. Esta dinámica grupal, a través de su travesía en busca del asesino, refuerza la narrativa de un viaje tanto exterior como interior, donde cada personaje debe enfrentarse a sus propios conflictos personales.

El reto de transformar el universo DC en el cine actual

La elección de Milly Alcock como protagonista representa una apuesta importante de DC Studios para revitalizar su franquicia. Lejos de la imagen tradicional de heroína invulnerable, esta nueva versión de Supergirl muestra vulnerabilidades emocionales y un carácter duro, incorporando mayor complejidad psicológica al universo cinematográfico. El guion, escrito por Ana Nogueira, toma elementos de la obra de Tom King, pero añade componentes originales: un tono más oscuro, escenas de violencia explícita, humor y una clara separación de la ambientación terrestre.

Esta orientación busca distinguir la película de entregas anteriores del universo DC y de otras producciones recientes de superhéroes, frecuentemente criticadas por su falta de profundidad y riesgo. El nuevo planteamiento de Supergirl podría influir en la relación entre la audiencia joven y el género, mostrando a una heroína cuyas contradicciones y traumas la hacen más cercana a experiencias humanas auténticas.

