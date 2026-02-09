Guerrilla Games presenta Horizon Hunters Gathering como la nueva apuesta cooperativa de la franquicia

Horizon Hunters Gathering, de Guerrilla Games.

Horizon Hunters Gathering, el más reciente título presentado en la franquicia Horizon, fue anunciado oficialmente por Sony Interactive Entertainment y Guerrilla Games. Se trata de un juego de acción cooperativa táctica para tres jugadores, que estará disponible tanto en PlayStation 5 como en PC. Aunque aún no tiene una fecha de lanzamiento confirmada, Sony ya abrió las inscripciones para un playtest cerrado que comenzará a finales de febrero.

Una nueva apuesta cooperativa en Horizon

La franquicia Horizon, reconocida inicialmente por su enfoque en la experiencia individual basada en acción y exploración, experimenta un cambio notable con Horizon Hunters Gathering. Los jugadores podrán formar equipos de hasta tres personas para enfrentarse a amenazas mecánicas que amenazan el mundo del juego. Cada participante elegirá un Hunter con habilidades y armas exclusivas, lo que exigirá coordinación y estrategias avanzadas para superar misiones intensas.

Horizon Hunters Gathering incorporará elementos tácticos, reactivos y enfocados en la destreza. Cada cazador podrá especializarse en estilos de combate cuerpo a cuerpo o a distancia, y elegir roles definidos por un sistema de ventajas de tipo roguelite, que permitirá personalizar las habilidades a medida que se avanza. Entre cada misión, los jugadores regresarán a Hunters Gathering, un punto de encuentro donde podrán personalizar personajes, mejorar equipo y organizar a sus equipos antes de salir nuevamente.

El modo cooperativo no es excluyente, ya que la campaña narrativa también podrá jugarse de forma individual acompañado por personajes controlados por la inteligencia artificial. Sin embargo, las primeras pruebas públicas de juego únicamente estarán habilitadas para grupos reales de jugadores en línea. Además, el modo Machine Incursion plantea escenarios en los que oleadas de máquinas surgen desde compuertas subterráneas lideradas por un jefe especialmente desafiante, mientras que Cauldron Descent ofrecerá pruebas extensas con entornos cambiantes y salas secretas que premian la exploración en grupo.

Un universo en crecimiento y modos competitivos multijugador

A diferencia de las entregas anteriores, centradas en la historia de la protagonista Aloy, Horizon Hunters Gathering introduce un elenco renovado de cazadores y desarrolla una narrativa independiente. Se espera que la historia ofrezca nuevos misterios y la aparición de personajes inéditos, todo dentro de un universo donde el peligro de las máquinas adopta un enfoque estratégico y social diferente.

El lanzamiento de Horizon Hunters Gathering se produce en un contexto de crecimiento para la saga. Recientemente, NCSoft anunció el futuro estreno de Horizon Steel Frontiers, un juego de rol multijugador masivo en línea ambientado en el mismo universo, lo que favorece la diversidad y la competencia en el género multijugador. Desde 2017, Guerrilla Games ha lanzado varios títulos y expansiones, afianzando a Horizon como uno de los universos más versátiles y activos de PlayStation.

Reacciones de la comunidad y dudas frecuentes

El anuncio de las pruebas de juego y el componente cooperativo ha generado debate entre los seguidores acostumbrados a experiencias mayormente individuales. En foros y redes sociales, los usuarios expresan dudas sobre cómo la dinámica táctica y los roles influirán en el desarrollo e historia del juego. Algunos manifiestan preocupación de que el énfasis en el juego en equipo pueda representar obstáculos para quienes prefieren el modo individual, mientras que otros valoran la posibilidad de experimentar una mejor coordinación y desafío colectivo en combates contra las máquinas.

Por el momento, Guerrilla Games no ha dado a conocer la fecha de lanzamiento ni los requisitos técnicos para el playtest en PC y PlayStation 5, pero ha confirmado que las inscripciones se encuentran abiertas y que seleccionarán un grupo reducido de jugadores para evaluar el rendimiento antes de la publicación final. El desarrollo de Horizon Hunters Gathering significará un paso importante para la serie, así como para la adopción de nuevos estilos de juego cooperativo dentro del ecosistema de PlayStation.