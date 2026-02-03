Id Software, los creadores de Doom, prometen novedades para celebrar sus 35 años

Doom: The Dark Ages, de id Software.

Id Software, uno de los estudios más influyentes en la historia de los videojuegos, celebra 35 años y promete novedades importantes para los seguidores de franquicias emblemáticas como Doom y Quake. El estudio, fundado el 1 de febrero de 1991 por John Carmack, John Romero, Tom Hall y Adrian Carmack, conmemoró su aniversario en redes sociales, donde Marty Stratton, productor ejecutivo, y Hugo Martin, director creativo, generaron expectación al anticipar sorpresas para esta semana y a lo largo del año.

Historia y legado de Id Software

El aniversario de Id Software representa un acontecimiento relevante para la industria del videojuego. Desde su creación en los años noventa, el estudio ha definido y revolucionado el género de los shooters en primera persona. Títulos como Doom no solo establecieron importantes bases técnicas, sino que también influyeron en la cultura popular y el diseño de videojuegos durante décadas. Quake, lanzado en 1996 como pionero en los FPS de fantasía oscura, y Wolfenstein 3D, precursor de narrativas alternativas, consolidaron la reputación del estudio. Actualmente, Id Software forma parte de Bethesda, que a su vez pertenece a Microsoft.

Los fundadores del estudio fueron considerados visionarios por su capacidad para redefinir la tecnología y la jugabilidad en los videojuegos. Las constantes reinvenciones de franquicias como Doom, que destacó en 2025 por la introducción de mecánicas novedosas como el Escudo sierra y armas cuerpo a cuerpo, han mantenido el interés de la comunidad de jugadores. Cada aniversario también sirve para recordar la influencia de estas sagas en diferentes generaciones de jugadores y desarrolladores, quienes siguen considerando a Id Software como un referente indiscutible.

DOOM: The Dark Ages | Desarrollador: id Software | Distribuidor: Bethesda Softworks

Expectativas de los fanáticos y declaraciones del estudio

El pasado 1 de febrero, la cuenta oficial de Id Software en redes sociales publicó un arte conmemorativo del 35 aniversario y un mensaje especial de Marty Stratton y Hugo Martin. Sin ofrecer detalles específicos, ambos ejecutivos reconocieron la lealtad del público y prometieron “muchas novedades esta semana y el resto del año”. Este anuncio ha generado especulación entre los seguidores sobre los posibles anuncios que podrían realizarse próximamente.

Entre los rumores más sólidos, destaca la posibilidad del regreso de Quake a través de un reinicio o el anuncio de su próxima entrega, coincidiendo con el 30 aniversario del juego original. También ha cobrado fuerza la hipótesis de que Doom: The Dark Ages se lance próximamente para Nintendo Switch 2. En ausencia de confirmaciones oficiales, no se excluye la posibilidad de que las “novedades” incluyan colaboraciones con juegos en línea, nuevos productos de merchandising o contenidos multimedia conmemorativos.

Impacto en la comunidad de jugadores y en la industria de los videojuegos

El anuncio de novedades por parte de un estudio tan relevante moviliza a los fanáticos de siempre y al conjunto de la industria del videojuego. La expectativa se ha reflejado en debates en foros y redes sociales, alimentando teorías sobre el futuro de las principales franquicias y sobre posibles sorpresas en eventos a lo largo del año.

En términos prácticos, la llegada de una nueva entrega de Quake podría afectar el calendario de lanzamientos de 2026. Los títulos de Id Software suelen marcar hitos, no solo en ventas, sino también en avances tecnológicos. Para muchos jugadores, la primera mitad de 2026 podría ser determinante en la evolución de los shooters en primera persona.

Aunque los fanáticos celebran cada indicio o filtración, persisten las dudas sobre la naturaleza exacta de los anuncios que prepara Id Software. La compañía ha mantenido una comunicación enigmática, lo que contribuye a un clima de incertidumbre. Sin embargo, la promesa de “novedades importantes esta semana” mantiene el optimismo de quienes esperan el regreso de sagas que han dejado una marca en la historia de la industria.