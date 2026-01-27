Los juegos más esperados de 2026 #10: Forza Horizon 6

Forza Horizon 6, de Playground Games.

Forza Horizon es una de las sagas automovilísticas más queridas y con mayor actualidad en la industria de los videojuegos. Con su última entrega Forza Horizon 5, lanzado en 2021, la franquicia logró consolidarse como insignia y bandera de Xbox siendo una entrega aclamada por todos los fanáticos debido a lo robusto de su contenido, su impactante apartado gráfico y un mundo abierto y jugabilidad que invita a todos los amantes de los vehículos.

Tanto fue el éxito de Forza Horizon 5 que durante el año pasado salió para PlayStation 5 y también se convirtió en un éxito de ventas, cuatro años después de su lanzamiento original. Por todo esto, la expectativa por Forza Horizon 6 es gigante y Playground Games tiene la difícil tarea de igualar o superar la gran experiencia que fue su último lanzamiento de la saga.

Forza Horizon 6, de Playground Games.

Una de las características más importantes de Forza Horizon 6 es que lleva su Festival Horizon a Japón por lo que toda la aventura, paisajes y circuitos estarán basados en el país nipón. En la última semana, Xbox realizó una Developer Direct donde comentó y mostró algunas de las novedades que tendrá esta entrega.

Lo primero a mencionar es que el juego tiene un fuerte enfoque en Tokio pero que el título no busca recrear metro a metro la icónica ciudad sino intentar representar su esencia para que los jugadores sientan que están conduciendo allí. De esta forma, el mundo abierto de Forza Horizon 6 nos llevará por distintos lugares como zonas montañosas, un centro urbano lleno de neón, un distrito portuario y hasta una zona industrial. Desde el estudio afirmaron que el diseño de este mundo es el más distinto que hayan desarrollado en toda la franquicia.

Forza Horizon 6, de Playground Games.

Forza Horizon 6 nos pone en el lugar de un fanático del Festival Horizon que viaja a Japón con el sueño de poder participar en el evento. Al igual de la entrega anterior, podemos esperar un título repleto de circuitos, desafíos, eventos de todo tipo y un gran componente de exploración que nos invite a recorrer y explorar el mapa en busca de secretos y desbloqueables. De lanzamiento, el juego dispondrá de aproximadamente 550 autos para coleccionar.

Más allá de lo que ya sabemos que se incluye en la fórmula Forza Horizon, esta nueva entrega presenta algunas novedades en materia jugable. En primer lugar, el Journal de Colecciones, que consiste en una nueva forma de progresar basada en la cultura japonesa de coleccionismo de sellos. De esta forma, cada vez que encontremos un punto de interés o tomemos alguna fotografía de algún lugar que nos parezca interesante, dicha imagen se sumará a un diario para tener nuestra propia colección digital al mismo tiempo que subimos escalones en el Festival Horizon.

Forza Horizon 6, de Playground Games.

Por otro lado, y quizás lo más interesante, se encuentra alrededor de la compra de propiedades. Al igual que en la entrega anterior, en Forza Horizon 6 habrá algunas propiedades que podremos comprar para utilizar como base de gestión y personalización de vehículos pero, en esta ocasión, se suma una nueva mecánica. La compra de la propiedad incluye un vasto terreno donde los jugadores pueden construir lo que deseen, desde vistosos escondites hasta circuitos privados que pueden ser compartidos.

Este apartado luce interesante pero hay que esperar a ver cómo es su funcionamiento y cómo es la adopción por parte de los jugadores ya que si significa una nueva forma de crear circuitos personalizados puede ser algo muy positivo para la comunidad. Tanto la compra de la propiedad como las construcciones que se deseen hacer sobre ella cuestan moneda del juego.

Forza Horizon 6, de Playground Games.

Finalmente, Playground Games presentó Car Meets, inspirado en Daikoku, un encuentro automovilístico perteneciente a la cultura japonesa. En estos lugares, se pueden ver los autos de los demás jugadores reales como así también descargar sus pinturas y diseños favoritos para utilizar. Este apartado apunta a sumar al aspecto social y multijugador que siempre se encuentra en Forza Horizon.

En definitiva, Forza Horizon 6 apuesta a repetir el éxito de su antecesor llevándonos a Japón e incorporando nuevas funcionalidades. El título sale el 19 de mayo para Xbox Series y PC. Los jugadores de PlayStation 5 tendrán que esperar un poco más ya que el juego saldrá en dicha plataforma más adelante durante 2026.