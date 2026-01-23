Nintendo lanza una actualización gratuita para Mario Kart World con nuevas modalidades de juego

Mario Kart World, de Nintendo.

Mario Kart World ha recibido una actualización gratuita que modifica su popular modo Knockout Tour, permitiendo por primera vez la competencia por equipos. Esta novedad, incluida desde la versión 1.5.0 del juego, introduce nuevas estrategias y una dinámica grupal en el desarrollo de las carreras, cambiando de forma relevante la experiencia tradicional.

Funcionamiento del inicio de las carreras en equipo

Antes de esta actualización, Knockout Tour era una competencia individual en la que los jugadores intentaban sobrevivir a múltiples eliminaciones en cada checkpoint, hasta que solo quedaba un ganador. Ahora, es posible formar equipos de dos, tres o cuatro grupos, compitiendo en carreras de hasta 24 participantes, ya sea con amigos o, en caso de faltar jugadores, sumando corredores controlados por la máquina (CPU).

Las opciones de equipos permiten diferentes configuraciones: 12 contra 12, 8 contra 8 contra 8 y 6 contra 6 contra 6 contra 6. Esto garantiza acción constante, tanto en carreras locales como en línea. La importancia de cada miembro del equipo es ahora crucial, ya que el resultado no depende únicamente de un único ganador, sino del total de puntos sumados por todos los integrantes.

Detalles sobre el nuevo sistema de puntuación y corrección de errores

El factor central de este cambio es el renovado sistema de puntuación. El primer lugar recibe 50 puntos, el segundo 40, el tercero 35, y los siguientes lugares van descendiendo progresivamente. Los cuatro jugadores eliminados en el primer checkpoint suman solo un punto para sus respectivos equipos. Esta fórmula modifica la estrategia de la competencia: un equipo no puede confiar únicamente en que uno de sus miembros obtenga la primera posición, sino que requiere que todos sus integrantes logren ubicaciones decentes para maximizar la puntuación general. Incluso si un jugador destacado llega primero, su equipo puede perder si los demás compañeros quedan en las últimas posiciones.

Además de la introducción de las carreras por equipos, la versión 1.5.0 soluciona diversos problemas técnicos reportados por la comunidad. Entre estos, se corrigió un error que podía finalizar prematuramente la partida al jugar como Kamek en el circuito Choco Mountain, y otro que atribuía puntajes incorrectos en el segmento “Everyone” del modo online al ingresar en una sala. Se implementaron también varias correcciones generales para fortalecer la estabilidad general del juego.

Reacciones iniciales de la comunidad

Las primeras opiniones de los jugadores resaltan el incremento en la profundidad estratégica que genera la modalidad por equipos. Ahora, la planificación grupal y los roles defensivos o de apoyo adquieren relevancia, generando escenarios en los que cada carrera presenta nuevos desafíos y oportunidades.

Los primeros análisis de la actualización también muestran opiniones encontradas acerca de la duración del atractivo del modo Knockout Tour. Mientras algunos consideran que la nueva modalidad introduce un aire fresco y motiva el regreso de jugadores esporádicos, otros señalan que en grupos con grandes diferencias de nivel, el sistema por equipos podría no ser siempre satisfactorio. Sin embargo, el ajuste de puntajes favorece la posibilidad de remontadas y sorpresas si los equipos actúan de manera coordinada.