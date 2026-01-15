Malditos Nerds

SNK anuncia la segunda temporada de DLC para Fatal Fury: City of the Wolves

La histórica franquicia de SNK retoma protagonismo global y redobla la apuesta por el contenido mensual

Fatal Fury: City of the Wolves, de SNK.

Tras 26 años de ausencia, en el 2025 SNK recuperó la emblemática franquicia de lucha con el exitoso lanzamiento de Fatal Fury: City of the Wolves. Ahora, la compañía japonesa anunció la segunda temporada del contenido descargable del juego, con una propuesta inédita para la franquicia: la incorporación de un nuevo personaje cada mes.

Este esfuerzo busca mantener el interés constante de los jugadores y responde de manera directa a la demanda de una comunidad que ha solicitado con insistencia el regreso de personajes clásicos, así como la llegada de nuevas incorporaciones.

Una planificación inédita en la franquicia

La segunda temporada de Fatal Fury: City of the Wolves establecerá un nuevo precedente en la franquicia y su enfoque hacia los contenidos adicionales. Según lo descrito por SNK, el inicio será el 22 de enero de 2026 con el lanzamiento de Kim Jae Hoon, uno de los luchadores más reconocidos de la saga. Posteriormente, cada mes añadirá un nuevo personaje: en febrero llegará Nightmare Geese, seguido de Blue Mary en marzo y Wolfgang Krauser en abril. Los meses de mayo y junio se reservarán para dos personajes aún no revelados, lo que añade un elemento de incertidumbre y expectativa constante para los jugadores.

Esta información fue anunciada por Shinya Tamaki, productor del juego, quien explicó que la presión por traer de regreso personajes apreciados, así como el entusiasmo por la nueva etapa de la serie, llevaron al equipo a modificar su calendario original. En un principio, el plan era lanzar un personaje nuevo cada dos meses, pero el fortalecimiento del equipo de desarrollo permitió aumentar el ritmo. “Hemos respondido al clamor de los jugadores”, afirmó Tamaki.

Fatal Fury: City of the Wolves, de SNK.

Consecuencias para los jugadores y la industria

Para los jugadores habituales, la oportunidad de experimentar con un luchador nuevo cada cuatro semanas garantiza variedad y una renovación constante en la experiencia de juego, lo que facilita la permanencia tanto de veteranos como de quienes recién se integran. No obstante, algunos sectores han manifestado preocupación sobre un posible agotamiento y fragmentación de la experiencia si el ritmo no se mantiene o si ciertos personajes clave resultan exclusivos de paquetes DLC, una tendencia que ha generado controversias previas en la industria.

Otro aspecto relevante es la especulación sobre futuros personajes que podrían sumarse como contenido descargable. Entre los nombres mencionados destaca Kenshiro, de Fist of the North Star, aunque SNK no ha confirmado ni su inclusión ni el formato en el que podría aparecer, lo que mantiene la expectación en la comunidad.

Detalles confirmados y perspectivas futuras

La segunda temporada de Fatal Fury: City of the Wolves será notable no solo por su ambicioso calendario, sino también por la variedad y composición de su elenco. Exceptuando a Kim Jae Hoon, Nightmare Geese, Blue Mary y Wolfgang Krauser, el resto de los personajes permanece sin anunciar, lo que ha motivado una constante generación de teorías y debate en foros y redes sociales.

La decisión de modificar la estrategia de lanzamientos surge principalmente de la recepción histórica de la franquicia y el impacto mediático tras el regreso de la serie después de más de dos décadas. SNK considera que esta política de comunicación directa y transparencia es fundamental para consolidar la relación de confianza recuperada con su base de seguidores, aunque existe el reto de gestionar expectativas y enfrentar posibles imprevistos en la planificación.

