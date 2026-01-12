Hypixel Studios espera un millón de jugadores para el lanzamiento de Hytale en Early Access

Hytale, de Hypixel Studios.

El lanzamiento de Hytale, el anticipado juego sandbox de Hypixel Studios, está previsto para el 13 de enero, con el objetivo de atraer a más de un millón de jugadores en su primer día de acceso anticipado. Simon Collins-Laflamme, fundador de Hypixel Studios, ha emitido diversas advertencias a los futuros usuarios acerca del estado inacabado del título y ha recomendado descargar el launcher y registrarse previamente al estreno para minimizar posibles problemas técnicos que suelen ocurrir en los momentos más críticos de un debut masivo.

La historia de Hytale: diez años de desarrollo y cambios de propiedad

El proyecto Hytale nació en 2015 como un mod multijugador para un servidor de Minecraft, con respaldo inicial de fondos provenientes de Riot Games, conocidos por el éxito de League of Legends. En 2020, Riot Games adquirió Hypixel Studios, obteniendo así los derechos sobre el juego. Durante su desarrollo, el título experimentó varios retrasos y quedó en una situación incierta que concluyó con la cancelación oficial por parte de Riot Games en junio de 2025.

Simon Collins-Laflamme, uno de los creadores originales, recuperó el proyecto en noviembre del mismo año debido a la presión ejercida por una comunidad que llevaba esperando el juego durante años. Este reinicio renovó el interés en Hytale, que anunció de inmediato su regreso mediante un acceso anticipado independiente, al margen de plataformas de distribución reconocidas como Steam. El accidentado recorrido y las continuas interrupciones han marcado una trayectoria que resuena tanto entre jugadores experimentados como entre aquellos que se incorporan por primera vez.

Acceso anticipado de Hytale: advertencias, desafíos y expectativas

A pocos días del lanzamiento global, los desarrolladores han sido notablemente sinceros respecto al estado actual de Hytale. Simon Collins-Laflamme declaró públicamente que el juego está lejos de estar completo, describiéndolo como desorganizado y tosco, resultado de una versión que data de hace más de cuatro años. Esta franqueza, inusual en desarrollos de gran escala, forma parte de una estrategia destinada a preparar a los usuarios ante posibles errores y una experiencia menos refinada de lo habitual.

Diferenciándose de otros lanzamientos de la industria, el equipo de Hypixel Studios ha decidido no utilizar Steam en esta primera etapa, con la intención de evitar una avalancha de reseñas negativas que suelen afectar a los proyectos inacabados. La distribución se realizará exclusivamente mediante el launcher propio de Hytale, compatible con Windows, Mac y Linux. Collins-Laflamme insiste en que los interesados descarguen y prueben la herramienta antes del lanzamiento, con el fin de reducir la sobrecarga en los servidores y disminuir los riesgos para quienes se conecten durante las primeras horas tras la apertura.

Detalles sobre precios, plataformas y planes a futuro

Aunque Hytale estará inicialmente disponible solo para PC, Hypixel Studios mantiene la intención de expandirlo a otras plataformas en el futuro. Las campañas promocionales del juego subrayan el potencial de las herramientas de creación y juego de rol, la interacción multijugador y las opciones de personalización de mundos, elementos que históricamente han contribuido al éxito de Minecraft y que ahora buscan mejorar con un enfoque más orientado al juego de rol.

Hytale representa los desafíos técnicos y económicos de los grandes lanzamientos en acceso anticipado, así como las altas expectativas de una comunidad mundial deseosa de propuestas novedosas dentro del género sandbox. Ahora comienza una fase de evaluación real para el producto, en la que las experiencias de los primeros millones de jugadores serán determinantes para el desarrollo futuro de este ambicioso proyecto.