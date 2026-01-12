Malditos Nerds

Forza Horizon 5 supera las 5 millones de ventas en su versión de PlayStation 5

El éxito de Forza Horizon 5 en PlayStation ha reconfigurado la estrategia de lanzamientos de Microsoft

Forza Horizon 5, de Playground
Forza Horizon 5, de Playground Games.

Forza Horizon 5, que originalmente era exclusivo de Xbox y PC, ha logrado atraer a un nuevo público en PlayStation 5, donde ya superó los 5 millones de unidades vendidas y generó ingresos estimados por encima de los 300 millones de dólares para Microsoft. Este fenómeno valida el cambio estratégico de Xbox hacia una mayor apertura multiplataforma, consolidándose como una decisión rentable en el competitivo mercado de los videojuegos.

Cambio relevante en la estrategia multiplataforma de Xbox

El lanzamiento de Forza Horizon 5 en PlayStation 5 se produjo en abril de 2025, casi cuatro años después de su debut original. Esta decisión de trasladar un éxito de crítica y ventas forma parte de un movimiento más amplio de Microsoft, que desde 2024 ha puesto a disposición algunos de sus títulos más emblemáticos en plataformas rivales como PlayStation. La venta de cinco millones de copias en PlayStation 5 —lo que representa más de 300 millones de dólares en ingresos— sirve como argumento contundente a favor de esta estrategia.

Previamente, Xbox optaba por mantener muchos de sus títulos como exclusivos para sus propias consolas y para PC, con el objetivo de fomentar la lealtad a la marca y atraer suscriptores al servicio Game Pass. No obstante, la intensa competencia y la necesidad de aumentar la rentabilidad interna han modificado las expectativas y la manera de trabajar.

Diferencias entre ventas y alcance general del juego

Aunque Microsoft ha mantenido una política reservada respecto a los datos oficiales de ventas de Forza Horizon 5, distintas fuentes han proporcionado cifras destacadas. Por ejemplo, en Xbox y PC se celebró la marca de 20 millones de jugadores en los primeros siete meses, incluyendo usuarios de Game Pass que accedieron sin comprar el juego. Actualmente, se estima que más de 53 millones de personas han probado el título según los registros internos de clasificaciones.

No obstante, esta cifra disminuye notablemente cuando se trata de compras efectivas, resaltando así el éxito comercial de la versión para PlayStation 5: esas ventas representan ingresos directos, a diferencia de las cifras más amplias obtenidas mediante servicios de suscripción. Esta diferencia pone en relieve la distinción entre modelos de negocio enfocados en suscripciones y aquellos que dependen de la compra directa, cada uno con consecuencias económicas claras para la industria y los usuarios.

Perspectivas y expectativas para el futuro

El caso de Forza Horizon 5 podría ser solo el comienzo de una tendencia a largo plazo. Microsoft ya anunció que Forza Horizon 6 saldrá en 2026, primero para Xbox y PC, y poco después para PlayStation 5, reforzando la estrategia de lanzamientos multiplataforma de la franquicia. En cuanto al sexto título, las novedades no solo se relacionan con la ambientación —la acción estará ambientada en Japón, incluyendo la ciudad de Tokio y el mapa más grande en la historia de la saga—, sino también con la intención de igualar o incluso superar el éxito obtenido por el juego anterior con nuevas audiencias internacionales.

Don Arceta, artista del estudio Playground Games, subraya la riqueza y diversidad del nuevo entorno digital, desarrollado para incentivar la exploración y el dinamismo. Para los usuarios, esto garantiza el acceso sin importar su hardware favorito, mientras que para la industria representa una presión creciente hacia la compatibilidad y la apertura de los principales catálogos de juegos.

