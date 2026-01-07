Splitgate: Arena Reloaded enfrenta dudas tras una fuerte caída de jugadores en Steam

Splitgate: Arena Reloaded, de 1047 Games.

El reciente relanzamiento de Splitgate: Arena Reloaded, desarrollado por 1047 Games, ha generado debate en la comunidad de videojuegos debido a sus bajas cifras de jugadores en Steam. Mientras algunos usuarios cuestionan el futuro del juego ante la falta de crecimiento en PC, los desarrolladores insisten en que esos datos no reflejan la experiencia real ni la actividad total de la comunidad.

Primeras impresiones tras el relanzamiento

El 17 de diciembre de 2025, Splitgate 2 fue relanzado bajo el nombre Splitgate: Arena Reloaded con una campaña orientada a revitalizar la franquicia. Sin embargo, aunque en sus primeras horas el juego llegó a reunir a 2.300 usuarios simultáneos en Steam, la cifra disminuyó rápidamente a un pico de 952 en las siguientes 24 horas. Estos números resultan considerablemente inferiores a los registros históricos de sus predecesores: Splitgate 2 alcanzó 25.785 jugadores simultáneos en junio, y el primer Splitgate logró un récord de 67.724 en agosto de 2021.

Estas cifras han generado preguntas en la comunidad sobre la viabilidad a largo plazo de Splitgate: Arena Reloaded, especialmente en un entorno competitivo, donde las preferencias suelen consolidarse en torno a títulos ya establecidos. El director ejecutivo de 1047 Games, Ian Proulx, y el estudio respondieron a la controversia subrayando que “los números de Steam no miden la diversión”, lo que sugiere que los datos públicos de una sola plataforma no capturan ni la satisfacción ni el compromiso real de los jugadores.

Una de las principales críticas planteadas por 1047 Games señala la limitada capacidad de Steam para medir la totalidad de la audiencia. Splitgate: Arena Reloaded está disponible también en consolas de PlayStation y Xbox, por lo que los datos de PC solo aportan una visión parcial. A diferencia de Steam, ni Sony ni Microsoft publican cifras oficiales sobre la actividad de los jugadores, lo que deja una amplia incertidumbre respecto al verdadero alcance del título tras su relanzamiento.

Polémicas y cambios recientes en el desarrollo

El pasado reciente de Splitgate ha estado marcado por situaciones inusuales y polémicas. En junio de 2025, Splitgate 2 fue lanzado al mercado con cifras modestas y una recepción de la crítica dividida, lo que llevó al estudio a tomar una decisión poco común: retirar momentáneamente el producto para rediseñarlo. Luego, Ian Proulx apareció en el Summer Game Fest usando una gorra con la frase “Make FPS Great Again”, evocando frases de la política estadounidense y generando controversia.

Además de este episodio, los desarrolladores recibieron críticas por los precios de las microtransacciones y la percepción de una monetización agresiva. Poco tiempo después, 1047 Games anunció el despido de parte de su equipo y que los fundadores dejarían de recibir salario, una medida que pone en evidencia las dificultades económicas vividas durante el proceso de reestructuración y relanzamiento del juego.

Desafíos de la industria y perspectivas futuras

Splitgate: Arena Reloaded enfrenta el desafío de lograr notoriedad en un mercado saturado de shooters, donde los jugadores suelen mostrarse reacios a abandonar títulos ya consolidados. Diversos estudios apuntan a que, aunque existe interés en probar nuevos juegos, la mayoría de los usuarios termina regresando a sus franquicias preferidas. Frente a este contexto, la estrategia de 1047 Games es fortalecer la calidad de la jugabilidad y promover el compromiso de la comunidad. Según el equipo, el juego recibirá próximamente una actualización significativa con el modo Arena Royale, una variante de battle royale diseñada para captar nuevos jugadores y mantener el interés de los actuales.

La declaración de los desarrolladores de que “el gameplay está mejor que nunca” busca atraer tanto a quienes conocieron Splitgate en versiones previas como a los jugadores que desean nuevas opciones multijugador gratuitas. El estudio invita abiertamente a que cada persona forme su propia opinión jugando, más allá de las cifras, como parte de su estrategia para cambiar la percepción negativa en torno al título. Sin embargo, el número de usuarios concurrentes, sobre todo en PC, sigue siendo un indicador relevante para medir el interés y la vitalidad de la comunidad a corto plazo.