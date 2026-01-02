Genshin Impact lanzará su próxima gran actualización el 14 de enero

Genshin Impact, de HoYoverse.

La próxima actualización de Genshin Impact, Song of the Welkin Moon: Postlude – A Traveler on a Winter’s Night, también conocida como Luna IV, llegará el 14 de enero con nuevas incorporaciones pensadas para transformar el universo de Teyvat. Entre las principales novedades se encuentran la introducción de los esperados personajes Columbina y Zibai, la primera expansión del norte de Nod-Krai, y el inicio de la confrontación final con Il Dottore.

Nuevos personajes y mecánicas elementales

La versión Luna IV presenta tres nuevos personajes jugables: Columbina, quien es llamada la Doncella Lunar; Zibai, el Adeptus Caballo Blanco de Liyue; e Illuga, un Lightkeeper geo de cuatro estrellas acompañado por su ave mensajera. Columbina, solicitada desde hace tiempo por la comunidad, debuta como una poderosa usuaria Hydro con catalizador de cinco estrellas, enfocada en el soporte a través de las “Reacciones Lunares”. Su habilidad denominada Dominio Lunar potencia todos los efectos de las reacciones lunares, permitiendo invocar tormentas eléctricas para reacciones cargadas y aumentar la eficacia de las reacciones de cristalización con Hydro.

Por otro lado, Zibai es la pieza central del nuevo sistema Lunar-Crystallize, una reacción elemental que surge cuando las fuerzas Geo e Hydro interactúan bajo ciertas condiciones. Zibai, portador de espada y con el elemento Geo de cinco estrellas, puede activar habilidades que incrementan el daño de las reacciones Lunar-Crystallize a medida que se acumulan, cambiando así la dinámica de las batallas mediante mayor potencia y frecuencia. Dicha reacción genera alrededor del enemigo tres Moondrifts y, al ser activada varias veces, libera una oleada de daño Geo que puede alcanzar golpes críticos, subrayando el papel estratégico de Zibai y Columbina en los nuevos desafíos.

Genshin Impact, de HoYoverse.

Expansión del mapa y nueva narrativa en Nod-Krai

Uno de los principales atractivos de Luna IV es la expansión hacia el norte del continente Nod-Krai, incorporando Pirámida como la sede central de los Lightkeepers. Este territorio, hasta ahora inexplorado, custodia el gran Pilar de Embla occidental y los acantilados Kipumaki, donde la amenaza de la Caza Salvaje continúa. Los jugadores podrán colaborar con los Lightkeepers e Illuga en nuevas misiones del mundo relacionadas con esta lucha y avanzar en la narrativa de la región.

A su vez, el arco argumental de Luna IV culmina en la confrontación con Il Dottore. Después de hacerse con el poder de los Fragmentos Lunares, Il Dottore lleva sus investigaciones a un punto irreversible, obligando al Viajero y sus aliados a adentrarse en su misterioso dominio donde las leyes de la realidad se ven alteradas y todo se vuelve impredecible. Esta misión de Archon Quest alcanza su momento más intenso y, al finalizarla, los jugadores recibirán un atuendo especial para el Viajero junto con información relevante sobre su vínculo con el poder elemental del mundo.

Eventos de celebración y recompensas para la comunidad

El evento Lantern Rite regresa al puerto de Liyue con actividades como minijuegos novedosos, recogida de Monedas de la Fortuna en Árboles Auspiciosos y la opción de colocar Faroles Xiao con mensajes para otros jugadores, promoviendo el sentido comunitario propio de Genshin Impact. En esta ocasión, la narrativa del Lantern Rite se centrará en Zhanzhu el Devorador de la Luna y las leyendas que rodean el regreso de Zibai al mundo mortal.

Durante el periodo del evento, los jugadores recibirán 1.600 Primogemas por correo dentro del juego, así como hasta diez Destinos Entrelazados por iniciar sesión. También estará disponible un nuevo atuendo para Yaoyao, la posibilidad de invitar a un personaje de Liyue de cuatro estrellas y la obtención de un conjunto estético de temática de caballo, además de recompensas adicionales por cumplir con las actividades del festival.