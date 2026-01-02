Malditos Nerds

Avatar: Frontiers of Pandora rompe su récord de jugadores en Steam gracias a la nueva película

Avatar: Frontiers of Pandora ha logrado multiplicar por cinco sus jugadores simultáneos este mes

Guardar
Avatar: Frontiers of Pandora, de
Avatar: Frontiers of Pandora, de Ubisoft.

El videojuego Avatar: Frontiers of Pandora, desarrollado por Ubisoft y lanzado originalmente en diciembre de 2023, ha experimentado un crecimiento inusual en su base de jugadores durante el último mes. Tras dos años de cifras modestas, el estreno de la película Avatar: Fuego y Cenizas y el lanzamiento de la nueva expansión motivaron un aumento considerable de usuarios activos, alcanzando un récord histórico de más de 12.000 jugadores simultáneos en Steam.

Del estancamiento al récord: el ascenso tras el estreno cinematográfico

Hasta principios de diciembre de 2025, Avatar: Frontiers of Pandora rara vez figuraba entre las principales noticias del sector. Los picos de jugadores simultáneos eran bajos: poco más de 1.000 en el primer año y solo 2.614 como máximo histórico hasta principios de 2025. Sin embargo, la situación cambió de manera notable cuando se estrenó la película Avatar: Fuego y Cenizas, la tercera entrega en la saga dirigida por James Cameron. A partir de ese momento, el número de jugadores de Avatar: Frontiers of Pandora comenzó a aumentar casi a diario, multiplicándose hasta superar los 12.000 jugadores simultáneos en la última semana de diciembre.

Este comportamiento es atípico, ya que normalmente los videojuegos alcanzan sus cifras más altas en el lanzamiento, para luego estabilizarse o disminuir. Este caso ha sorprendido a analistas del sector, ya que no se trata de un título con servicio en vivo, sino de una superproducción tradicional vinculada a una de las franquicias cinematográficas más exitosas de la actualidad.

Avatar: Frontiers of Pandora -
Avatar: Frontiers of Pandora - From the Ashes, de Massive Entertainment.

Nuevas características, expansión y descuentos: factores clave del crecimiento

El aumento en la cantidad de jugadores no se debe únicamente al estreno de la película. Ubisoft acompañó la fecha con una serie de novedades y mejoras para el juego. Entre las más destacadas está la introducción gratuita de la cámara en tercera persona, una función largamente solicitada por la comunidad, que hizo más atractiva la experiencia para quienes preferían no jugar en primera persona.

Además, la expansión Desde las cenizas añadió contenido narrativo basado en la nueva película y amplió el universo jugable. La inclusión del modo New Game+ y el soporte mejorado mediante actualizaciones técnicas también contribuyeron a reforzar la percepción de un nuevo inicio para un juego que, hasta hace pocas semanas, parecía destinado a una baja popularidad.

Reacción de la comunidad: influencia de la franquicia y respuesta de los jugadores

El incremento del interés por Avatar: Frontiers of Pandora tiene efectos directos en la experiencia social de los jugadores. Al quintuplicar su base diaria en relación a 2023, según los datos disponibles, el juego revitalizó comunidades en línea que hasta hace poco estaban en declive. El caso demuestra también la capacidad de las grandes franquicias para mantener una influencia prolongada y generar consumo cruzado entre cine y videojuegos.

Resta por ver si Ubisoft logrará mantener este renovado impulso y si apostará por nuevas expansiones o actualizaciones siguiendo el modelo exitoso de otras sagas multimedia. Por ahora, el récord inesperado de jugadores se ha convertido en tendencia y para muchos representa una razón de peso tanto para explorar Pandora virtualmente como para regresar a su entorno digital.

Temas Relacionados

Avatar: Frontiers of PandoraAvatar: Fuego y CenizasUbisoftmalditos-nerds-gaminggamingmalditos-nerds

Más Noticias

Phantom Blade Zero fue añadido a listas de desados más de un millón de veces en las últimas dos emanas

El RPG de acción Phantom Blade Zero ha superado el millón de interesados en solo quince días, evidenciando el creciente peso de la industria de videojuegos china

Phantom Blade Zero fue añadido

Kaguya-sama: Love is War cerrará su historia con una película final escrita por Aka Akasaka

Kaguya-sama: Love is War dará un giro inédito y concluirá su adaptación animada con una película especial

Kaguya-sama: Love is War cerrará

El spin-off de Stranger Things responderá preguntas sin reciclar a personajes conocidos

El nuevo spinoff de Stranger Things será independiente, sin viejos protagonistas ni escenarios conocidos

El spin-off de Stranger Things

Los mejores videojuegos de 2025

Desde Clair Obscur: Expedition 33 hasta el tan esperado Hollow Knight: Silksong, el 2025 nos deja con grandes títulos para disfrutar

Los mejores videojuegos de 2025

Las mejores películas de 2025

De Paul Thomas Anderson a Spike Lee, de Guillermo del Toro a Ryan Coogler, esta es la selección de lo mejor del año en términos cinematográficos

Las mejores películas de 2025

ANIME

Kaguya-sama: Love is War cerrará

Kaguya-sama: Love is War cerrará su historia con una película final escrita por Aka Akasaka

Chainsaw Man confirma su segunda temporada luego del éxito de la película

JoJo’s Bizarre Adventure: Steel Ball Run estrenará su adaptación al anime el 19 de marzo

Retrocultura Activa | La extraña ciudad de Wicked City: sexo, horror y neón en la frontera del anime

Entrevistamos a Dión González, voz en español latino de Ludo en Gachiakuta

PELÍCULAS

Las mejores películas de 2025

Las mejores películas de 2025

Retrocultura Activa | Bioterror pulp y mutantes de medianoche: cuerpo, cosmos y conspiración

Avengers: Doomsday confirma el regreso de Thor con un nuevo tráiler

James Cameron declara que el futuro de Avatar depende del éxito de Avatar: Fuego y Cenizas

Retrocultura Activa | Vampiros después de clase: adolescentes sedientos de sangre en los 80s y 90s

SERIES

El spin-off de Stranger Things

El spin-off de Stranger Things responderá preguntas sin reciclar a personajes conocidos

Malcolm in the Middle presenta un nuevo tráiler de su regreso después de 20 años

Bridgerton presenta un nuevo adelanto de su cuarta temporada

REVIEW | It: Bienvenidos a Derry - Temporada 1 - Episodios 7 y 8: Más Stephen King que nunca

Dexter: Resurrection fija la fecha de estreno de su segunda temporada para octubre