Avatar: Frontiers of Pandora rompe su récord de jugadores en Steam gracias a la nueva película

Avatar: Frontiers of Pandora, de Ubisoft.

El videojuego Avatar: Frontiers of Pandora, desarrollado por Ubisoft y lanzado originalmente en diciembre de 2023, ha experimentado un crecimiento inusual en su base de jugadores durante el último mes. Tras dos años de cifras modestas, el estreno de la película Avatar: Fuego y Cenizas y el lanzamiento de la nueva expansión motivaron un aumento considerable de usuarios activos, alcanzando un récord histórico de más de 12.000 jugadores simultáneos en Steam.

Del estancamiento al récord: el ascenso tras el estreno cinematográfico

Hasta principios de diciembre de 2025, Avatar: Frontiers of Pandora rara vez figuraba entre las principales noticias del sector. Los picos de jugadores simultáneos eran bajos: poco más de 1.000 en el primer año y solo 2.614 como máximo histórico hasta principios de 2025. Sin embargo, la situación cambió de manera notable cuando se estrenó la película Avatar: Fuego y Cenizas, la tercera entrega en la saga dirigida por James Cameron. A partir de ese momento, el número de jugadores de Avatar: Frontiers of Pandora comenzó a aumentar casi a diario, multiplicándose hasta superar los 12.000 jugadores simultáneos en la última semana de diciembre.

Este comportamiento es atípico, ya que normalmente los videojuegos alcanzan sus cifras más altas en el lanzamiento, para luego estabilizarse o disminuir. Este caso ha sorprendido a analistas del sector, ya que no se trata de un título con servicio en vivo, sino de una superproducción tradicional vinculada a una de las franquicias cinematográficas más exitosas de la actualidad.

Avatar: Frontiers of Pandora - From the Ashes, de Massive Entertainment.

Nuevas características, expansión y descuentos: factores clave del crecimiento

El aumento en la cantidad de jugadores no se debe únicamente al estreno de la película. Ubisoft acompañó la fecha con una serie de novedades y mejoras para el juego. Entre las más destacadas está la introducción gratuita de la cámara en tercera persona, una función largamente solicitada por la comunidad, que hizo más atractiva la experiencia para quienes preferían no jugar en primera persona.

Además, la expansión Desde las cenizas añadió contenido narrativo basado en la nueva película y amplió el universo jugable. La inclusión del modo New Game+ y el soporte mejorado mediante actualizaciones técnicas también contribuyeron a reforzar la percepción de un nuevo inicio para un juego que, hasta hace pocas semanas, parecía destinado a una baja popularidad.

Reacción de la comunidad: influencia de la franquicia y respuesta de los jugadores

El incremento del interés por Avatar: Frontiers of Pandora tiene efectos directos en la experiencia social de los jugadores. Al quintuplicar su base diaria en relación a 2023, según los datos disponibles, el juego revitalizó comunidades en línea que hasta hace poco estaban en declive. El caso demuestra también la capacidad de las grandes franquicias para mantener una influencia prolongada y generar consumo cruzado entre cine y videojuegos.

Resta por ver si Ubisoft logrará mantener este renovado impulso y si apostará por nuevas expansiones o actualizaciones siguiendo el modelo exitoso de otras sagas multimedia. Por ahora, el récord inesperado de jugadores se ha convertido en tendencia y para muchos representa una razón de peso tanto para explorar Pandora virtualmente como para regresar a su entorno digital.