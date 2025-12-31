Malditos Nerds

Ryu Ga Gotoku Studio promete grandes sorpresas para Yakuza en el 2026

Ryu Ga Gotoku Studio lanzará remakes y nuevos proyectos mientras prepara noticias inéditas y esperadas

Yakuza Kiwami 3, de Ryu
Yakuza Kiwami 3, de Ryu Ga Gotoku Studio.

Ryu Ga Gotoku Studio, responsable de la saga Yakuza, también conocida como Like a Dragon, insinuó que el 2026 estará marcado por anuncios inesperados. Hiroyuki Sakamoto, productor y director de algunos de los juegos más destacados de la franquicia, declaró que, además del esperado lanzamiento de Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties, los fanáticos deben estar atentos a noticias inéditas durante 2026, lo que ha generado gran expectativa entre la comunidad.

El regreso de Kazuma Kiryu y actualizaciones en la jugabilidad

Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties presentará un remake completo del título original de 2009, así como un capítulo adicional, Dark Ties. El nuevo lanzamiento permitirá revivir la historia de Kazuma Kiryu, interpretado por Takaya Kuroda, junto a personajes importantes como Yoshitaka Mine (Shido Nakamura), Daigo Dojima (Satoshi Tokushige) y Shigeru Nakahara (Ryo Ishibashi). Los jugadores tendrán la opción de elegir el orden en que juegan las campañas, lo que permitirá una experiencia personalizada.

Gracias a una versión mejorada del Dragon Engine, el sistema de juego ha recibido ajustes tanto en el combate como en la narrativa, incorporando nuevas escenas, además de minijuegos conocidos como Karaoke y Bad Boy Dragon. Las mecánicas extendidas enriquecen la jugabilidad, incluyendo actividades como Kanda Damage Control y Hell’s Arena, que aumentan el valor de rejugabilidad y atraen tanto a nuevos jugadores como a veteranos.

Yakuza Kiwami 3 & Dark
Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties, de Ryu Ga Gotoku Studio.

Próximos anuncios y desarrollos en curso

Aunque el lanzamiento de Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties es el principal foco para 2026, Hiroyuki Sakamoto ha señalado que el estudio planea realizar más anuncios que buscarán sorprender a los seguidores. Entre los proyectos que circulan como rumores se encuentran posibles adaptaciones de más títulos de Yakuza para Nintendo Switch 2. Fuentes internas de Ryu Ga Gotoku Studio también sugieren que podrían presentarse avances de la secuela de Like a Dragon: Infinite Wealth, que, tras la entrega Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii, volvería a las mecánicas de juego de rol por turnos que han sido características en las últimas entregas.

El estudio, uno de los más activos de Sega, aún no ha revelado detalles sobre otros proyectos, pero ha confirmado que en 2026 se esperan anuncios significativos sobre avances y fechas de lanzamiento de Stranger Than Heaven, una aventura que se inspira en Yakuza, aunque presenta un universo y una narrativa completamente nuevos. Además, Virtua Fighter 6, del que sólo se han mostrado personajes y un sistema defensivo renovado, está en desarrollo en el estudio y podría recibir novedades importantes durante el año.

Impacto en la comunidad y expectativas para el año 2026

El interés alrededor de la saga Yakuza aumenta a medida que 2026 se perfila como un año relevante para los seguidores. La combinación de remakes, extensiones de la historia y la promesa de nuevos anuncios genera expectativas entre los jugadores veteranos y quienes recién se acercan a la serie gracias a su llegada a nuevas plataformas.

El ritmo sostenido de lanzamientos de Ryu Ga Gotoku Studio tampoco está exento de retos: la continua aparición de títulos año tras año impone presión sobre los desarrolladores, mientras que los fanáticos exigen que las novedades prometidas no comprometan la calidad de la narrativa ni de la jugabilidad. Paralelamente, la llegada de nuevos juegos como Stranger Than Heaven y el retorno de sagas reconocidas como Virtua Fighter 6 amplían las expectativas para el año 2026, generando tanto competencia como colaboración dentro del sector de videojuegos en Japón.

