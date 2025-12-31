Los juegos más esperados de 2026 #6: Romeo is a Dead Man

Romeo is a Dead Man - Grasshopper Manufacture Inc.

Romeo is a Dead Man es uno de los juegos más extraños y llamativos que nos aguardan en 2026. El juego es la nueva entrega del extravagante director Suda51, reconocido por estar detrás de propuestas únicas como No More Heroes, Killer7, Shadows of the Damned y Lollipop Chainsaw entre muchos otros.

Si hay algo que caracteriza a las obras de Suda51 es su llamativa estética, la extrema y exagerada violencia y una jugabilidad hack and slash de acción frenética. Este estilo único que mantuvo a lo largo de todas sus entregas, aún sin ser best sellers, hicieron que sus obras se consideren de culto dentro de la industria y, además, que despertara siempre mucha expectativa e interés por sus próximos títulos.

De esta forma, Romeo is a Dead Man llega como una nueva entrega que continuará con el legado y la esencia de las obras del director y su estudio Grasshopper Manufacture Inc. En este caso, la historia nos lleva a un mundo de ciencia ficción donde tendremos que viajar a lo largo de todo el espacio-tiempo para salvar al universo.

El protagonista del juego es Romeo Stargazer, una persona que queda al borde de la muerte luego de que un incidente destruya el espacio-tiempo. Gracias a una super tecnología, nuestra vida es salvada al mismo tiempo que nos convertimos en un agente especial de la Policía Espaciotemporal, una división del FBI encargada de restaurar la paz en todo el cosmos.

Ahora, nuestro objetivo es cazar a distintos criminales en viajes temporales alocados, descubrir las razones del incidente y encontrar a Juliet, nuestra novia desaparecida y que seguramente tenga relación con todos los sucesos. En los avances presentados hasta el momento pudimos ver escenas caóticas, escenas sangrientas, asesinatos, momentos de comedia y hasta momentos tiernos entre Romeo y Juliet, todo bajo un estilo artístico totalmente llamativo.

Tal como se puede apreciar desde la misma trama, el estilo visual y las mecánicas jugables no son los únicos elementos que convierten a las entregas de Suda51 como locas y bizarras sino que también la historia aporta lo suyo girando en tópicos extravagantes y exagerados. Por otro lado, algo interesante y que le suma relevancia al lanzamiento es que Romeo is a Dead Man será el primer título que Grasshopper Manufacture Inc. va a publicar por su propia cuenta, lo que significa un paso importante para ellos como estudio.

En cuanto a lo jugable, Romeo is a Dead Man es un hack and slash en tercera persona con combate frenético y mucha sangre. Nuestro protagonista se enfrentará a pobladas oleadas de enemigos diferentes combinando espadas y armas de fuego, haciendo que los combos y las mejoras de cada una de ellas tomen un rol protagónico en la experiencia. El gameplay de la entrega apunta a ser -entonces- divertido, vistoso, sangriento y muy caótico.

Romeo is a Dead Man tiene todos los condimentos para ser una de las sorpresas de 2026 tanto para los amantes del director como para quienes se interesaron por su propuesta extravagante. El juego sale el 11 de febrero para PlayStation 5, Xbox Series y PC.