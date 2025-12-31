Malditos Nerds

Los juegos más esperados de 2026 #6: Romeo is a Dead Man

El nuevo juego del creador de No More Heroes, Suda51, nos invita a recorrer el espacio-tiempo con un hack and slash caótico, sangriento y con mucho estilo

Guardar
Romeo is a Dead Man
Romeo is a Dead Man - Grasshopper Manufacture Inc.

Nota anterior:

Los juegos más esperados de 2026 #5: Pragmata

Romeo is a Dead Man

Romeo is a Dead Man es uno de los juegos más extraños y llamativos que nos aguardan en 2026. El juego es la nueva entrega del extravagante director Suda51, reconocido por estar detrás de propuestas únicas como No More Heroes, Killer7, Shadows of the Damned y Lollipop Chainsaw entre muchos otros.

Si hay algo que caracteriza a las obras de Suda51 es su llamativa estética, la extrema y exagerada violencia y una jugabilidad hack and slash de acción frenética. Este estilo único que mantuvo a lo largo de todas sus entregas, aún sin ser best sellers, hicieron que sus obras se consideren de culto dentro de la industria y, además, que despertara siempre mucha expectativa e interés por sus próximos títulos.

Romeo is a Dead Man
Romeo is a Dead Man - Grasshopper Manufacture Inc.

De esta forma, Romeo is a Dead Man llega como una nueva entrega que continuará con el legado y la esencia de las obras del director y su estudio Grasshopper Manufacture Inc. En este caso, la historia nos lleva a un mundo de ciencia ficción donde tendremos que viajar a lo largo de todo el espacio-tiempo para salvar al universo.

El protagonista del juego es Romeo Stargazer, una persona que queda al borde de la muerte luego de que un incidente destruya el espacio-tiempo. Gracias a una super tecnología, nuestra vida es salvada al mismo tiempo que nos convertimos en un agente especial de la Policía Espaciotemporal, una división del FBI encargada de restaurar la paz en todo el cosmos.

Romeo is a Dead Man
Romeo is a Dead Man - Grasshopper Manufacture Inc.

Ahora, nuestro objetivo es cazar a distintos criminales en viajes temporales alocados, descubrir las razones del incidente y encontrar a Juliet, nuestra novia desaparecida y que seguramente tenga relación con todos los sucesos. En los avances presentados hasta el momento pudimos ver escenas caóticas, escenas sangrientas, asesinatos, momentos de comedia y hasta momentos tiernos entre Romeo y Juliet, todo bajo un estilo artístico totalmente llamativo.

Tal como se puede apreciar desde la misma trama, el estilo visual y las mecánicas jugables no son los únicos elementos que convierten a las entregas de Suda51 como locas y bizarras sino que también la historia aporta lo suyo girando en tópicos extravagantes y exagerados. Por otro lado, algo interesante y que le suma relevancia al lanzamiento es que Romeo is a Dead Man será el primer título que Grasshopper Manufacture Inc. va a publicar por su propia cuenta, lo que significa un paso importante para ellos como estudio.

Romeo is a Dead Man
Romeo is a Dead Man - Grasshopper Manufacture Inc.

En cuanto a lo jugable, Romeo is a Dead Man es un hack and slash en tercera persona con combate frenético y mucha sangre. Nuestro protagonista se enfrentará a pobladas oleadas de enemigos diferentes combinando espadas y armas de fuego, haciendo que los combos y las mejoras de cada una de ellas tomen un rol protagónico en la experiencia. El gameplay de la entrega apunta a ser -entonces- divertido, vistoso, sangriento y muy caótico.

Romeo is a Dead Man tiene todos los condimentos para ser una de las sorpresas de 2026 tanto para los amantes del director como para quienes se interesaron por su propuesta extravagante. El juego sale el 11 de febrero para PlayStation 5, Xbox Series y PC.

Temas Relacionados

Romeo is a Dead ManSuda51No More HeroesKiller7Shadows of the DamnedLollipop ChainsawGrasshopper Manufacture Inc.PlayStation 5Xbox SeriesPCmalditos-nerdsgamingmalditos-nerds-gaming

Más Noticias

Retrocultura Activa | Bioterror pulp y mutantes de medianoche: cuerpo, cosmos y conspiración

Un recorrido por el bioterror pulp y el horror corporal, donde ciencia desbocada, mutaciones y conspiraciones convierten la carne en el verdadero campo de batalla

Retrocultura Activa | Bioterror pulp

Dispatch podrá recibir nominaciones para The Game Awards 2026, pero sus creadores temen el olvido

El formato episódico de Dispatch lo dejó fuera de la máxima categoría en The Game Awards 2025 y abrió un debate sobre las reglas de elegibilidad

Dispatch podrá recibir nominaciones para

Ryu Ga Gotoku Studio promete grandes sorpresas para Yakuza en el 2026

Ryu Ga Gotoku Studio lanzará remakes y nuevos proyectos mientras prepara noticias inéditas y esperadas

Ryu Ga Gotoku Studio promete

Star Citizen superará los mil millones de dólares de recaudación en 2026 a pesar de aún no estar terminado

El simulador espacial Star Citizen, aún en fase alfa tras 13 años, proyecta superar los 1.000 millones de dólares recaudados en 2026 gracias al apoyo masivo de su comunidad

Star Citizen superará los mil

Level-5 reafirma que Decapolice no fue cancelado y que sigue trabajando en el juego

El desarrollo de Decapolice, el juego de rol de temática policiaca, sigue avanzando tras un largo silencio

Level-5 reafirma que Decapolice no

ANIME

Chainsaw Man confirma su segunda

Chainsaw Man confirma su segunda temporada luego del éxito de la película

JoJo’s Bizarre Adventure: Steel Ball Run estrenará su adaptación al anime el 19 de marzo

Retrocultura Activa | La extraña ciudad de Wicked City: sexo, horror y neón en la frontera del anime

Entrevistamos a Dión González, voz en español latino de Ludo en Gachiakuta

Retrocultura Activa | Isekai: del tropo curioso al género más sobreexplotado del anime moderno

PELÍCULAS

Retrocultura Activa | Bioterror pulp

Retrocultura Activa | Bioterror pulp y mutantes de medianoche: cuerpo, cosmos y conspiración

Avengers: Doomsday confirma el regreso de Thor con un nuevo tráiler

James Cameron declara que el futuro de Avatar depende del éxito de Avatar: Fuego y Cenizas

Retrocultura Activa | Vampiros después de clase: adolescentes sedientos de sangre en los 80s y 90s

REVIEW | Anaconda - Una película salvada por sus protagonistas

SERIES

Malcolm in the Middle presenta

Malcolm in the Middle presenta un nuevo tráiler de su regreso después de 20 años

Bridgerton presenta un nuevo adelanto de su cuarta temporada

REVIEW | It: Bienvenidos a Derry - Temporada 1 - Episodios 7 y 8: Más Stephen King que nunca

Dexter: Resurrection fija la fecha de estreno de su segunda temporada para octubre

Tomb Raider: la legendaria Sigourney Weaver está en charlas para formar parte de nueva serie de televisión