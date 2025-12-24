Los juegos más esperados de 2026 #5: Pragmata

Pragmata - Capcom

Pragmata es la nueva IP de Capcom que llegará en 2026 y que, a lo largo de sus tráilers, logró despertar el interés de muchos jugadores por su propuesta,3 que parece ser única. Se trata de un juego de ciencia ficción que combina acción y aventura en donde nuestro personaje debe intentar sobrevivir en una estación lunar con una extraña y simpática niña androide.

El título se anunció por primera vez en 2020 con fecha de lanzamiento para 2022, pero sufrió de muchos retrasos a lo largo de su desarrollo. Esto, incluso, empezó a generar rumores y teorías sobre si el juego realmente iba a llegar a salir en algún momento, ya que lo que se sabía era muy poco. Por suerte, las dudas quedaron disipadas y Pragmata finalmente saldrá y, además, ya cuenta con una demo jugable en Steam.

La historia del juego nos sitúa en un mundo donde se descubrió un recurso muy valioso que permite crear casi cualquier cosa. En este contexto, una estación lunar que llevaba adelante distintas investigaciones sobre el material sufre un incidente y nuestro protagonista, Hugh Williams, acude con un equipo de rescate para observar qué sucedió. Al llegar, un terremoto lo deja inconsciente y separado de su grupo cuando es rescatado por Diana, una joven niña androide.

La gran apuesta que tiene Pragmata es que utilizaremos a ambos personajes durante la aventura y que su cooperación será fundamental para sobrevivir a las amenazas de la estación lunar como así también para resolver los distintos puzzles que se nos presenten. Mientras que Hugh Williams utiliza armas para defenderse, con Diana tendremos que hackear a los enemigos para encontrar sus puntos débiles y lograr derrotarlos.

De esta manera, el juego presenta un gameplay de puzzles y acción tanto en la exploración y en el combate, donde se combina un shooter en tercera persona con desafíos de hackeos rápidos de manera simultánea. Mientras que Hugh Williams podrá desbloquear armas para utilizar, Diana hará lo propio con nodos de hackeo que le permitan realizar nuevos efectos y acciones logrando distintas estrategias.

Si bien hay mucho que todavía desconocemos y que no sabremos hasta que el juego salga, Pragmata realmente luce interesante y repleto de misterios que tendremos que resolver alrededor de la estación lunar, el valioso recurso llamado lunafilamento y sobre el origen de Diana. No caben dudas de que este es un lanzamiento importante para Capcom teniendo en cuenta sus años de desarrollo y por tratarse de una nueva ip.

Desde lo personal, Pragmata es uno de los videojuegos que más me llaman la atención del próximo año y realmente estoy intrigado por ver cómo funciona su propuesta con el joystick en las manos. Para eso, habrá que esperar al 24 de abril cuando Pragmata salga para PC, PlayStation 5, Xbox Series y Nintendo Switch.