Octopath Traveler alcanza seis millones de ventas como franquicia tras el estreno de Octopath Traveler 0

Octopath Traveler 0, de Square Enix.

El JRPG Octopath Traveler, desarrollado por Square Enix, ha superado los seis millones de unidades vendidas a nivel mundial tras el lanzamiento de su más reciente título, Octopath Traveler 0, el pasado 4 de diciembre. Este logro representa un impulso significativo para la serie, que se consolida como una de las franquicias de rol por turnos más exitosas de los últimos años. Square Enix confirmó la noticia a través de la cuenta oficial de Octopath Traveler, destacando el crecimiento sostenido desde su debut en 2018.

Crecimiento comercial y aumento de la popularidad de la saga

El primer juego de la serie, Octopath Traveler, salió al mercado en 2018 y obtuvo una recepción crítica muy positiva, alcanzando un millón de copias vendidas en sus primeros meses. Su posterior llegada a Steam amplió aún más su base de usuarios y permitió que más personas descubrieran la franquicia fuera del ecosistema Nintendo. La serie continuó expandiéndose con Octopath Traveler: Champions of the Continent en 2022, título que incorporó mecánicas gacha polémicas en un intento por captar el interés de jugadores de plataformas móviles y usuarios atraídos por las microtransacciones.

En 2023, Square Enix lanzó Octopath Traveler II, que supo mejorar los elementos básicos del juego original y también recibió reseñas muy positivas. La disponibilidad temporal de este título en Xbox Game Pass permitió que jugadores de diferentes plataformas accedieran a la saga, favoreciendo el crecimiento de la serie. Finalmente, en diciembre de 2025, Octopath Traveler 0 redefinió el título derivado y ofreció una experiencia más tradicional al eliminar las microtransacciones, atrayendo tanto a nuevos jugadores como a seguidores de antaño.

Ofertas y accesibilidad para jugadores nuevos

Para celebrar este nuevo récord de ventas, Square Enix anunció descuentos en las versiones digitales de Octopath Traveler y Octopath Traveler II. Estas ofertas, disponibles hasta el 23 de diciembre, buscan atraer a nuevos jugadores a la franquicia y, al mismo tiempo, agradecer el apoyo de quienes ya forman parte de la comunidad. El acceso a estos precios reducidos, junto con la disponibilidad en una amplia gama de plataformas que abarca PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch y PC, facilita que cada vez más personas puedan conocer la serie.

La estrategia de aplicar descuentos considerables no solo responde a una táctica de marketing tras el éxito de ventas, sino que constituye una oportunidad para dar mayor visibilidad a la saga en un ámbito cada vez más competitivo. Esta iniciativa refuerza la presencia de la franquicia en épocas de alto consumo, buscando aprovechar el interés generado por el estreno de Octopath Traveler 0 y el reconocimiento general de la serie entre jugadores y críticos.

Recepción crítica y el desafío de la innovación constante

Aunque ha alcanzado un éxito comercial notable, la franquicia Octopath Traveler ha enfrentado también ciertos desafíos, sobre todo relacionados con la evolución de sus formatos. Octopath Traveler: Champions of the Continent fue objeto de críticas debido a sus mecánicas gacha y la inclusión de microtransacciones, situación que provocó debates dentro de la comunidad sobre el futuro de la saga. Con Octopath Traveler 0, Square Enix decidió reinterpretar el concepto y eliminar las microtransacciones, con la intención de recuperar la confianza de su base de jugadores más tradicional. Si bien no logró unanimidad en la crítica, se reconoce el esfuerzo por experimentar con nuevas fórmulas y adaptar el género JRPG para un público internacional.

El caso de Octopath Traveler muestra cómo los estudios de videojuegos japoneses alternan propuestas tradicionales con tendencias actuales para conservar su relevancia a largo plazo. Esta dualidad, presente tanto en el desarrollo de los sistemas de juego como en la política de ventas y distribución, afecta directamente a los consumidores, que experimentan la ventaja de una mayor accesibilidad, pero también los riesgos asociados a la fragmentación del mercado. Con más de seis millones de copias vendidas, la serie evidencia la importancia de la adaptación continua y de escuchar activamente las demandas de distintas audiencias.