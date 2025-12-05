REVIEW | Kirby Air Riders - Un pequeño gran videojuego

Kirby Air Riders, de Nintendo.

Parece que ha pasado mucho más, pero recién van a cumplirse seis meses del lanzamiento de la Nintendo Switch 2. Esa sensación recae en el dato objetivo de que Nintendo publicó ya muchas experiencias desde que su consola se lanzó, pero no hemos llegado al año aún como para empezar a hacer un análisis de este extenso lineup de lanzamiento. Esta no es una nota de análisis de la calidad ni de la cantidad de títulos de la empresa japonesa en su consola, pero sí es un dato necesario para arrancar: Kirby Air Riders llega en plena catarata de contenido donde tres juegos van a ser lanzados en el lapso de un mes: Hyrule Warriors: Age of Imprisonment, Metroid Prime 4: Beyond y este juego.

El dato es relevante porque tiene mucho que ver con lo que hablaremos más adelante. Kirby Air Riders no es un videojuego popular, hasta me animo a decir que no es ameno. No es una experiencia que le recomendaría a todo el mundo pero sí es una sorpresa que cualquiera puede encontrar. Se que el concepto es un poco abstracto, pero a medida que avance la nota, empezará a tomar sentido.

Kirby Air Ride es un videojuego de “carreras” (y lo digo entre comillas porque hay muchos detalles al respecto) desarrollado para la Nintendo GameCube y lanzado en el año 2003. No fue un juego que haya sido específicamente éxito en ventas, pero sí terminó convirtiéndose en una experiencia de culto muy querida, sobre todo por los modos de juego y los diferenciales que tenía frente a otras experiencias similares como puede ser Mario Kart. Tanto en esa ocasión como en la actualidad, ambos videojuegos fueron dirigidos por Masahiro Sakurai, una eminencia en la industria, más que nada dentro de Nintendo por haber sido el creador de Kirby y de la franquicia Super Smash Bros.

Si hablamos del aspecto más básico de Kirby Air Riders, sí, es un videojuego de carrera. Diversos personajes del mundo de Kirby tienen diferentes naves en las que compiten por ver quién llega primero. Lo que lo hace diferente a los otros juegos es su jugabilidad: acá el objetivo no es manejar “bien”, pasar al resto ni ser veloz. De hecho, las naves se mueven solas para adelante, y para impulsarnos tenemos que detenernos.

El juego se parece mucho más a un party game que a un juego de carreras porque el principal atractivo no es que nosotros superemos a los demás, sino tratar de conseguir que los demás queden detrás nuestro. Para eso, tendremos diversos objetos que podremos agarrar e ir tirando y también algunas mecánicas para intentar sacar algo de ventaja. Una de ellas, por ejemplo, es que si vamos detrás de nuestro adversario iremos más rápido por la estela que despliega, lo que rompe un poco con el concepto de los juegos de carrera de tener que intentar todo el tiempo pasar al rival.

También hay situaciones donde hay que decidir si tomar una rampa de velocidad, o si volar; ya que al volar podemos aterrizar de manera perfecta y eso también nos da velocidad. Este tipo de situaciones son moneda corriente en Kirby Air Riders y son microdecisiones que el usuario tiene que tomar para ver si puede ganar el encuentro. Por eso, creo que la fórmula funciona muy bien: es un juego muy simple a nivel operativo, con muy pocos botones de uso, pero muy complejo a nivel estratégico y mental, haciendo que cada encuentro sea un desafío completo contra el ingenio de los demás.

Por otro lado, vuelven las pruebas urbanas. Digo que vuelven porque hay mucha gente que conoce el primer Kirby Air Ride exclusivamente por este modo de juego, la verdadera estrella del paquete. Las Pruebas Urbanas son partidas cortas, de no más de 8 minutos, que se dividen en dos secciones: cinco minutos de batalla todos contra todos donde tenemos que conseguir distintos stats como defensa, vuelo, ataque, velocidad, etc… y una segunda parte donde aprovechamos todo eso.

En la segunda parte, votada al azar por todos los integrantes entre tres opciones que te da el juego, se realiza una competición de distintas características. Puede ser una carrera, una batalla, un tiro al blanco. Hay una buena cantidad de minijuegos y todos se juegan muy diferente, por eso es indispensable farmear la mayor parte de habilidades en la primera etapa para estar preparado ante todos los escenarios posibles. Si no pudiste conseguir una buena base de habilidades para volar y el minijuego se trata sobre eso, posiblemente corras con mucha desventaja.

Es tan caótica la primera parte y tan divertida la segunda que Kirby Air Riders vuelve a hacer un trabajo impecable en ofrecer su modo más original y vistoso. No todo el mundo se senitrá cómodo en las carreras básicas pero estoy bastante seguro que se divertirán mucho si deciden jugar Pruebas Urbanas. En donde más se acerca al party game es donde más Kirby Air Riders brilla.

Hay otro modo de juego que permite jugar las carreras en vista isométrica. Si bien le suma al dinamismo y al cambio de modos, sobre todo porque en las pruebas urbanas podemos encontrarnos con carreras así, creo que esta experiencia es la que demuestra el apartado más conflictivo del juego.

En general, no es un videojuego ameno. Es un videojuego complejo: si le dedicas horas, podes llegar a jugar bien. Muy bien. Tal y como Super Smash Bros. Pero los movimientos a veces son toscos, el impulso hay que saber usarlo bien. En líneas generales es una experiencia que parece accesible por los pocos botones que requiere pero termina siendo algo bastante más complejo. Creo que eso alejará a varias personas antes de sumergirse a fondo en la experiencia.

El apartado audiovisual, super enfocado en la experiencia arcade con esas voces noventeras y colores super llamativos no solo cumple sino que es simple y efectivo. Por momentos, muchas cosas de la interfaz de usuario son muy similares a las que se usan en Super Smash Bros. Ultimate, así que estimo que habrá mucho trabajo de reciclaje y de inspiración en el proyecto que antes habían ya trabajado Bandai Namco, Nintendo y Sakurai.

Más allá de las Pruebas Urbanas y su originalidad, la parte de la experiencia que más me cautivó a nivel personal fue Escapada, el nuevo modo historia que tiene Kirby Air Riders. Un poco similar a los roguelites, tendremos que ir superando distintos niveles para llegar a una bossfight y completar una fase. Cada uno de esos niveles, nos permiten elegir entre tres opciones diferentes que tal y como pruebas urbanas pueden ser cualquier cosa: desaíios de ese modo, carreras normales, carreras con objetivos específicos, con vista de ave. Todo es posible. Y en el medio, van transcurriendo eventos.

La originalidad del modo junto a todos los agregados que tiene y lo cambiante que es no solo lo hacen sumamente disfrutable, sino que son el mejor tutorial para poder tener un poco de cada una de las experiencias. Además de sumar un gran contenido que le agrega varias horas al juego, terminas este modo teniendo plena noción de cada una de las partes de Kirby Air Riders, y complementa a todos los demás.

En este punto también hay algo muy destacable: la progresión del juego es muy amena. No solo en el modo historia. Hay un árbol de desbloqueables para cada uno de los apartados de este juego que te incitan a seguir jugando y completando. Estoy lejos de tener todo el contenido completo del juego, pero creo que es un videojuego que finalmente llegará a las 40 o 45 horas de juego si quisieras hacerlo al 100%.

Sakurai merece unos párrafos dedicados a su visión y misión dentro de la industria porque este Kirby Air Riders es otro ejemplo más de su obra y de su legado. No es un videojuego que respete ningún tipo de canon, arquetipos ni consensos del género. Es el resultado de un trabajo directo en base a una idea y a una mente detrás de cada una de las aristas del desarrollo. Es un juego comercial, sí. Pero también es un juego de autor, y hay pocos desarrolladores que tengan una firma de autor tan pesada como la de Masahiro Sakurai.

Nintendo también debería estar agradecido por un Sakurai que se había retirado y que vuelve para desarrollar este juego (y quizás algunas más a futuro). Hace rato que la empresa japonesa se enfrenta ante el inevitable paso del tiempo y el interrogante de cómo mantendrá su impronta, tan marcada, intacta a lo largo del tiempo. Hoy Miyamoto, Aonuma, Sakamoto y Sakurai, para dar nombres concretos que manejan las franquicias más importantes de Nintendo, siguen trabajando. Pero en algunos años tendrán que delegar su trabajo. Ese proceso ya inició y Kirby Air Riders es también una gran muestra de ello.

Nintendo compró los estudios de Singapur de Bandai Namco, quienes hicieron soporte tanto en este videojuego como en Super Smash Bros. Ultimate (2019), ambos desarrollados junto a la empresa de Sakurai. Es una forma de apostar hacia el futuro, hacia las personas que trabajaron con él y hacia el mismo equipo que perdurará a lo largo del tiempo, independientemente de cuánto más quiera jugar Sakurai en la cancha. A los grandes no se los retira, se les permite llegar hasta donde ellos quieran.

Para no repetirme, Kirby Air Riders no es una experiencia popular ni creo que vaya a ser un enorme éxito de ventas. Pero creo que al igual que su primera edición, es un videojuego muy auténtico y muy propio de quien lo hizo. Es un juego extraño pero muy divertido también, y no se me ocurren referencias puntuales para compararlo con otras experiencias, algo que considero cada vez más valioso en la industria.

Creo que es un gran videojuego a probar. Si te gusta, hay un mundo de posibilidades dentro por los diversos modos y la enorme cantidad de contenido que posee, pero también puede resultar un poco abrumador y su simpleza esconde una complejidad que sólo quienes disfruten el núcleo de la experiencia de juego van a querer aprovechar. De mi parte, estoy más ansioso que nunca de ver cual es el próximo paso de Sakurai y con qué nos va a sorprender a futuro.

