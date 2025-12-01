Malditos Nerds

Where Winds Meet, el RPG chino gratuito de mundo abierto, llegará a Android y iOS la próxima semana

La versión para móviles de Where Winds Meet permitirá a los jugadores disfrutar de una experiencia de juego cruzado, conectando a comunidades de PlayStation 5, PC, iOS y Android

Where Winds Meet, de Everstone
Where Winds Meet, de Everstone Studio.

La llegada de Where Winds Meet a dispositivos móviles iOS y Android el próximo 12 de diciembre marca un hito para la franquicia y establece un nuevo estándar en los videojuegos de rol de acción gratuitos. Everstone Studio, desarrollador del juego, permite así que millones de nuevos jugadores se unan a una aventura inspirada en el universo wuxia chino, con la posibilidad de compartir progresos y partidas con usuarios de las versiones de PlayStation 5 y PC.

Impacto del lanzamiento global en dispositivos móviles

La expansión de Where Winds Meet fuera de Asia responde a la creciente demanda en Occidente por experiencias de rol profundas y socialmente conectadas. El lanzamiento simultáneo para iOS y Android incluye una función de juego cruzado, lo que permite que los usuarios de dispositivos móviles interactúen, compitan y colaboren en tiempo real con jugadores de PlayStation 5 y PC.

El universo de Where Winds Meet está ambientado en un periodo histórico convulso de China: la era de las Cinco Dinastías y Diez Reinos. El jugador asume el papel de un joven maestro de la espada en busca de su identidad, enfrentando dilemas morales y políticos que determinarán su reputación. Las decisiones que se tomen afectan directamente el desarrollo del personaje, su posición en la sociedad virtual y la reacción de otros personajes y facciones.

Where Winds Meet, de Everstone
Where Winds Meet, de Everstone Studio.

Mecánicas y características principales del juego

El mundo abierto del juego incluye más de veinte regiones diferentes, repletas de puntos de interés y actividades. Estos escenarios están en constante cambio, ya que responden al ciclo de día y noche, a las condiciones meteorológicas y a las decisiones del jugador. Desde ciudades imperiales hasta templos ocultos en bosques frondosos, cada recorrido ofrece desafíos, sorpresas y oportunidades de interacción diferentes.

La movilidad dentro del mundo es uno de los principales atractivos. Mediante técnicas de parkour al estilo wuxia y habilidades especiales como el windstride, los jugadores pueden desplazarse rápidamente y con fluidez, lo que acerca la exploración a una experiencia dinámica. Las actividades abarcan desde la exploración y el combate hasta momentos calmados, como tocar la flauta bajo los sauces o socializar en tabernas iluminadas con linternas.

El sistema de combate de Where Winds Meet se basa en las artes marciales clásicas y un amplio conjunto de armas tradicionales, como espada, lanza, armas de doble filo, abanico y paraguas. Los jugadores pueden alternar entre armas y estilos, combinando ataques cuerpo a cuerpo, a distancia y técnicas furtivas según la situación. Además, el juego integra habilidades místicas como el Taichi, lo que aumenta la profundidad de las batallas.

Impacto en los jugadores y en el mercado de juegos móviles

Para los usuarios habituales de dispositivos móviles, Where Winds Meet representa una alternativa gratuita que rivaliza en profundidad, narrativa y complejidad con títulos que tradicionalmente han estado reservados a consolas o PC de gama alta. La convergencia tecnológica con juego cruzado elimina barreras, permitiendo mantener progresos y comunidades sin importar el dispositivo utilizado. Esto es valioso para quienes alternan entre jugar en casa y en movimiento.

Además, la propuesta de un mundo persistente y en constante evolución establece nuevos estándares para los RPG en móviles, un sector que hasta ahora estaba dominado por juegos episódicos o de menor escala y conectividad. El acceso a un universo coherente de artes marciales, política, exploración y cooperación marca la pauta para la competencia y ejerce presión sobre futuros lanzamientos para mejorar la calidad y solidez de sus infraestructuras en línea.

Fallout: la serie protagonizada por Ella Purnell llega a New Vegas en el primer tráiler de su segunda temporada