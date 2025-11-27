Malditos Nerds

Skate añadirá un nuevo modo cooperativo en su segunda temporada

La segunda temporada de Skate, titulada Future Radical, introduce nuevos trucos y personalización inspirada en los años 80

Electronic Arts y el estudio Full Circle han anunciado que, a partir del 2 de diciembre, los jugadores podrán acceder a Future Radical, la segunda temporada de acceso anticipado de Skate. Esta actualización introduce un modo cooperativo, funciones para equipos, contenido estético con temática retro y cambios importantes en el modelo de recompensas, lo que modifica de manera considerable la experiencia de juego para la comunidad global.

Nueva experiencia cooperativa y modo Own the Lot

Uno de los principales atractivos de la temporada Future Radical es la apuesta por el juego cooperativo. Con el nuevo modo Own the Lot, equipos de uno a cuatro jugadores deben completar la mayor cantidad posible de objetivos, llamados Reqs, en un tiempo limitado de entre dos y cinco minutos por partida. Aunque es posible jugar en solitario, Full Circle ha diseñado este modo fundamentalmente para equipos, incentivando la cooperación y facilitando la comunicación mediante chat de voz grupal.

Además del modo competitivo y cooperativo, la actualización añade más trucos para los jugadores. Por primera vez en la franquicia, los Impossibles, un truco avanzado solicitado por la comunidad, estarán disponibles junto con mejoras en los Handplants, ampliando así las posibilidades técnicas y visuales en el juego.

Future Radical se inspira intensamente en la estética de los años ochenta, visible en los entornos y en los elementos visuales, así como en las opciones de personalización. La ciudad virtual de San Vansterdam ha sido sometida a una revisión gráfica completa que abarca tanto a los escenarios y los personajes como a los peatones. Estas mejoras incluyen nuevos peinados, barbas y una amplia gama de accesorios, desde rodilleras hasta camisetas y calcetines.

Mejoras en recompensas, progresión y retos comunitarios

Uno de los temas centrales que han abordado los desarrolladores es la respuesta a las críticas sobre el sistema de progresión. En esta temporada, el skate.Pass, equivalente al Battle Pass en otros juegos, será menos tedioso y mucho más fluido. Full Circle plantea que habrá alrededor de 100 niveles por temporada y que la cantidad de moneda virtual San Van Bucks (SVB) entregada será mayor, llegando hasta 500 SVB distribuidos entre los caminos gratuito y premium de recompensas. No obstante, esta suma aún no permite comprar el pase premium de inmediato, sino que fomenta la participación en varias temporadas para poder obtenerlo sin costo extra.

Los desafíos semanales, que antes eran motivo de quejas por su escasez, ahora serán más numerosos. Sumados a las tareas del modo Own the Lot, permitirán a los jugadores obtener hasta el doble de la cantidad habitual de Tix, moneda con la que se desbloquean recompensas. En total, Future Radical incluye 40 nuevos desafíos, además de tareas adicionales, que mantienen la experiencia renovada y favorecen la participación continua.

Lanzamiento, duración extendida y efectos en la comunidad

Future Radical estará disponible hasta el 3 de marzo de 2026. La duración extendida de la temporada pretende ofrecer contenido durante más tiempo, y el estudio recalca que seguirá pendiente de los comentarios de la comunidad para realizar futuras actualizaciones.

Este rediseño surge como respuesta a la percepción de que la versión original del título, aunque gratuita y con una jugabilidad sólida, carecía de variedad y profundidad. La participación activa de la comunidad ha influido tanto en los ajustes al sistema de recompensas como en la incorporación de mecánicas cooperativas y en la mayor frecuencia de los eventos, factores considerados clave para seguir siendo competitivo entre los juegos gratuitos actuales.

En términos prácticos, estos cambios significan una experiencia de juego más social y adaptada tanto para jugadores habituales como para los nuevos. Muchos usuarios que antes se desanimaban por el lento avance ahora tendrán más oportunidades de obtener recompensas de manera variada y accesible. Sin embargo, el hecho de que la cantidad de SVB obtenida no sea suficiente para conseguir de inmediato el pase premium genera dudas sobre la estrategia de monetización y si estos cambios serán suficientes para mantener el interés de la base de jugadores a largo plazo.

