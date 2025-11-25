PUBG Studios anuncia prueba cerrada de PUBG: Black Budget, un nuevo shooter de extracción

PUBG: Black Budget, de PUBG Studios.

El universo de los shooters está por recibir una nueva propuesta: PUBG Studios ha anunciado el próximo lanzamiento de PUBG: Black Budget, un shooter de extracción que busca innovar dentro de un género en expansión. Este nuevo título introduce elementos como una isla atrapada en un bucle temporal debido a una anomalía sobrenatural, partidas abiertas a la exploración y el descubrimiento, y un sistema de juego que combina jugadores contra jugadores y personajes controlados por la inteligencia artificial. El acceso a la primera prueba cerrada comenzará el 12 de diciembre en Steam.

Presentación de PUBG: Black Budget y su contexto en el género

El proyecto PUBG: Black Budget surge en un momento en que los shooters de extracción han captado cada vez más atención, con juegos como Escape from Tarkov, Arc Raiders y otros nuevos exponentes del género. Krafton, empresa matriz de PUBG Studios, confirmó que tras años de desarrollo y expectativa —el juego fue mencionado por primera vez en documentos financieros en 2023—, está listo para ofrecer una experiencia inicial a los jugadores a través de dos sesiones de prueba. Estas tendrán lugar durante los fines de semana del 12 al 14 y del 19 al 21 de diciembre, exclusivamente en PC mediante Steam, y los interesados ya pueden registrarse para participar.

A diferencia de los títulos tradicionales de supervivencia y combate, PUBG: Black Budget pone énfasis en la exploración y la narración a través del entorno. Ubicado en la isla de Coli, los jugadores deberán buscar tecnología secreta mientras investigan la llamada Anomaly, una misteriosa presencia que mantiene a la isla y a sus habitantes en un ciclo temporal constante.

Los combates seguirán la modalidad de jugadores contra jugadores y enemigos controlados por la inteligencia artificial, combinando elementos competitivos y cooperativos. El objetivo es recolectar información y tecnología antes de que el bucle reinicie el mapa y cambien las condiciones en cada partida.

Recompensas y participación de la comunidad

La estrategia de Krafton para el lanzamiento de PUBG: Black Budget busca atraer no solo a aficionados de los shooters, sino también fomentar la participación en redes sociales y la creación de contenido. Durante la prueba cerrada, los jugadores están invitados a compartir videos y momentos destacados de su experiencia, lo que aumentará la visibilidad del título antes de su lanzamiento completo.

Krafton ha señalado que PUBG: Black Budget es parte central de su estrategia a largo plazo. El objetivo es posicionar la franquicia como un referente en plataformas modulares, tomando como ejemplo casos de éxito como Roblox y Fortnite. Este enfoque se respalda con una inversión considerable de aproximadamente 76 millones de dólares, destinada a transformar la compañía en una empresa centrada en la inteligencia artificial.

Sin embargo, esta orientación ha generado discusiones internas: Brendan Greene, creador original de PUBG, expresó su malestar con la dirección enfocada en inteligencia artificial y celebró la reacción crítica del público ante el creciente uso de estas tecnologías en la industria.

Relevancia para los jugadores y desafíos en la industria

Tanto los jugadores habituales como aquellos en busca de nuevas experiencias encontrarán en PUBG: Black Budget una alternativa que prioriza la exploración y el misterio sobre el combate directo. El juego busca captar tanto a quienes disfrutan del desafío competitivo como a quienes se sienten atraídos por historias complejas y entornos con elementos sobrenaturales y tecnológicos. Al situar la acción en un entorno afectado por un bucle temporal, cada sesión presenta desafíos impredecibles y escenarios cambiantes, lo que aporta variedad y responde a la demanda de experiencias menos repetitivas.

En el ámbito de la industria, el surgimiento de títulos de extracción como PUBG: Black Budget podría influir en la evolución del género. Sin embargo, el contexto no es sencillo, dada la cantidad de lanzamientos recientes y la saturación de géneros similares. La apuesta por una plataforma inspirada en Fortnite también plantea interrogantes sobre el equilibrio entre creatividad, inteligencia artificial y la participación de los jugadores. De momento, la comunidad muestra interés, aunque subsisten dudas sobre la fecha de lanzamiento definitiva y el alcance real de estas propuestas.

Durante la prueba cerrada de PUBG: Black Budget en diciembre, la atención se centrará tanto en la estabilidad del título como en su capacidad para destacarse entre la competencia. Los comentarios de los jugadores servirán para ajustar detalles importantes antes del lanzamiento oficial, y será esencial observar cómo se equilibran elementos de narrativa, combate y exploración para responder a las expectativas de un público cada vez más exigente.