Malditos Nerds

Assassin’s Creed Shadows recibe una inesperada colaboración con Attack on Titan

La colaboración ofrece una misión gratuita, nuevos trajes inspirados en Eren y Mikasa, y objetos exclusivos

Assassin’s Creed Shadows, de Ubisoft.
Assassin's Creed Shadows, de Ubisoft.

Assassin’s Creed Shadows ha anunciado un esperado crossover con Attack on Titan, lo que permitirá a los jugadores sumergirse en una misión especial donde los protagonistas, Naoe y Yasuke, deberán afrontar nuevos desafíos y obtener recompensas inéditas. Este evento representa una de las colaboraciones más destacadas para Ubisoft en 2025 y estará disponible de forma gratuita entre el 25 de noviembre y el 22 de diciembre.

Efectos de la colaboración en la jugabilidad y acceso a la misión

El evento temático introduce una misión inédita en la que los protagonistas, Naoe y Yasuke, son guiados por el personaje de Ada hasta una capilla subterránea. Allí deben enfrentarse a un titán, aportando el ambiente épico y las amenazas colosales propias de Attack on Titan al contexto del Japón feudal de Assassin’s Creed Shadows.

Para acceder a esta misión, únicamente es necesario haber desbloqueado a Yasuke como personaje jugable y dirigirse al noreste de Tamashiro, donde Ada se encuentra esperando. Esta facilidad de acceso garantiza que una gran cantidad de jugadores, incluso quienes no suelen adquirir contenido adicional, puedan disfrutar de este contenido sin costo extra.

La misión también ofrece recompensas exclusivas, como una katana de cristal para Naoe y objetos ocultos en diversos cofres distribuidos por la guarida. De este modo, el evento gratuito por tiempo limitado se alinea con las estrategias actuales de fidelización en la industria, en las que las colaboraciones buscan atraer y retener a los jugadores mediante sorpresas periódicas.

Assassin’s Creed Shadows, de Ubisoft.
Assassin's Creed Shadows, de Ubisoft.

Opciones de personalización y contenido cosmético adicional

Además del nuevo contenido jugable, el crossover agrega trajes temáticos disponibles en la tienda del juego. Yasuke puede vestir un atuendo inspirado en el Titán Blindado, mientras que Naoe recibe un uniforme basado en Mikasa, la popular protagonista femenina de Attack on Titan. Estos trajes solo estarán disponibles durante el periodo del evento, lo que incentiva la participación continuada de la comunidad.

Asimismo, la colaboración incluye armas exclusivas y nuevas monturas asociadas al universo de la serie. Aunque estos elementos no modifican las habilidades de los personajes, enriquecen el aspecto visual y permiten que los seguidores expresen su afinidad con ambas franquicias.

Reacciones y repercusiones en la comunidad

La colaboración ha generado expectación en redes sociales y foros especializados, donde jugadores de Assassin’s Creed y entusiastas de Attack on Titan elogian la originalidad de la propuesta y la calidad visual de los diseños. Las recompensas exclusivas y la naturaleza temporal del evento han provocado un aumento en la participación diaria en Assassin’s Creed Shadows desde el inicio de la colaboración.

Por otro lado, para aquellos jugadores que desean desbloquear todo el contenido, la corta duración del evento —menos de un mes— genera preocupación respecto a si podrán obtener todas las mejoras antes de su finalización. Ubisoft ha asegurado que las recompensas principales de la misión pueden conseguirse con relativa facilidad y que el contenido cosmético permanecerá únicamente durante el evento para motivar la participación activa.

La colaboración se integra dentro de una estrategia más amplia de Ubisoft, que incluye el lanzamiento próximo de la versión para Nintendo Switch 2 y la futura expansión de contenidos en todas las plataformas. La acogida global del crossover será determinante para establecer próximas formas de colaboración entre grandes franquicias del entretenimiento digital.

