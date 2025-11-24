Malditos Nerds

Kristala arrasa en PS5: su demo global ya es la segunda más descargada de PlayStation Store

Astral Clocktower Studios celebra el fuerte debut de la demo de Kristala en PS5 y prepara su llegada a Xbox Series X|S el próximo mes

Guardar
Kristala - Desarrollador: Astral Clocktower
Kristala - Desarrollador: Astral Clocktower Studios - Editor: Astral Clocktower Studios

Astral Clocktower Studios es un estudio independiente con sede en Estados Unidos y liderazgo femenino. Su objetivo es crear experiencias de fantasía inmersivas y centradas en la narrativa. Kristala es su primer título. El juego se encuentra en Acceso Anticipado en Steam y tiene previsto su lanzamiento para PlayStation, Xbox y Nintendo Switch luego de su estreno completo en PC el próximo año.

La empresa lanzó de forma oficial y global la demo de Kristala para PlayStation 5, siendo el primer RPG de acción y fantasía oscura del estudio, como ya mencionamos. El juego sigue en desarrollo para PC y consolas. La prueba llegó a PlayStation 5 el 12 de noviembre, puntualmente, y ya logró un fuerte impacto. En pocos días subió al segundo lugar entre las demos más descargadas de PlayStation Store.

Kristala - Desarrollador: Astral Clocktower
Kristala - Desarrollador: Astral Clocktower Studios - Editor: Astral Clocktower Studios

Kristala lleva a los jugadores al mundo maldito de Ailur, donde deberán dominar un combate rápido y exigente, manejar magias ancestrales y avanzar en una historia repleta de misterios. Todo esto mientras encarnan a guerreros felinos de élite que buscan el origen de una maldición que los atormenta. Con un lore amplio, movimientos estilo parkour fluidos y un sistema de magia que responde al clan elegido, el título combina la dificultad de los juegos tipo Souls con una estética propia.

Alexis Brutman, directora del proyecto, celebró la recepción del público. “Este hito significa muchísimo para nuestro equipo. Ver a la comunidad de PlayStation 5 apoyar la demo tan rápido ha sido tanto humilde como energizante, y nos confirma que estamos construyendo algo que realmente resuena”, expresó.

Kristala - Desarrollador: Astral Clocktower
Kristala - Desarrollador: Astral Clocktower Studios - Editor: Astral Clocktower Studios

Tras el buen rendimiento en la consola de Sony, el estudio confirmó que la demo llegará a Xbox Series X|S a comienzos del próximo mes. El juego está disponible en Acceso Anticipado en Steam y Epic Games Store. La versión completa, prevista para inicios de 2026, incluirá los primeros tres capítulos. El resto del contenido llegará más adelante como DLC gratuitos para quienes apoyaron el proyecto durante el Acceso Anticipado.

Temas Relacionados

Astral Clocktower StudiosKristalaSteamPlayStationXboxNintendo SwitchPlayStation 5RPGPlayStation StoreAlexis BrutmanSonyXbox Series X|SXbox SeriesEpic Games Storemalditos-nerdsgamingmalditos-nerds-gaming

Más Noticias

Retrocultura Activa | Isekai: del tropo curioso al género más sobreexplotado del anime moderno

El isekai pasó de recurso narrativo a fenómeno saturado. Exploramos sus raíces, rarezas retro y cómo renovar un género que aún busca sorprender con mundos nuevos

Retrocultura Activa | Isekai: del

Tales of Berseria tendrá una versión remasterizada el año próximo

El JRPG de 2016 de Bandai Namco se renueva y estará disponible en consolas modernas, con todo el contenido y mejoras

Tales of Berseria tendrá una

REVIEW | LEGO Marvel Avengers: Strange Tails: La esencia de Marvel y LEGO en su mejor versión

Marvel sigue apostando a diferentes contenidos y, en este caso, gana la apuesta

REVIEW | LEGO Marvel Avengers:

Yoko Taro admite que sigue trabajando en la industria, pero que sus proyectos ajenos a NieR fueron cancelados

El director japonés asegura que ha trabajado intensamente, pero el público lo percibe inactivo por los repetidos fracasos en el desarrollo

Yoko Taro admite que sigue

Hi-Fi Rush cambia oficialmente de manos: Krafton reemplaza a Bethesda como editora del juego

Krafton se encargará de todas las próximas actualizaciones y comunicaciones relacionadas con el juego

Hi-Fi Rush cambia oficialmente de

ANIME

Retrocultura Activa | Isekai: del

Retrocultura Activa | Isekai: del tropo curioso al género más sobreexplotado del anime moderno

Frieren: Beyond Journey’s End presenta un nuevo tráiler de su segunda temporada

Retrocultura Activa | La leyenda sangrienta de Ninja Scroll: animación adulta en su máximo filo

REVIEW | Chainsaw Man - La Película: Arco de Reze - Me gusta la gente a la que le gusto

Chainsaw Man - La Película: Arco de Reze supera los $100 millones y domina taquilla global del anime

PELÍCULAS

Proyecto Fin del Mundo, la

Proyecto Fin del Mundo, la próxima película de Ryan Gosling, presenta un nuevo tráiler

Moana presenta el primer tráiler de su nueva versión live action

‘Nada es lo que parece 3’ supera a The Running Man y se corona como número uno en la taquilla global

‘El Diablo Viste a la Moda 2’: el regreso de Meryl Streep y Anne Hathaway presenta su primer adelanto

Woody y Buzz enfrentan una amenaza digital en Toy Story 5, la esperada secuela de Pixar

SERIES

REVIEW | LEGO Marvel Avengers:

REVIEW | LEGO Marvel Avengers: Strange Tails: La esencia de Marvel y LEGO en su mejor versión

REVIEW | It: Bienvenidos a Derry - Temporada 1 - Episodios 1 al 4: Derry tiene su regreso triunfal

Fallout: la serie protagonizada por Ella Purnell llega a New Vegas en el primer tráiler de su segunda temporada

V for Vendetta vuelve como serie: James Gunn y Pete Jackson lideran el ambicioso proyecto

Overcooked tendrá su propio reality con desafíos de alto riesgo y caos culinario de la mano de A24