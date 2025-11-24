Kristala arrasa en PS5: su demo global ya es la segunda más descargada de PlayStation Store

Kristala - Desarrollador: Astral Clocktower Studios - Editor: Astral Clocktower Studios

Astral Clocktower Studios es un estudio independiente con sede en Estados Unidos y liderazgo femenino. Su objetivo es crear experiencias de fantasía inmersivas y centradas en la narrativa. Kristala es su primer título. El juego se encuentra en Acceso Anticipado en Steam y tiene previsto su lanzamiento para PlayStation, Xbox y Nintendo Switch luego de su estreno completo en PC el próximo año.

La empresa lanzó de forma oficial y global la demo de Kristala para PlayStation 5, siendo el primer RPG de acción y fantasía oscura del estudio, como ya mencionamos. El juego sigue en desarrollo para PC y consolas. La prueba llegó a PlayStation 5 el 12 de noviembre, puntualmente, y ya logró un fuerte impacto. En pocos días subió al segundo lugar entre las demos más descargadas de PlayStation Store.

Kristala lleva a los jugadores al mundo maldito de Ailur, donde deberán dominar un combate rápido y exigente, manejar magias ancestrales y avanzar en una historia repleta de misterios. Todo esto mientras encarnan a guerreros felinos de élite que buscan el origen de una maldición que los atormenta. Con un lore amplio, movimientos estilo parkour fluidos y un sistema de magia que responde al clan elegido, el título combina la dificultad de los juegos tipo Souls con una estética propia.

Alexis Brutman, directora del proyecto, celebró la recepción del público. “Este hito significa muchísimo para nuestro equipo. Ver a la comunidad de PlayStation 5 apoyar la demo tan rápido ha sido tanto humilde como energizante, y nos confirma que estamos construyendo algo que realmente resuena”, expresó.

Tras el buen rendimiento en la consola de Sony, el estudio confirmó que la demo llegará a Xbox Series X|S a comienzos del próximo mes. El juego está disponible en Acceso Anticipado en Steam y Epic Games Store. La versión completa, prevista para inicios de 2026, incluirá los primeros tres capítulos. El resto del contenido llegará más adelante como DLC gratuitos para quienes apoyaron el proyecto durante el Acceso Anticipado.