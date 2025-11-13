Malditos Nerds

NCSoft anuncia Horizon Steel Frontiers, un MMO para PC y móviles ambientado en el universo de Guerrilla

El nuevo MMORPG sobre el universo de Horizon será exclusivo para móviles y PC, marcando un cambio histórico en la franquicia

Horizon Steel Frontiers, de NCSoft.
NCSoft ha anunciado de manera oficial Horizon Steel Frontiers, un MMORPG situado en el universo de Horizon que, en esta ocasión, no se lanzará en las consolas PlayStation y se enfocará en plataformas móviles, con soporte adicional para PC.

Este título representa la primera vez que una entrega principal de la franquicia no llega a las consolas de Sony, lo que refleja claramente la estrategia de expandir la saga a nuevas audiencias y dispositivos.

Proceso de desarrollo y colaboración internacional

Horizon Steel Frontiers está siendo desarrollado y publicado por NCSoft, una compañía surcoreana conocida por juegos como Guild Wars, Blade & Soul y Lineage. Aunque la propiedad intelectual sigue siendo de Sony Interactive Entertainment y Guerrilla Games participa como asesora y ofrece soporte, la responsabilidad creativa y técnica recae por completo en NCSoft.

Esta iniciativa surge de un acuerdo firmado en 2023 con el objetivo de llevar las propiedades de PlayStation más allá de las consolas, facilitando el acceso a través de dispositivos móviles con sistemas operativos iOS y Android. Jan-Bart van Beek, director de Guerrilla, afirmó que desde el inicio la franquicia fue ideada para disfrutarse en distintos formatos y que la colaboración con NCSoft representa la realización de esa visión.

Características jugables y novedades en Horizon Steel Frontiers

La acción del juego se desarrolla en una nueva zona denominada Deathlands, inspirada en los paisajes de Arizona y Nuevo México. El protagonismo recae en los cazadores de máquinas, quienes deberán competir y colaborar con miles de jugadores al mismo tiempo.

La propuesta MMO incorpora incursiones a gran escala y combates masivos contra las criaturas mecánicas características del universo Horizon. NCSoft promete la incorporación de sistemas de combate avanzados que permitirán recoger armas de los enemigos derrotados, transportarlas en monturas y emplearlas en futuras batallas, una mecánica inédita en la franquicia.

La personalización será fundamental: los usuarios podrán crear a sus personajes desde cero, seleccionando habilidades, armas y estrategias personalizadas. Además de fomentar la cooperación entre jugadores, el juego incluye un modo PvP (jugador contra jugador), ampliando el espectro con respecto a las entregas anteriores de Guerrilla. Todo ha sido concebido para adaptarse a la experiencia móvil, sin descuidar la compatibilidad con ordenadores.

Repercusiones para los aficionados y para la industria

La decisión de no lanzar el juego en PlayStation ha generado opiniones divididas entre los seguidores, ya que la franquicia siempre ha sido considerada emblemática entre las exclusivas de Sony. Hasta junio de 2025, la saga ha vendido más de 38 millones de copias alrededor del mundo, estando firmemente ligada a la identidad de PlayStation.

En la actualidad, Horizon Steel Frontiers busca captar a un público diferente, incluyendo a quienes no han probado antes la franquicia, gracias a la posibilidad de jugar en cualquier momento y lugar a través del teléfono móvil. Esto significa un cambio en la forma en que se consume este tipo de títulos AAA.

Por otra parte, Guerrilla ha confirmado que continúa trabajando en un tercer juego principal de Horizon, lo que deja claro que la llegada de este spin-off MMO no significa el abandono de las consolas para la saga. La cooperación con NCSoft podría establecer un referente para futuras alianzas entre grandes compañías occidentales y expertos en mercados móviles, facilitando la expansión de otras franquicias de PlayStation fuera de sus mercados tradicionales.

