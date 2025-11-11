Malditos Nerds

Where Winds Meet, el próximo RPG chino gratuito, suma 10 millones de registros antes de su lanzamiento

El nuevo RPG de acción y mundo abierto de Everstone Studio se suma al auge global de los videojuegos chinos

Guardar
Where Winds Meet, de Everstone
Where Winds Meet, de Everstone Studio.

La expectación por Where Winds Meet ha alcanzado niveles inusuales: a pocos días de su lanzamiento, el nuevo RPG de acción y mundo abierto de Everstone Studio ya supera los 10 millones de jugadores registrados.

Este logro anticipa el debut global del título el 14 de noviembre en PC y PlayStation 5, posicionándolo entre las grandes producciones del género y reforzando la creciente influencia de China en la industria internacional del videojuego.

Origen y expansión desde Asia

Where Winds Meet es el último ejemplo del crecimiento de los videojuegos chinos en el mercado mundial, siguiendo el impulso de obras como Black Myth: Wukong. Al igual que este referente del género, el juego combina una producción a gran escala con mitología china, artes marciales wuxia y elementos fantásticos ambientados al final del período de los Diez Reinos. Desde su presentación el año pasado, la propuesta ha despertado interés debido a su jugabilidad innovadora y la enorme inversión destinada a su desarrollo.

Uno de los aspectos más destacados es la decisión de Everstone Studio de lanzar Where Winds Meet como un juego totalmente gratuito, financiado únicamente a través de microtransacciones para objetos cosméticos. Esto permite a cualquier usuario acceder a todo el contenido, desde la historia principal hasta los modos multijugador y las futuras actualizaciones, sin limitaciones ni pagos extra.

El título estará disponible para pre-descarga a partir del 12 de noviembre, lo que facilitará el acceso inmediato una vez que los servidores se activen el día 14. Everstone Studio también se ha comprometido a mantener el juego actualizado mediante pases de temporada gratuitos. Desde el primer episodio adicional, llamado Blade Out, la estructura por temporadas permitirá expandir la narrativa, los modos de juego y los eventos temporales, con el objetivo de mantener el interés y renovar la experiencia tanto para nuevos usuarios como para quienes ya forman parte de la comunidad.

Where Winds Meet, de Everstone
Where Winds Meet, de Everstone Studio.

Características del mundo abierto, narrativa y opciones de comunidad

Where Winds Meet se presenta como una aventura de rol en un mundo abierto cargado de detalles: una ciudad digital con más de 10.000 personajes no jugables, cada uno con sus propias historias y motivaciones, garantiza una experiencia inmersiva. A esto se suman mecánicas de parkour, diversas profesiones, personalización de personajes y una jugabilidad orientada a la exploración, enfatizando la libertad del jugador y la riqueza del entorno interactivo.

El multijugador también tiene un papel importante. Los jugadores pueden avanzar en la historia en solitario o en modo cooperativo, así como unirse a grandes clanes para explorar mazmorras, participar en asaltos masivos, batallas jugador contra jugador y otras actividades características de los juegos multijugador masivos en línea, sin que esto comprometa la narrativa ni la experiencia personal. Esta combinación brinda profundidad y flexibilidad, aspectos valorados tanto por quienes buscan experiencias sociales como por quienes prefieren el desarrollo individual dentro del juego.

Impacto en la industria de los videojuegos y el público internacional

El éxito previo al lanzamiento de Where Winds Meet coincide con el crecimiento de los títulos de alto presupuesto desarrollados en China y lanzados en Occidente, lo que pone en evidencia tanto los avances tecnológicos como la creatividad de los estudios chinos. Esta tendencia desafía la hegemonía tradicional de las compañías estadounidenses y japonesas, ampliando las referencias culturales y estéticas disponibles para jugadores de todo el mundo.

El modelo gratuito, la actualización regular de contenidos y el compromiso con la igualdad en la progresión suponen nuevos retos y expectativas en una industria habitualmente marcada por altos costos de entrada y dificultades de acceso para el público general. Al eliminar barreras económicas y priorizar la experiencia de juego colectiva, Where Winds Meet podría influir en las políticas de otros desarrolladores importantes.

Mientras tanto, millones de jugadores en todo el mundo aguardan para comprobar hasta qué punto la propuesta mantiene la fidelidad de su base de usuarios una vez pasada la emoción inicial del lanzamiento. Lo cierto es que, desde su historia hasta la promesa de contenido accesible y actualizado, Where Winds Meet representa una tendencia creciente que se dirige al público global desde una identidad cultural propia, capaz de superar las fronteras tradicionales de la industria.

Temas Relacionados

Where Winds MeetEverstone StudioPCPlayStation 5malditos-nerds-gaminggamingmalditos-nerds

Más Noticias

Battlefield 6 pone fin a polémico glitch con una actualización tras fuerte presión de su comunidad

El nuevo parche de Battlefield 6 corrige un exploit que permitía a los jugadores volar sobre drones y acceder a zonas inaccesibles del mapa

Battlefield 6 pone fin a

Sony afirma que enfrenta pérdidas tras la compra de Bungie y el bajo desempeño de Destiny 2

La empresa estudia nuevas estrategias mientras otros títulos como Helldivers 2 y Ghost of Yotei muestran mejores resultados

Sony afirma que enfrenta pérdidas

Arc Raiders celebra más de cuatro millones de ventas y 700.000 jugadores simultáneos

El equipo de Embark Studios celebró el logro con noticias para quienes siguen el universo Arc Raiders

Arc Raiders celebra más de

Ghost of Yotei vende 3,3 millones de copias en un mes y promete superar a Ghost of Tsushima

El lanzamiento de Ghost of Yōtei marca un nuevo hito para Sucker Punch y Sony

Ghost of Yotei vende 3,3

Worlds 2025: el T1 de Faker logró un nuevo campeonato mundial de League of Legends

El equipo coreano y su estrella Faker volvieron a hacer historia al ganar el Worlds por tercera vez consecutiva y obtener así su sexto campeonato mundial en total

Worlds 2025: el T1 de

ANIME

Retrocultura Activa | La leyenda

Retrocultura Activa | La leyenda sangrienta de Ninja Scroll: animación adulta en su máximo filo

REVIEW | Chainsaw Man - La Película: Arco de Reze - Me gusta la gente a la que le gusto

Chainsaw Man - La Película: Arco de Reze supera los $100 millones y domina taquilla global del anime

JoJo’s Bizarre Adventure: Steel Ball Run revela su primer tráiler

Demon Slayer: Castillo Infinito se convierte en la película de anime más taquillera a nivel global

PELÍCULAS

Predator Badlands arrasa en taquilla

Predator Badlands arrasa en taquilla y supera récord histórico del estreno de la franquicia

REVIEW | Mátate, Amor - Un crudo retrato sobre la maternidad

Michael Jackson revive en la gran pantalla con Michael, el biopic protagonizado por su sobrino

Entrevistamos a Dan Trachtenberg, director de ‘Predator: Badlands’

Brendan Fraser y Rachel Weisz regresan 26 años después para protagonizar ‘La momia 4′

SERIES

V for Vendetta vuelve como

V for Vendetta vuelve como serie: James Gunn y Pete Jackson lideran el ambicioso proyecto

Overcooked tendrá su propio reality con desafíos de alto riesgo y caos culinario de la mano de A24

Wonder Man, la próxima serie de Marvel, presenta un nuevo tráiler

Hawkeye: el actor Jeremy Renner habla sobre el futuro del personaje y una posible segunda temporada

El esperado live-action de ‘My Hero Academia’ de Netflix ya tiene fecha de inicio de rodaje