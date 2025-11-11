Where Winds Meet, el próximo RPG chino gratuito, suma 10 millones de registros antes de su lanzamiento

Where Winds Meet, de Everstone Studio.

La expectación por Where Winds Meet ha alcanzado niveles inusuales: a pocos días de su lanzamiento, el nuevo RPG de acción y mundo abierto de Everstone Studio ya supera los 10 millones de jugadores registrados.

Este logro anticipa el debut global del título el 14 de noviembre en PC y PlayStation 5, posicionándolo entre las grandes producciones del género y reforzando la creciente influencia de China en la industria internacional del videojuego.

Origen y expansión desde Asia

Where Winds Meet es el último ejemplo del crecimiento de los videojuegos chinos en el mercado mundial, siguiendo el impulso de obras como Black Myth: Wukong. Al igual que este referente del género, el juego combina una producción a gran escala con mitología china, artes marciales wuxia y elementos fantásticos ambientados al final del período de los Diez Reinos. Desde su presentación el año pasado, la propuesta ha despertado interés debido a su jugabilidad innovadora y la enorme inversión destinada a su desarrollo.

Uno de los aspectos más destacados es la decisión de Everstone Studio de lanzar Where Winds Meet como un juego totalmente gratuito, financiado únicamente a través de microtransacciones para objetos cosméticos. Esto permite a cualquier usuario acceder a todo el contenido, desde la historia principal hasta los modos multijugador y las futuras actualizaciones, sin limitaciones ni pagos extra.

El título estará disponible para pre-descarga a partir del 12 de noviembre, lo que facilitará el acceso inmediato una vez que los servidores se activen el día 14. Everstone Studio también se ha comprometido a mantener el juego actualizado mediante pases de temporada gratuitos. Desde el primer episodio adicional, llamado Blade Out, la estructura por temporadas permitirá expandir la narrativa, los modos de juego y los eventos temporales, con el objetivo de mantener el interés y renovar la experiencia tanto para nuevos usuarios como para quienes ya forman parte de la comunidad.

Características del mundo abierto, narrativa y opciones de comunidad

Where Winds Meet se presenta como una aventura de rol en un mundo abierto cargado de detalles: una ciudad digital con más de 10.000 personajes no jugables, cada uno con sus propias historias y motivaciones, garantiza una experiencia inmersiva. A esto se suman mecánicas de parkour, diversas profesiones, personalización de personajes y una jugabilidad orientada a la exploración, enfatizando la libertad del jugador y la riqueza del entorno interactivo.

El multijugador también tiene un papel importante. Los jugadores pueden avanzar en la historia en solitario o en modo cooperativo, así como unirse a grandes clanes para explorar mazmorras, participar en asaltos masivos, batallas jugador contra jugador y otras actividades características de los juegos multijugador masivos en línea, sin que esto comprometa la narrativa ni la experiencia personal. Esta combinación brinda profundidad y flexibilidad, aspectos valorados tanto por quienes buscan experiencias sociales como por quienes prefieren el desarrollo individual dentro del juego.

Impacto en la industria de los videojuegos y el público internacional

El éxito previo al lanzamiento de Where Winds Meet coincide con el crecimiento de los títulos de alto presupuesto desarrollados en China y lanzados en Occidente, lo que pone en evidencia tanto los avances tecnológicos como la creatividad de los estudios chinos. Esta tendencia desafía la hegemonía tradicional de las compañías estadounidenses y japonesas, ampliando las referencias culturales y estéticas disponibles para jugadores de todo el mundo.

El modelo gratuito, la actualización regular de contenidos y el compromiso con la igualdad en la progresión suponen nuevos retos y expectativas en una industria habitualmente marcada por altos costos de entrada y dificultades de acceso para el público general. Al eliminar barreras económicas y priorizar la experiencia de juego colectiva, Where Winds Meet podría influir en las políticas de otros desarrolladores importantes.

Mientras tanto, millones de jugadores en todo el mundo aguardan para comprobar hasta qué punto la propuesta mantiene la fidelidad de su base de usuarios una vez pasada la emoción inicial del lanzamiento. Lo cierto es que, desde su historia hasta la promesa de contenido accesible y actualizado, Where Winds Meet representa una tendencia creciente que se dirige al público global desde una identidad cultural propia, capaz de superar las fronteras tradicionales de la industria.