Malditos Nerds

REVIEW | Mátate, Amor - Un crudo retrato sobre la maternidad

La adaptación de la novela de la escritora argentina Ariana Harwicz está protagonizada por Jennifer Lawrence y Robert Pattinson

Guardar
Mátate, Amor (Captura de tráiler
Mátate, Amor (Captura de tráiler oficial)

“Te ves mucho mejor”, le dice una amiga a Grace en una reunión familiar. Pero la forma en la que lo dice sugiere que le interesa más el chisme que su bienestar. Nadie parece entenderla y es cuestionada frente a las expectativas sociales porque, ¿cómo no vas a poder disfrutar de una etapa tan mágica como esta?

La directora Lynne Ramsay, la misma detrás de Tenemos que hablar de Kevin (2011), vuelve a explorar los límites entre lo que significa ser madre, pero esta vez lo hace desde un lugar mucho más íntimo y personal.

Mátate, Amor (Die, My Love) sigue a una mujer que atraviesa el puerperio en una casa remota en el bosque mientras su pareja sale a trabajar todos los días. El hastío no pasa únicamente por la rutina y la sensación de encierro, sino también por la pérdida del deseo, la incomunicación y la sensación constante de estar en un punto de quiebre. Su única compañía es su suegra —interpretada por Sissy Spacek— que vive relativamente cerca, y que tiene una presencia tan cercana como invasiva.

Mátate, Amor (Captura de tráiler
Mátate, Amor (Captura de tráiler oficial)

El libro de la autora argentina llegó a las manos de Martin Scorsese y fue él mismo quien convocó a Jennifer Lawrence para el proyecto. Lo cierto es que es imposible despegar los ojos de la actriz en una película en donde logra transmitir el caos interno de una mente que oscila entre la ternura y el odio y que utiliza el cuerpo como territorio de lucha.

Robert Pattinson acompaña con solidez pero el foco del film no está puesto en la pareja (aunque se toquen temas relacionados a esto), sino en cómo la maternidad de una mujer puede rozar lo salvaje cuando se enfrenta en soledad.

Mátate, Amor (Captura de tráiler
Mátate, Amor (Captura de tráiler oficial)

Ramsay busca reforzar la idea de aislamiento a través del uso de un encuadre con una relación de aspecto de 1.33:1 (donde se ve casi “cuadrada”) y genera contrastes con la paleta de colores: noches con un tono casi pesadillesco y secuencias en casas de amigos llenas de color sugiriendo que el mundo exterior sigue funcionando al ritmo de siempre. De hecho, las escenas nocturnas se filmaron de día y se hizo un trabajo de retoque de color en post. producción para reforzar la sensación de desconexión y de extrañeza frente a lo cotidiano.

Quizás se podría haber prescindido de alguna que otra caminata contemplativa por el bosque, pero incluso en esos excesos hay algo hipnótico y funcional a la trama. Mátate, Amor no busca agradar ni ser amable. Es una película incómoda, que muestra la maternidad desde un lugar crudo, animal, y al mismo tiempo profundamente humano.

7
Maternidad crudaJennifer Lawrence hace una performance digna de un Oscar a mejor actriz en una película sobre el aislamiento en la maternidad
Disponible en
Cine

Temas Relacionados

Mátate, AmorAriana HarwiczJennifer LawrenceRobert PattinsonLynne RamsayMartin Scorsesemalditos-nerds-peliculaspeliculasmalditos-nerdsreviewmalditos-nerds-reviews

Más Noticias

Los juegos más esperados de 2025 #25: Marvel Cosmic Invasion

Los creadores de Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge están de regreso con un título que busca atrapar a los fanáticos de Marvel y los beat ‘em up

Los juegos más esperados de

REVIEW | ARC Raiders: Un shooter soberbio con un universo cautivador e impredecible

Embark Studios cierra el año a lo grande con un shooter de extracción que ya se convirtió en un interesante fenómeno con un futuro prometedor

REVIEW | ARC Raiders: Un

Warhammer 40,000 y Vampire Survivors se fusionan en Warhammer Survivors para PC

Auroch Digital y Poncle colaboran para adaptar la fórmula de Vampire Survivors al universo Warhammer

Warhammer 40,000 y Vampire Survivors

Keanu Reeves podría volver como Johnny Silverhand en la secuela de Cyberpunk 2077

El creador de la franquicia, Mike Pondsmith, considera seriamente la vuelta del popular actor

Keanu Reeves podría volver como

Retrocultura Activa | La leyenda sangrienta de Ninja Scroll: animación adulta en su máximo filo

Violencia poética, deseo prohibido y leyenda urbana: Ninja Scroll sigue siendo el arma más afilada del anime adulto que marcó a una generación

Retrocultura Activa | La leyenda

ANIME

Retrocultura Activa | La leyenda

Retrocultura Activa | La leyenda sangrienta de Ninja Scroll: animación adulta en su máximo filo

REVIEW | Chainsaw Man - La Película: Arco de Reze - Me gusta la gente a la que le gusto

Chainsaw Man - La Película: Arco de Reze supera los $100 millones y domina taquilla global del anime

JoJo’s Bizarre Adventure: Steel Ball Run revela su primer tráiler

Demon Slayer: Castillo Infinito se convierte en la película de anime más taquillera a nivel global

PELÍCULAS

Michael Jackson revive en la

Michael Jackson revive en la gran pantalla con Michael, el biopic protagonizado por su sobrino

Entrevistamos a Dan Trachtenberg, director de ‘Predator: Badlands’

Brendan Fraser y Rachel Weisz regresan 26 años después para protagonizar ‘La momia 4′

Nuevo tráiler de Five Nights at Freddy’s 2 revela rol clave de Skeet Ulrich como Henry Emily

Godzilla Minus One revela el título de su esperada secuela

SERIES

Overcooked tendrá su propio reality

Overcooked tendrá su propio reality con desafíos de alto riesgo y caos culinario de la mano de A24

Wonder Man, la próxima serie de Marvel, presenta un nuevo tráiler

Hawkeye: el actor Jeremy Renner habla sobre el futuro del personaje y una posible segunda temporada

El esperado live-action de ‘My Hero Academia’ de Netflix ya tiene fecha de inicio de rodaje

Entrevistamos a Naomi Watts y Niecy Nash, estrellas de All’s Fair