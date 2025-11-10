Malditos Nerds

Los juegos más esperados de 2025 #25: Marvel Cosmic Invasion

Los creadores de Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge están de regreso con un título que busca atrapar a los fanáticos de Marvel y los beat ‘em up

Marvel Cosmic Invasion, de Tribute
Marvel Cosmic Invasion, de Tribute Games.

Los fanáticos de Marvel están contentos porque el 1 de diciembre es el lanzamiento de Marvel Cosmic Invasion, un juego beat ‘em up que promete traer gran parte del color e identidad de la franquicia en una propuesta clásica con algunos elementos modernizados. El título se podrá jugar en cooperativo hasta 4 jugadores, tendrá lugar en varios lugares emblemáticos y habrán 15 personajes para utilizar.

Marvel Cosmic Invasion es desarrollado por Tribute Games y publicado por Dotemu y esto no es algo menor ya que el estudio desarrollador destaca en la producción de juegos de este género siendo Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge, uno de sus títulos más destacados del último tiempo. La combinación de franquicias queridas y reconocidas con el clásico género beat ‘em up se convirtió, para ellos, en un interesante lugar para atraer tanto a nuevos como viejos jugadores.

Marvel Cosmic Invasion, de Tribute
Marvel Cosmic Invasion, de Tribute Games.

La narrativa del juego pone a Annihilus como principal villano cuyas acciones ponen en peligro no solo al planeta Tierra sino también al universo entero. Por este motivo, nuestro grupo de superhéroes deberán atravesar diferentes escenarios que van desde Nueva York hasta la misma Zona Negativa con el objetivo de detener los planes del temible antagonista. Por más de que no haya mucha más información, se espera que la aventura esté llena de guiños y momentos característicos de los distintos superhéroes.

Algunos de los personajes que estarán disponibles en Marvel Cosmic Invasion son Capitán América, Spider-Man, Iron Man, Venom, Wolverine, Storm, She-Hulk, Rocket Raccoon y Silver Surfer entre muchos otros. Esto da cuenta de la diversidad de personajes y universos que el título buscará abarcar.

Marvel Cosmic Invasion, de Tribute
Marvel Cosmic Invasion, de Tribute Games.

Uno de los puntos que caracterizan a los juegos de Tribute Games es mantener la esencia de los beat ‘em up clásicos como su estilo pixel art, sus escenarios 2D y la progresión entre niveles. Con tan solo ver los tráilers o imágenes del juego, cualquier persona que haya jugado a un título similar entenderá sus conceptos básicos y lo que busca generar. Sin embargo, esto no quita que no se permita modernizar la experiencia para traerla a nuestros tiempos.

Hay dos aspectos centrales donde Marvel Cosmic Invasion busca diferenciarse. Uno en el funcionamiento de cada superhéroe que promete ser diferentes entre sí con habilidades y movimientos únicos y, por otro lado, el sistema que llamaron Cosmic Swap que permitirá a los jugadores utilizar dos personajes por nivel para tener la posibilidad de cambiarlos de manera inmediata e ilimitada.

Marvel Cosmic Invasion, de Tribute
Marvel Cosmic Invasion, de Tribute Games.

Este aspecto puede ser muy interesante ya que pueden haber hasta 8 personajes por partida si se juega el cooperativo completo dando un panorama bastante vistoso y divertido de imaginar. Desde Tribute Games prometen que las estrategias y combos posibles entre los superhéroes forman un aspecto importante de la experiencia como así también le brindan una estructura más táctica.

No hay dudas que el lanzamiento de Marvel Cosmic Invasion será un día importante tanto para los amantes del género beat ‘em up como para los fanáticos del universo Marvel. El título sale el 1 de diciembre para PC, Xbox Series, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4 y Nintendo Switch.

