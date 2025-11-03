Entrevistamos a Naomi Watts y Niecy Nash, estrellas de All’s Fair

Todo Vale - ©Disney

Ryan Murphy, creador de éxitos como Glee, American Horror Story y Feud, vuelve a la pantalla con Todo vale (All’s Fair), su nueva serie que llega a Disney+. Fiel a su estilo, mezcla drama, glamour y tensión con un elenco estelar encabezado por Glenn Close, Kim Kardashian, Naomi Watts y Sarah Paulson. La trama sigue a seis abogadas que, cansadas del machismo en su antiguo bufete, fundan su propio estudio para defender a mujeres en procesos de divorcio. Kardashian interpreta a Allura Grant, una de las socias fundadoras, en un papel que conecta con su interés real por el derecho, mientras Close encarna a la mentora del grupo y Paulson asume el rol de la antagonista.

Rodada en Los Ángeles, Todo vale combina el drama legal con las intrigas y excesos característicos del universo Murphy. El proyecto, que lanzará tres episodios iniciales y luego uno semanal, ha despertado gran expectativa: su tráiler superó los 44 millones de vistas en dos semanas. Las protagonistas destacaron la energía y camaradería del rodaje, subrayando el mensaje central de la serie sobre la sororidad y el apoyo entre mujeres. Con su estilo provocador y diálogos filosos, Murphy apunta una vez más a conquistar al público con una historia que promete lujo, poder y emociones al límite.

En esta ocasión, conversamos con las actrices Naomi Watts y Niecy Nash. Te invitamos a ver nuestra entrevista en video, o a leer una transcripción.

En Todo Vale, un equipo de abogadas especializadas en divorcios abandona un estudio de abogados dominado por hombres para abrir su propio y poderoso bufete. Feroces, brillantes y emocionalmente complejas, enfrentan separaciones de alto perfil, secretos escandalosos y lealtades cambiantes. Protagonizada por Kim Kardashian, Teyana Taylor, Matthew Noszka, Sarah Paulson, Glenn Close, junto a Naomi Watts y Niecy Nash-Betts, a quien pudimos entrevistar.

—Hola, chicas, ¿cómo están?

Niecy Nash: —Bien, gracias.

Naomi Watts: —¡Hola!

—Así que, primero que nada, felicitaciones. Creo que es increíble que… Ya saben, Ryan Murphy nos ha dado producciones como “Glee”, como “American Horror Story”, algo completamente diferente. “Monstruos”... Todas tan, tan diferentes, así que quisiera saber… ¿Qué hace a “Todo Vale”/ “All’s Fair”, tan especial?

Niecy Nash: —Oh, bueno, creo que son las mujeres. Uhm... El casting es lo que creo que la hace tan especial. Y es especial para nosotras porque, ya sabes… Aparecemos todas juntas en cámara. Pero nos queremos unas a otras detrás de cámara.

Naomi Watts: —Sí, deberías ver los mensajes que nos enviamos. Nos divertimos mucho.

—Oh, ¿en serio?

Naomi Watts: —Sí, en el set, en el chat, en todas partes. Es, uhm… Pero no, de verdad, podemos estar muy agradecidas por personas como Ryan Murphy, que están dando papeles increíbles a… Todo un grupo de mujeres en una sola serie. Es muy raro. A menudo, vas a trabajar y eres la única...

Niecy Nash: —Eres la única mujer. O una de dos.

—Sí, estoy completamente de acuerdo. Y aquí, tus personajes, ambas son… Son tan apasionadas y aman tanto su trabajo. Así que realmente quiero saber, ¿qué es lo que tienen sus trabajos que creen que las hace sentir tan poderosas?

Niecy Nash: —Bueno, mi personaje era una antigua, uhm, agente. Así que, ya sabes, una mujer con un arma siempre se siente poderosa. Y ahora, ya sabes, tiene una licenciatura en Derecho y se ha unido a este bufete de abogadas tan prestigioso. Uhm, creo que la hermandad en el bufete también la hace sentir poderosa.

Naomi Watts: —Sí, realmente sientes esa fuerza de la comunidad, ¿sabes? Como… La alineación de mujeres, la emoción por cada una y, uhm… Cómo también estamos ayudando a otras mujeres. Uhm, creo que… Ya sabes… ¿Qué?

Niecy Nash: —¡Me encanta eso!

Naomi Watts: —Sí, somos mujeres para mujeres. Y colectivamente, mucho más fuertes por eso, y… Y también tenemos nuestras pequeñas historias paralelas, ya sea uhm, sobre nuestras relaciones, nuestras familias. Y eso es, ya sabes, lo que te da toda la sustancia que necesitas en… Una serie que a veces se basa en la trama, pero donde también tienes el trabajo de los personajes, que es divertido.

—Sí, y como decías, Naomi, es muy raro encontrar una serie que reúna a tantos personajes femeninos tan ricos. Así que tenía muchas ganas de preguntarles por sus reacciones cuando tuvieron el proyecto por primera vez o cuando leyeron el guion.

Niecy Nash: —Sabes, yo, en primer lugar… Ryan Murphy siempre me conquistará con un simple “Hola”. No me importa lo que sea. ¿Sabes a qué me refiero? Y a veces no recibes el guion primero. A veces simplemente dice: “Oye, tengo esto, quiero que lo hagas”.

Naomi Watts: —”¿Qué te parece?”

Niecy Nash: —Sí, y tú solo dices que sí y te las arreglas más tarde.

Naomi Watts: —Sí. Hay confianza. Es, ya sabes, todas hemos hecho... ¿Cuántas veces tú...?

Niecy Nash: —Yo lo he hecho, desde la primera vez. Me remonto mil años atrás, pero… Sin importar qué sea, puedes confiar en que la colaboración con él… Uhm, y la forma en que construye los personaje va a ser un regalo.

Naomi Watts: —Sí, y tiene un equipo sólido a su alrededor que, ya sabes, tú sabes… Que funciona bien y en el que simplemente confías. Y es muy agradable tener esa confianza incluso antes de leer… El material.

—Por supuesto. Y bueno, para terminar, ¿recuerdan la primera vez que vieron una de sus creaciones? Me refiero a algo que las hiciera pensar: “Dios mío, esto es increíble”.

Naomi Watts: —Creo que “Recortes de mi vida” fue la primera...

Niecy Nash: —Oh, Dios mío. La primera. Quiero decir, yo estaba haciendo un programa de televisión que él tenía hace mil años llamado “Popular”. Y ahí fue donde nos conocimos. Pero, quiero decir, no he visto nada que Ryan haya hecho que no me haya dado ganas de quitarme la peluca… Y tirarla a la pantalla.

—Bueno, completamente. Estoy de acuerdo. Uhm, felicitaciones de nuevo por este increíble programa. Y muchas gracias por hablar conmigo. Espero volver a verlas en otra entrevista.

Naomi Watts: —Gracias.

Niecy Nash: —¡Adiós!