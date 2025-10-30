Malditos Nerds

Netflix y Don’t Nod unen fuerzas para un nuevo videojuego narrativo basado en una importante IP

El estudio responsable de ‘Life is Strange’ y ‘Lost Records’ firma un acuerdo con Netflix para desarrollar una nueva y misteriosa experiencia narrativa

Por Lucas Rivarola

Lost Records: Bloom & Rage,
Lost Records: Bloom & Rage, de Don't Nod.

A medida que Don’t Nod, la aclamada desarrolladora detrás de títulos icónicos como Life is Strange y Lost Records, se prepara para escribir un nuevo capítulo, une fuerzas con el gigante del streaming Netflix. Este anuncio coincide con el último informe financiero del estudio, que resalta esta asociación como un hito crucial en su proceso de recuperación luego de una reciente reestructuración.

Al anunciar este nuevo proyecto, Don’t Nod subraya su compromiso de llegar a nuevas audiencias y asegurar su posición en la competitiva industria de los videojuegos.

Aunque aún no se han revelado detalles específicos sobre la propiedad intelectual que inspirará el juego, las especulaciones no se han hecho esperar. Los seguidores de ambas compañías se han volcado en las redes sociales para compartir sus teorías sobre el posible enfoque del juego. Desde una referencia nostálgica a los éxitos de los años 90 hasta un thriller al estilo de Stranger Things, las posibilidades parecen infinitas.

Esta colaboración llega en un momento crucial para Netflix, cuyas incursiones en el mundo de los videojuegos se han enfrentado a desafíos tras reestructuraciones y la cancelación de algunos proyectos.

Lost Records: Bloom & Rage,
Lost Records: Bloom & Rage, de Don't Nod.

Sin embargo, el nombramiento de un nuevo equipo directivo a principios de 2025 ha marcado un cambio estratégico hacia juegos más accesibles y narrativos, una categoría en la que Don’t Nod tiene una trayectoria sólida. Al enfocarse en experiencias inmersivas y significativas, ambas empresas buscan captar audiencias más amplias, preparándose para el futuro en la cambiante arena del entretenimiento digital.

Don’t Nod es un estudio independiente de desarrollo y publicación de videojuegos con sede en Francia, reconocido por crear experiencias narrativas únicas que combinan historias profundas con una jugabilidad innovadora. Según ellos, su misión es diseñar juegos con significado, capaces de resonar emocionalmente con los jugadores y generar un impacto duradero. Cada uno de sus proyectos es una creación original, desarrollada con la libertad artística que les permite explorar nuevas ideas, asumir riesgos y ofrecer experiencias auténticas que conectan con una audiencia global.

Más que un estudio, ellos dicen ser una comunidad creativa comprometida con la empatía, la inclusión y la diversidad. Creen en el poder de los videojuegos para inspirar reflexión, abrir conversaciones y promover un mundo más comprensivo. En Don’t Nod fomentan la independencia y la colaboración, tanto dentro de sus equipos como con otros desarrolladores que comparten sus valores.

